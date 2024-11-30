CHP'li Belediye Başkanları Kayyum Sorununu Görüşmek Üzere Toplandılar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Belediye Başkanları Kayyum Sorununu Görüşmek Üzere Toplandılar

CHP\'li Belediye Başkanları Kayyum Sorununu Görüşmek Üzere Toplandılar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in liderliğinde 414 CHP'li belediye başkanı, belediyelere atanan kayyumlar, SGK borçları ve Hazine payı kesintileri gibi konuları görüşmek üzere Ankara'da toplandı. Başkanlar, kaynak yaratma ve gelirleri artırma hedefleri doğrultusunda adımlar atacaklarını vurguladı.

30.11.2024 07:39  Güncelleme: 07:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında CHP'li 414 belediye başkanı parti genel merkezinde bugün bir araya geliyor. Belediye başkanlarının gündeminde belediyelere atanan kayyumların yanı sıra SGK borçları, hacizler, Hazine payındaki kesintiler olacak. CHP'li kurmaylar, "Kreşlerimizi artırma hedefimiz sürüyor. Önerimiz borçlarla ilgili beklenen yapılandırma yasasının çıkması ama önce elimizi kolumuzu bağlamak için tahsilin bitmesini bekleyecekler sonra yasayı çıkartacaklar. Adaletten yoksun bir uygulamanın içerisindeler. Kaynak yaratacağız. Gelirleri artıracağız, tasarruf edeceğiz. Hızlı bir aksiyon alıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atamasının ardından Özel, 30 Kasım'da belediye başkanlarıyla Ankara'da bir araya geleceğini açıklamıştı. Bu doğrultuda CHP'li 414 belediye başkanı bugün CHP Genel Merkezi'nde bir araya geliyor. Belediye başkanlarının gündeminde kayyum belediyeciliği ve iktidarın belediyelere yönelik saldırıları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyelere ve valiliklere gönderilen belediyelerin hizmet verdiği kreşlere ilişkin uyarı yazısı, SGK borçları üzerinden gündeme getirilen hacizler değerlendirilecek.

"Kaynak yaratacağız"

Toplantıda Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, belediye şirketlerinin de borçları nedeniyle, belediye aktarılan paydan kesinti yapılmasına karar verilmesi ve bu konuda atılacak adımlar da yer alacak. Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP'li kurmaylar, "Toplu sözleşmelerde taşrada 28 bin, merkezde de 45 bin arası bir aralıkta taban ücretleri belirledik. Kreşlerimizi artırma hedefimiz sürüyor. Bizim önerimiz borçlarla ilgili beklenen yapılandırma yasasının çıkması ama önce elimizi kolumuzu bağlamak için tahsilin bitmesini bekleyecekler sonra yasayı çıkartacaklar. Burada gerçekten adaletten yoksun bir uygulamanın içerisindeler. Kaynak yaratacağız. Gelirleri arttıracağız, tasarruf edeceğiz. Hızlı bir aksiyon alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu yasayı Meclis'e getirmiyorlar"

CHP'li kurmaylar, "İktidar  SGK borçlarıyla ilgili bir yapılandırmayı çıkarmıyor. Bu yapılandırma Şubat-Mart ayında çıkacak. Şubat-Mart'a kadar belediyelerde bütün tahsilatı gerçekletirecekler. Sonrasında yapılandırmayı çıkaracaklar. SGK'nın Ekim ayı itibarıyla alacaklarının toplamı 960 milyar. Bunun 90 milyarı belediyelere, bunun 64 milyarı CHP'li belediyelere ait. Bunların büyük çoğunluğu bizim yeni aldığımız belediyelerimiz. Yapılandırmayı çıkarmıyorlar ama şu anda Türkiye'de vergi tahakkuk tahsilat oranları düştü. Tükiye'deki özel sektörün tamamı yapılandırma bekliyor. Bir yandan vergi tahsilat oranları düşerken, ülkenin tamamını yapılandırmayla ilgili bir yasayı beklerken, diğer yandan sırf belediyeleri cezalandırmak için yapılandırma yasasını Meclis'e getirmiyorlar. Bizim önerimiz şu; getirin yapılandırma yasasını belediyelerimiz geçmişe dönük borçlarını yapılandırmayla, takaslarla ya da mal değişimleriyle halletsinler. Geriye kalan dönemde cari borçlarını tahsil edelim. 60 milyon lira aylık İller Bankası pay alan bir belediye 40 milyon lira geri ödeme nasıl yapacak? Bunun yönetilebilir olması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, nüfusu 50 binin üzerindeki ilçelerin belediye başkanlarıyla da ayrı bir toplantı yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Güncel, Ankara, Kayyum, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Belediye Başkanları Kayyum Sorununu Görüşmek Üzere Toplandılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:36 Vedat Milor’dan izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine fırça Vedat Milor'dan izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine fırça
07:18 Suriye’de harita değişiyor, Rusya ’’Esed nerede’’ sorusuna yanıt vermedi Suriye'de harita değişiyor, Rusya ''Esed nerede?'' sorusuna yanıt vermedi
03:46 Gazze’de son 24 saatte 100’e yakın Filistinli öldürüldü Gazze'de son 24 saatte 100'e yakın Filistinli öldürüldü
23:40 Halep düştü Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi
22:25 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
09:46 Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı
09:44 Zeynep Casalini’den ’’intihar’’ itirafı Zeynep Casalini'den ''intihar'' itirafı
09:43 Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti
09:42 Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde büyük artışa Erdoğan “dur“ diyebilir Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde büyük artışa Erdoğan "dur" diyebilir
09:37 Prof. Dr. Taşova: Türkiye’de HIV olgusu 4 kat arttı Prof. Dr. Taşova: Türkiye'de HIV olgusu 4 kat arttı
09:33 Warren Buffet’ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek Warren Buffet'ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek
09:22 Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
09:18 Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi
09:10 Okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik Okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 08:25:27. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Belediye Başkanları Kayyum Sorununu Görüşmek Üzere Toplandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.