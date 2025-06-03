CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi - Son Dakika
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CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi

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CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
03.06.2025 09:07  Güncelleme: 09:29
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CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturmada iddianameyi tamamladı. Hazırlanan iddianamede, aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis istendi. İddianame Ankara 26. Asliye Mahkemesince kabul edildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin aralarında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Ankara 26. Asliye Mahkemesince kabul edildi.

KILIÇDAROĞLU MAĞDUR SIFATIYLA YER ALDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verildi.

İMAMOĞLU DAHİL 12 KİŞİNİN HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.

"İMAMOĞLU'NUN ORGANİZASYONUNDA HAREKET EDİLDİ"

İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, partinin 38. Olağan Kurultayında "Divan Başkanı" olarak görev yaptığı, İmamoğlu'nun organizesinde diğer şüphelilerin de iştirak halinde hareket ettiği belirtildi.

Şüphelilerin birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine işaret edilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için; bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları belirtilmiştir."

Başsavcılığın iddianamesinde, kurultay süreci ve sonrasında bir kısım sosyal medya hesaplarında, bazı yazılı ve görsel medya organlarında, kurultay sırasında Kılıçdaroğlu'nu destekleyen delegelerin "Özel'i desteklemeleri için birtakım menfaatler verildiği ve bazı vaatlerde bulunulduğu", söz konusu iddiaların partililerce gündeme getirildiği kaydedildi.

Söz konusu iddialar üzerine bazı milletvekilleri hakkında da soruşturma yürütüldüğü aktarılan iddianamede, bu soruşturmanın ise mevcut dosyadan tefrik edildiği aktarıldı.

İddianamede yer alan şüpheliler, Baki Aydöner, Cemil Tugay, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş olarak sıralanmıştı.

İmamoğlu, Güncel, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • 123456:
    Bu çalan yolsuzluk yapan birde ülkenin başına cumhur başkanı mı olacaktı. ve tabanı hala bunlara oy vermeye devam edecekler.. Allah bunlara akıl fikir versin 67 77 Yanıtla
  • Murat Kılıç:
    akp mhp o kadar 1 kişi ile kurultaya gidiyor oda araştırılmalı adaylık 1 kişi ile yapılmaz 54 38 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    paraları sıfırladınmı sıfırladım babacım 49 15 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    3 Yıl Sonra??? 34 14 Yanıtla
  • Yl170707:
    g…tünüz yiyorsa kabul etmeyin 17 10 Yanıtla
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