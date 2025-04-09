CHP'li Enginyurt: 'İktidara karşı ses çıkaranlar zindanlarda!' - Son Dakika
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CHP'li Enginyurt: 'İktidara karşı ses çıkaranlar zindanlarda!'

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Silivri'de tutuklu bulunan partililerini ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'de hukuksuzluk ve adaletsizlik yaşandığını belirterek, iktidara karşı ses çıkaranların zindanlara atıldığını vurguladı. Enginyurt, mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

09.04.2025 16:58  Güncelleme: 17:50
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(İSTANBUL) - CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Bu ülkede iktidara karşı ses çıkaran kim varsa zindanlarda. Böyle bir hukuksuzluk olmaz. Böyle bir adaletsizlik olmaz. Suç oluşturulmaya çalışılıyor, onu bile becerememişler. FETÖ'den öğrendikleri hukuksuzlukla hukuk yapmaya çalışıyorlar ama maalesef ortaya guguk çıkmış" dedi.

Enginyurt, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Esenyurt Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun ve İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce'yi ziyaret etti.

"Şu unutulmasın ki bu tutsaklık bitecek"

Enginyurt, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün doğum günü olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"9 Nisan 1965. Doğum günümü pasta keserek değil, ailemle bile bir arada olmaksızın, ailem olarak gördüğüm insanlarla Marmara Cezaevi'nde onlarla bir olarak kutladım. Dilerim bir sonraki doğum günümde bu cezaevinde yatan tutsaklar da dahil olmak üzere hak, hukuk adaletin olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte yaşarız. Çünkü öylesine mutsuz bir Türkiye var ki, öylesine mutsuz bir toplum oluşturuldu ki, gençleri zindanlarda, gazetecisi zindanlarda, belediye başkanları zindanlarda, belediye meclis üyesi zindanlarda, milletvekilleri zindanlarda. Yani bu ülkede iktidara karşı ses çıkaran kim varsa zindanlarda. Ama şu unutulmasın ki bu tutsaklık bitecek. Mücadeleyle bitecek. Biz mücadele etmeye devam ediyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, yılmıyoruz.

"FETÖ'den öğrendikleri hukuksuzlukla, hukuk yapmaya çalışıyorlar"

Erdoğan, beni mahkemeye vermiş, korkuyu Kerbela'da bıraktım diye. Korkuyu Kerbela'da bıraktık, bunun böyle bilinmesi lazım. Bizi zindanlarla, baskılarla, korkularla susturamazsınız. Şu an cezaevinden çıktık, hep birlikte ziyaret ettik. Ekrem İmamoğlu'nun bütün Türkiye'ye selamı var. Ümit Özdağ'ın selamı var. Mahir Polat'ın, Emrah Şahan'ın, bütün başkanlarımızın hepsinin, Rıza Akpolat'ı da dahil olmak üzere, Murat Çalık dahil olmak üzere, Alaattin Başkan dahil olmak üzere hepsinin selamları var. Çünkü burada hukuksuz bir şekilde yatıyorlar. Murat Ongun'u dinledim. Buğra Gökçe'yi dinledim. Hukuku az çok bilirim, geçmişte 4 yıla yakın hapis yattığım için ceza hukukunu bilirim. Böyle bir hukuksuzluk olmaz. Böyle bir adaletsizlik olmaz. Suç oluşturulmaya çalışılıyor, onu bile becerememişler. FETÖ'den öğrendikleri hukuksuzlukla, hukuk yapmaya çalışıyorlar ama maalesef ortaya guguk çıkmış. İnşallah bir gün bunun hesabını bu hukuksuzluğu yapanlar da verecektir. Dolayısıyla cezaevindeki arkadaşlarımızın, gençlerin bütün Türkiye'ye selamı var. Onlar bizden şunu istiyorlar: Durmayın, susmayın, yılmayın. Hep birlikte başaracağız."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Enginyurt: 'İktidara karşı ses çıkaranlar zindanlarda!' - Son Dakika

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