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(ANKARA) - CHP Halkla ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan "CHP İletişim Haftalık e-Bülten" yayın hayatına başladı. CHP'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ve WhatsApp kanalı aracılığıyla üyelere duyurulan bültende, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra MYK üyelerinin çalışmalarına ve partiyle ilgili haberlere yer veriliyor.

CHP Halkla ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan CHP İletişim Haftalık e-Bülten'in ilk sayısı bugün yayımlandı. Bülten CHP'nin WhatsApp kanalı, partinin resmi internet sitesi https://chp.org.tr/ ve e-mail aracılığıyla parti örgütleri, üyeler ve vatandaşlarla paylaşıldı. Haftalık olarak her çarşamba günü yayınlanacak bültende, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra MYK üyelerinin çalışmalarına ve partiyle ilgili haberlere yer veriliyor.

Bulut: "CHP'nin gündemdeki konular hakkında yürüttüğü politikaların neler olduğunu tüm şeffaflığıyla bilinecek"

CHP Halkla İlişkiler ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, e-bülteni her hafta çarşamba günü partililerle ve vatandaşlarla buluşturacaklarını belirterek, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ülke gündemi ve uluslararası gündemdeki konularla ilgili politik söylemlerini, yurt içi ve yurt dışı gezilerini, MYK üyelerimizin çalışmalarını ve partimizle ilgili haberlere bültende yer vereceğiz. Örgütlerimiz ve üyelerimiz e-bülten aracılığıyla parti politikalarına hakim olacak. CHP'nin gündemdeki konular hakkında yürüttüğü politikaların neler olduğunu tüm şeffaflığıyla bilecek. Tüm üyelerimizi ve vatandaşlarımızı bülteni takip etmeye davet ediyoruz" dedi.

Sosyalist Enernasyonal'ın Bükreş Deklarasyonu'nda CHP'nin AB üyeliği mücadelesine destek

CHP'nin ilk haftalık bülteninde şunlar yer aldı:

"Genel Başkanımız Özgür Özel'in katıldığı Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi toplantısında yayımlanan Bükreş Deklarasyonu'na, oy birliğiyle 'CHP'yi son yerel seçimlerdeki etkileyici zaferlerinden dolayı tebrik ediyor ve Avrupa Birliği (AB) tam üyelik sürecinde büyük atılıma yol açacak demokrasi ve reform mücadelesini destekliyoruz' ifadesi eklendi."

"Sıfır atacağız"

Bültende, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçen hafta grup toplantısında yaptığı konuşmadan şu ifadeler yer aldı:

"CHP iktidarında yani yapılacak ilk seçimlerden sonra kurulacak hükümette, 10 yıl sonra toplamda yaşanacak olan şudur: AKP'nin yaptığı gibi yapacağız. Biz de sıfır atacağız. Ama onlar gibi enflasyonu yükseltip yükseltip sıfırlar sığmayınca hem paradan hem maaştan hem etiketten sıfır atmayacağız. Öyle altı sıfır filan da atmayacağız. Bir tane sıfır atacağız. O bir sıfırı etiketler, fiyatlardan atacağız ama maaşlardan atmayacağız.

"Kadınlar kararlarını kendileri verirler"

Hem demokratikleşmeden, iyi yönetimden bahsedeceksiniz. Avrupa'da hiçbir yerde kalmamış bu uygulamayı dünyadaki birkaç ülkeyle birlikte sürdürmeye çalışacaksınız. Kadının soyadına karışacaksınız. Devlet olarak sana ne? Kadınlar kararlarını kendileri verirler. Kadının ne yiyeceğine, ne içeceğine, ne giyineceğine, ne zaman nerede dolaşacağına, nerede karışacağına, hangi soyadını kullanacağına sadece kadınlar karar verir.

"1 milyon öğretmen diploması çalacaklar"

Yusuf Tekin denen şahıs eliyle büyük bir suç işleniyor. Hırsızlık, yan kesicilik suçu. 1 milyon öğretmen diploması çalacaklar. Diyor ki kanun: 'Okuldan mezun oldun. Atanmak hakkın. İşte atamadık, kura çekiyoruz. 80 bin diyoruz, sözümüzü tutmayıp 20 bin atıyoruz. İki yıl sonra o da yok. Ne yapacağız? Milli Eğitim Akademisi kuracağız. 1 milyon öğretmen, öğretmen sıfatını kaybedecek. Öğretmen adayı olacak. Bu akademiye gidecek. İki yıl okuyacak. Çalışacak. Biz de ona bakacağız.' İki yıl boyunca öğretmeni izleyecek. Gözleyecek. Paylaşımına bakacak. Yaşam biçimine bakacak. Tercihlerini sorgulayacak. Bağlılığını, biatını sorgulayacak. Ona göre karar verecek.

Emekli Halk Kart

CHP'li belediyeler olarak her birisi emekliye başka başka şeyler yapıyorlar. Kimi pazar desteği, kimi kasap desteği, kimi bakkal desteği, kimi doğal gaz desteği, kimi doğrudan nakit desteği. Hepsini birden emekli halk kart altında birleştiriyoruz. CHP'nin yönettiği tüm belediyelerde tüm emeklilerin cebinde emekli kartı olacak, o olduğunda başka bir şey olmadan bir kere o başka ulaşımda can yakan sorunların tamamı ortadan kalkacak. O kartta yakıtta, doğal gazda, pek çok üründe, markette, pazara giderken pazar desteğiyle yılın belli dönemlerinde örneğin Kurban Bayramında, Ramazan Bayramında ve ayın belli dönemlerinde doğal gaz için, belli dönemlerde yiyecek için oradan size CHP'li belediyeler destek olacaklar."

Şehit Aileleri ve Gaziler-Kahramanlara Vefa Çalıştayı

Bültende, Milli Savunma Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu koordinasyonunda şehitler ve gazilerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla 12-13 Haziran'da düzenlenen, "Şehit Aileleri ve Gaziler-Kahramanlara Vefa Çalıştayı"nın sonuç raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda şu ifadeler yer aldı:

"Vatan ve millet sevgisinin sembolü olan şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize vefa borcumuzu ödemek, hak ettikleri şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli tedbirleri almak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Milletinin namus borcu olarak gördüğümüz bu konuda kalıcı ve sürdürülebilir adımlar atılması için ilgili kurum ve kuruluşları harekete geçmeye davet ediyoruz."

Erhan Adem: "Zamların vatandaşlarımızın bütçesine getirdiği yük tahmin edilemez boyutta"

Bültende, Tarım ve Ormancılık Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in, çay fiyatlarındaki son zam kararını eleştiren açıklamasından şu ifadeler yer aldı:

"ÇAYKUR, son bir yılda çay fiyatlarına yüzde 133 zam yaptı. Bu zamların vatandaşlarımızın bütçesine getirdiği yük tahmin edilemez boyutta. 'Enflasyonla mücadele' denilirken aslında yalnızca vatandaşların sırtına daha fazla yük bindirilmektedir. Bu gidişle ne üretici üretmeye devam edecek ne de tüketiciyi tüketebilecektir."

CHP, Boğaziçi Üniversitesi'ne desteğe gitti

CHP, bu hafta Milli Eğitim Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve milletvekilleriyle birlikte Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerine destek vermek için Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü'ne gitti. Özçağdaş, burada şöyle konuştu:

"Boğaziçi Üniversitesi'ne, tüm engellemelere rağmen girmeyi başardık. Cumhurbaşkanına, İçişleri Bakanına, İstanbul Valisine ve YÖK Başkanına sesleniyoruz: Bu kanunsuz uygulamalarınıza son verin. Bizleri polis memurlarımızla, genç kadın polislerimizle karşı karşıya getirmeyin. Bu hukuksuzluk son bulana kadar buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz."