CHP’li Erdan Kılıç: “Çete üreten zemini ortadan kaldırmak asıl görevidir devletin”

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Türkiye'de uyuşturucu ve çeteleşme sorununa ilişkin TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi sunacaklarını belirterek "Devletin görevi suç örgütü büyüdükten sonra müdahale etmek kadar kolay bir iş değildir. O suç örgütünün büyümesine imkan veren zemini, Türkiye'de yaratılan bu ortamı ortadan kaldırmaktır devletin görevi" dedi. Kılıç, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sonrasında yaşanan hukuki sürece ilişkin de "Bu davayı biz açmadık. Bu davanın tarafı olmadık. Temyiz başvurusunu biz yapmadık" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin ailelerin huzurunu ve toplumun güvenliğini hedef alan "büyük bir çeteleşme ve uyuşturucu kriziyle" karşı karşıya olduğunu belirterek, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ile Grup Başkanvekilleri Rahmi Aşkın Türeli ve Serkan Sarı'nın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi sunacaklarını açıkladı.

Kılıç, uyuşturucu ve çeteleşme sorununun artık birkaç sokakta yaşanan münferit olaylar olmadığını belirterek, çocukların suç ekonomisinin içine çekildiğini söyledi. Kılıç, şöyle konuştu:

"Bugün ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarımızın dahi uyuşturucuyla tanıştırıldığı, sosyal medya üzerinden sahte zenginlik, sahte güç ve kolay para hayalleri satıldığı, çocuklarımızın suç örgütleri tarafından ucuz, kolay ve gözden çıkarılabilir insan kaynağına dönüştürüldüğü bir tabloyla maalesef karşı karşıyayız."

Çocukların silah ve uyuşturucu taşımak için kullanıldığını, sosyal medya üzerinden suç örgütlerine çekildiğini ifade eden Kılıç, "Çete düzeni çocuklarımızın ayağına kadar gelmiş durumda ve artık okul kapıları bile bu tehdidin dışında değil" dedi.

Uyuşturucu ve çeteleşme sorununun yalnızca asayiş meselesi olmadığını, ailelerin yaşadığı sorunların aynı zamanda toplumsal güvenlik meselesine dönüştüğünü söyleyen Kılıç, "Evladını uyuşturucuya kaptıran annenin gözyaşı sadece bir ailenin acısı değil. O annenin gözyaşı bu ülkenin vicdanına düşmüş bir ateştir" diye konuştu.

"MADEM HER DEFASINDA 'GEREĞİ YAPILDI' DENİLİYORDU, NEDEN SORUN HALA BU KADAR DERİN?"

Kılıç, "Peki bizi bu noktaya ne getirdi? Yıllardır AK Partili bakanlar her operasyonun ardından 'Şu çeteyi çökerttik, bunu çökerttik, gereğini yaptık' böyle böyle başarı hikayeleri anlattılar. Bugün önümüzde duran tablo geçmişte söylenenlerle açık bir şekilde çelişiyor" dedi.

Kılıç, "Madem bu yapılar yıllardır çökertiliyordu, bugün neden hala bu ölçekte suç örgütleriyle mücadele etmek durumunda kalıyoruz?" diye sorarak, devletin görevinin suç büyüdükten sonra operasyon sayısıyla övünmek değil, suçun büyümesini engelleyecek düzeni kurmak olduğunu söyledi.

Kılıç, "Eleştirimiz görevini yapan kamu görevlilerine değil; yıllardır aynı sorunları üreten, sonra da ortaya çıkan tabloyu başarı hikayesi olarak sunan yönetim anlayışınadır" dedi.

"ÇETELER SOSYAL MEDYADA AÇIK AÇIK ELEMAN DEVŞİRİRKEN NEREDEYDİNİZ?"

Kılıç, "Sokaklar Güvende" adı altında ülke çapında operasyonlar yapıldığını belirterek şu soruları yöneltti:

"'Sokaklar güvende' diyorsunuz. Peki, sokaklarımız ne zaman, nasıl ve kimin yönetiminde bu kadar güvensiz hale geldi? Bugün binlerce kişiyi kapsayan operasyonlar yapılıyorsa, yüzlerce suç örgütüyle mücadele etmek zorunda kalınıyorsa, okul çağındaki çocuklarımız tetikçi olarak kullanılabiliyorsa, uyuşturucu evlerin içine kadar girdiyse şimdiye kadar neredeydiniz?"

Kılıç, çetelerin sosyal medya üzerinden eleman devşirdiğini, çocukların ellerine silah verildiğini, esnaftan haraç istendiğini ve uyuşturucunun evlerin içine kadar girdiğini kaydederek "Bütün bunlar bir gecede olmadı arkadaşlar. Bu suç düzeni bir sabah uyandık da gözümüzü açtığımızda bu çeteler var olmadı" dedi.

Suç örgütlerinin yıllar içerisinde büyüdüğünü ve dijital dünyaya taşındığını ifade eden Kılıç, yeni nesil çetelerin yalnızca silahla hareket etmediğini belirterek, "Siber dolandırıcılık var, uyuşturucu ticareti var, yasa dışı bahis var, iş yeri kurşunlamalar var, haraç var, sosyal medya üzerinden örgütlenme var. Dijital platformlar üzerinden çocuk ve gençlerin hedef alınması var" dedi.

Kılıç, CHP'nin "kırmızı çizgisinin" devletin çetelerle mücadele ederken çetelerin gölgesinde kalmaması olduğunu söyledi.

"SUÇ ORTAYA ÇIKMADAN ÖNCE ÇOCUĞU KORUYAN BİR DEVLET İSTİYORUZ"

Uyuşturucu kullanımına ilişkin resmi verilere işaret eden Kılıç, tütüne başlama yaşının 16'ya kadar düştüğünü, uyuşturucu açısından en riskli dönemin 15-24 yaş aralığını kapsadığını ve bir yıl içinde 325 binden fazla şüpheli hakkında uyuşturucu suçlarından adli işlem yapıldığını söyledi.

Uyuşturucu ticareti nedeniyle işlem gören her 10 kişiden 7'sinin geçmişinde uyuşturucu kullandığını belirten Kılıç, "Yani sistem sadece uyuşturucu satıcısını yakalamakla yetiniyor. Peki bu uyuşturucuya düşen genci kim kurtaracak? Çocuğu kim meşgul edecek? Aileyi kim destekleyecek? Çocuğu çetenin eline düşmeden kim koruyacak? İşte bizim itirazımız da tam burada başlıyor. Suç ortaya çıktıktan sonra müdahale eden değil, suç ortaya çıkmadan önce çocuğu koruyan bir devlet istiyoruz" dedi.

"BU DAVAYI BİZ AÇMADIK"

Kılıç, yaklaşık 2,5-3 yıldır CHP'nin 38. Kurultayı'nın ülke gündeminde olduğunu belirterek, "Yer yer kamuoyu yanıltıldı, yer yer sosyal medya manipüle edildi" dedi. Kılıç, önlerinde mahkeme kararıyla şekillenen bir hukuki süreç bulunduğunu, Yargıtay aşamasına taşınan temyiz başvurusu ve sonrasında partinin feragat kararı bulunduğunu söyledi.

Kurultay sürecine yalnızca bir dava dosyası olarak bakılmaması gerektiğini belirten Kılıç, "Kurultaydaki tercih nedeniyle birçok arkadaşımın önüne kurultaydan sonra sarı listeler konuldu, görevlerden dışlandık. Basın ve medya alanında milletvekili arkadaşlarımıza ambargolar uygulandı. Uluslararası komisyonlardaki görevlerimizden çıkarıldık. Yerel seçim sürecinde, yani aday belirleme süreçlerinde dışlandık ve Meclisteki kürsü hakkımız, söz hakkımız sınırlandırıldı" ifadesini kullandı.

Kılıç, yaklaşık 2-2,5 yıl boyunca sosyal medya trollerinin kendilerini ve ailelerini hedef aldığını belirterek, yaşananlara rağmen CHP'yi iç tartışmalar üzerinden yıpratmamak için büyük ölçüde sustuklarını söyledi. Siyasi itirazlarının kurultay sonucuna veya kişilere yönelik olmadığını ifade eden Kılıç, 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra iktidarı erken seçime zorlayacak güçlü bir siyasi mücadele hattı oluşturulması gerektiğini savunduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasının siyasetin merkezine erken taşınmasına ve belediye başkanlarının siyasi mücadelenin doğrudan hedefi haline getirilmesine itiraz ettiklerini belirten Kılıç, "Adayı, adayları erken tüketmeyelim. İktidarı erken seçime mecbur bırakalım" dediklerini aktardı.

Kılıç, "Normalleşme" ve "yumuşama" adı altında yürütülen siyasete de itiraz ettiklerini belirterek, "Bizim sözümüz açıktı. Müzakere değil, bu iktidarla mücadele edilmeli dedik" diye konuştu.

"CHP ÜYE KAYITLARI MİT'E AÇILDI"

CHP üye kayıtlarının MİT'e açılmasına ve parti bütçesiyle yapılan bir ankette "Yeni bir parti kurulsa yüzde kaç oy alır?" sorusunun yer almasına da itiraz ettiklerini belirten Kılıç, parti politikalarının CHP'nin tarihsel ve kurucu ilkelerinden uzaklaşmasına karşı çıktıklarını söyledi.

Kurultay sonrasında başlayan hukuki sürecin kendileriyle bağlantılı olmadığını belirten Kılıç, sürecin değişimden yana tavır alan delegelerin kendi aralarındaki tartışmaların mahkemelere yansımasıyla başladığını savunarak "Davayı başlatanlar değişimden yana olan delegelerdi. Temyiz yoluna başvuranlar yine davacılardı ve değişim sonrasında oluşan, şimdi butlan olan yönetim de aslında temyiz edendi davayı. Durup dururken Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetim değişmedi. Ortada bir hukuki süreç ve bu süreç içerisinde verilen bir karar vardı" ifadelerini kullandı.

Kılıç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve o dönemki yönetimin davada taraf olmadığını belirterek, "Bu davayı biz açmadık. Bu davanın tarafı olmadık. Temyiz başvurusunu biz yapmadık" diye konuştu.

Kılıç, sürecin sorumluluğunun Kılıçdaroğlu'nun üzerine yıkılmasının doğru olmadığını belirterek, Kılıçdaroğlu'nun "olayın doğal mağduru" olduğunu kaydetti.

Kılıç, daha sonra siyasi ve hukuki gelişmeler yaşandığını belirterek, "Davacılardan bazıları kendi hukuki iddialarından vazgeçti, temyizlerinden vazgeçti. Bu süreçte yer alan bazı isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni bir siyasi oluşuma yöneldi ve o arada adli tatil vardı biliyorsunuz, adli tatil sona erdi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongre ve kurultay takvimi başladı" dedi.

Kılıç, "Sayın Genel Başkan ve yönetimi zaten yapmadıkları itirazı devam ettirmek zorunda olmadıkları gibi, bu durumun partinin kongre ve kurultayına engel olan halini kaldırmaları gerekti. Artık partinin önünde yeni bir siyasi dönem var. CHP'nin artık temiz, delegelerinin gerçek iradeleriyle bir kurultay yapıp iktidar yolculuğuna devam etmesi gerekiyor. Bu gerekçelerle temyizden feragat edildi. Biz, CHP'yi kişisel hesapların değil, örgütün ve kurultay iradesini partisi olarak görüyoruz. Farklı düşüncelerinin cezalandırılmadığı, siyasi eleştirilerin ailelere hakaret ve küfür edecek kadar uzanmadığı bir Cumhuriyet Halk Partisi. Bizim siyaset anlayışımız budur: Müzakere değil mücadele, dışlama değil demokrasi, linç değil siyaset, kişisel hesap değil Cumhuriyet Halk Partisi" ifadesini kullandı.