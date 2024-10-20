CHP'li Akay: "2024 Yılının İlk 8 Ayında Yurt Dışındaki Hastanelere Toplam 214 Milyon 406 Bin 145 Lira Aktarılmış"

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Dilan KUTLU

(ANKARA)- CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Sağlık Bakanlığı'nın yurt dışındaki hastanelere, bakanlık bütçesinden "8 ayda 214 milyon lira aktardığını" ortaya çıkardı. Akay, "Her konuda vatanın öz evlatlarına üvey evlat muamelesi yapan iktidar, görüyoruz ki bu muameleyi sağlık alanında da yapmış" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Akay'ın Sağlık Bakanlığı'nın Bütçe Raporu'ndan paylaştığı bilgilere göre, bakanlık tarafından Sudan, Somali, Nijer ve Kırgızistan'da inşa edilen ve işletilen hastanelere sadece 8 ayda 214 milyon lira harcadığı ortaya çıktı. Akay, 13 ilin devlet hastanesi olmadığına vurgu yaparak, "Sağlık yatırımlarını Afrika'ya değil Anadolu'ya yap" çağrısında bulundu.

"214 milyon 406 bin 145 lira para aktarılmış"

Sağlık Bakanlığı'nın yurt dışındaki hastaneler için 8 ayda harcadığı paraya dikkat çeken CHP'li Akay, "Sağlık Bakanlığı'nın Bütçe Raporu'ndan alınan bilgilere göre 2014 yılında hizmete açılan Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 24 milyon 192 bin 253 lira, 2014 yılında hizmete açılan Mogadişu Somali- Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 76 milyon 164 bin 833 lira, 2019 yılında hizmete açılan Nijer- Türkiye Dostluk Hastanesi'ne 46 milyon 32 bin 813 lira, 2021 yılında hizmete açılan Bişkek Kırgız- Türk Dostluk Devlet Hastanesi'ne 68 milyon 16 bin 245 lira olmak üzere 2024 yılının ilk 8 ayında toplam 214 milyon 406 bin 145 lira aktarılmış" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'de 13 ilin devlet hastanesi yok"

Akay, 13 ilin devlet hastanesi olmadığına vurgu yaparak, "Başta seçim bölgem Karabük olmak üzere Ağrı, Aksaray, Amasya ,Adıyaman, Çorum, Erzincan, Karaman, Kırklareli, Kırşehir, Niğde, Siirt ve Uşak illerimizin Merkez ilçelerinde, kamu adına sağlık hizmeti veren devlet hastanesi bulunmamaktadır.Her konuda vatanın öz evlatlarına üvey evlat muamelesi yapan iktidar, görüyoruz ki bu muameleyi sağlık alanında da yapmış. İktidara çağrıda bulunuyoruz, sağlık yatırımlarını Afrika'ya değil Anadolu'ya yap" dedi.

"Sağlık sigortasını ödemeyen vatandaşa haciz"

Yabancı hastalara verilen sağlık hizmeti için harcanan paralara da değinen CHP'li Akay, "Ocak 2014 sonrasına ait GSS prim borçlarını ödemediği gerekçesiyle haciz işlemi başlatıldığına dair 10 milyona yakın vatandaşımıza telefon mesajı gönderildi. Öte yandan ise Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, ülkemizde tedavi talebinde bulunan yabancı hastalara verilen hizmetler için 8 ayda 28 milyon 407 bin lira harcanmış. Vatandaşlarımızın alın terini yabancılar için harcayan iktidar, vatandaşlarınızı ise sağlık hizmetlerinden mahrum ediyor. Bu durum asla kabul edilemez, iktidar önceliği yabancılara değil kendi vatandaşına tanımalıdır" ifadelerini kullandı.