CHP'li Özer'in İhraç İstemi Tartışmaları

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Adalet Komisyonu'nda, 12. Yargı Paketi görüşmeleri öncesinde CHP'de ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve komisyon üyeliği düşürülen İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in teklifle ilgili "Anayasa'ya aykırılık" önergesinde isminin okunmaması nedeniyle usul tartışması yaşandı. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, söz konusu uygulamanın İçtüzüğe ve Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek "Turan Taşkın Özer'in mensubu olduğu siyasi parti ile üyelik bağı sona ermemiştir" dedi.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak adlandırılan "Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere toplandı. Kanun teklifinin görüşmelerine geçilmeden önce Komisyon Başkanı Yüksel açılış konuşması yaptı.

YÜKSEL: "TÜM İLGİLİ KESİMLERİ DİNLEYEREK TOPLUMSAL İHTİYAÇLARI KAPSAYAN DÜZENLEMELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Komisyon Başkanı Yüksel, adaletin yalnızca mahkeme salonlarında verilen kararlardan ibaret olmadığını belirterek "Aynı zamanda toplumsal huzurun ve devlet ile vatandaş arasındaki bağın en güçlü dayanağıdır. Hukuk değişime kapalı, durağan, katı bir kurallar dizini değildir. Toplumun ihtiyaçları, ekonomik dinamikler ve özellikle dijitalleşme ile birlikte teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler sürerken, hukuk sisteminin bu değişime ayak uydurması gerekmektedir. Hayatın hızına ve ritmine yetişemeyen, yeni sorunlara çözüm üretemeyen ve vatandaşın haklı beklentilerini karşılayamayan yasaların toplumdaki adalet duygusunu güçlendirmesi tabii ki beklenemez" dedi.

Vatandaşların hakkına daha hızlı kavuşması, yargı süreçlerinin daha iyi işlemesi ve adaletin hızla yerini bulması için reform niteliğindeki çalışmaları aralıksız sürdürmek zorunda olduklarını kaydeden Yüksel, "Adalet Komisyonu olarak iktidar ve muhalefet milletvekilleri, bürokratlar, barolar ve tüm ilgili kesimleri dinleyerek toplumsal ihtiyaçları kapsayan düzenlemeleri istişare kültürü ile hayata geçiriyoruz. Bu amaçla sahada görev yapan ve savcılarımızın, avukatlarımızın, akademisyenlerimizin, Adalet Bakanlığı bürokratlarının ve sivil toplum kuruluşlarının değerli görüş, önerileri ve teknik destekleriyle hazırlanan 12. Yargı Paketi değişen hayatın ihtiyaçlarına cevap veren, hukukun üstünlüğünü esas alan, vatandaşın beklentilerini merkeze koyan ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda hukuk devletinin temellerini daha da sağlamlaştıran reform irademizin somut bir göstergesi olacaktır" diye konuştu.

ALAN: "YARGILAMA SÜREÇLERİNİN DAHA HIZLI VE ETKİN İLERLEMESİ İÇİN ADALET SEFERBERLİĞİ YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Kanun teklifinin ilk imzacısı AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, teklif hakında komisyon üyelerine bilgi verdi. Alan, kanun teklifine ilişkin şunları söyledi:

"AK Parti hükümetlerinin kurulduğu ilk günden bu yana gerçekleştirilen ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılan insan hakları eylem planları ve yargı reformu strateji belgeleri ışığında yürürlüğe konulan yargı paketleri ile birlikte hukuk devletinin tam manasıyla tesisi, hak arama yollarının genişletilerek kolaylaştırılması ve her bir vatandaşımızın hukuk güvencesinden eksiksiz yararlanması, yargılama süreçlerinin daha hızlı ve daha etkin ilerlemesi, vatandaşlarımızın adalete erişimi ile haklarına daha çabuk kavuşması için adeta bir adalet seferberliği yürütülmektedir. Türkiye Yüzyılı adaletin yüzyılı işareti ile hazırlanan bu reform paketi dijital çağın ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlara cevap vermeyi, vatandaşlarımızın karşılaştığı mağduriyetleri gidermeyi, Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda mevzuatımızı güncellemeyi ve özellikle yargılamanın daha fazla hızlandırılması suretiyle adalet hizmetinin daha etkin, verimli ve erişilebilir hale getirilmesini, adaletin en kısa sürede tecellisini ve çağın şartlarına uygun muasır medeniyet seviyesinin üstünde modern bir hukuk düzenini test etmeyi amaçlamaktadır."

KOMİSYONDA, CHP'Lİ TURAN TAŞKIN ÖZER'İN ADALET KOMİSYONU ÜYELİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ TARTIŞMASI...

Komisyon Başkan Yüksel, CHP'li komisyon üyeleri tarafından verilen "Anayasa'ya aykırılık" önergesini okuttu.

Önerge okutulurken Adalet Komisyonu üyesi CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in verilen önergede isminin okunmaması üzerine CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, usulen itirazlarının olduğunu söyleyerek söz talebinde bulundu. Bülbül, hukuk devleti olarak ilk önce Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na uyulması gerektiğini belirterek "Anayasa ile birlikte Meclis içtüzüğüne uyacağız. Siyasi partiler kanununa uyacağız ve tüzüğe uyacağız. Hangi parti ise onun tüzüğüne uyacağız. Bunlar bizim anayasal varlığımız. Burada bizim İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer arkadaşımız Adalet Komisyonu üyesi ve Grup İç Yönetmeliği'ne göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adalet Komisyonu üyesi olarak seçilmiş ve Meclis'e bildirilmiş bir arkadaşımız. Bu arkadaşımızın isminin biraz önceki Anayasa'ya aykırılık talebimizde okunmaması, bizce Meclis'in içtüzüğüne aykırı, Anayasa'ya, Siyasi Partiler Kanunu'na ve tüzüğeye aykırıdır" dedi.

Bir komisyonun üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde yenisi seçilinceye kadar komisyonun görev ve yetkisinin aynen devam edeceğini belirten Bülbül, "Noksan üyelik en kısa zamanda tamamlanır. Mensubu olduğu siyasi parti ile üyelik bağı sona eren veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurma hakkını kaybeden bir siyasi partiye mensup olan milletvekili komisyon üyeliği kendiliğinden sona erer. Turan Taşkın Özer'in mensubu olduğu siyasi parti ile üyelik bağı sona ermemiştir. CHP Tüzüğü'ne göre, 68. maddeye göre kendisi hakkında tekbiren kesin çıkarma talebiyle birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'na 63. maddeye aykırı olarak Parti Meclisi onayı olmadan MHK kararıyla gönderilmiştir. Bu açıkça Siyasi Partiler Kanunu'na ve Anayasa'ya aykırıdır" dedi.

YÜKSEL: "ÖZER'İN KOMİSYON ÜYELİĞİ 12 HAZİRAN 2026 TARİHİNDE TBMM BAŞKANLIĞINCA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR"

Komisyon Başkanı Yüksel, CHP'li Bülbül'ün itirazına ilişkin 22. maddeyi dikkatlice okuduğunu belirterek "Sayın Bülbül'ün yapmış olduğu yorumun burada tam karşılamadığını da görüyorum. Özellikle ilk maddedeki burada komisyonun görev ve yetkilerinden bahsederken sanki üyenin o üye tamamlanması gibi kendisi ifade etti ama buna katılamayacağım. Burada bildiğiniz üzere komisyon üyeliklerine ilişkin işlemler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Dolayısıyla komisyonumuzun aslında böyle bir tasarrufu da olamaz. İstanbul Milletvekili Sayın Turan Taşkın Özer'in Adalet Komisyonu üyeliği 12 Haziran 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından düşürülmüştür. Komisyonumuz iş ve işlemlerini Meclis Başkanlığı'nın bu tasarrufu çerçevesinde yürütmektedir. Dolayısıyla İçtüzüğümüzün bir diğer maddesi olan 31. maddesini uyarınca Sayın vekilimiz toplantıya katılıp söz alabilecektir. Ancak değişiklik önergesi vermesi ve oy kullanması İçtüzüğümüzün 31. maddesine göre mümkün değildir" diye yanıt verdi.

UZUN: "GENEL KURUL KARARINA RAĞMEN KOMİSYON ÜYELİĞİNİN ORTADAN KALDIRILMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ "

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Komisyon Başkanı Yüksel'in açıklamasına ilişkin "Meclis Başkanlığı'nın bu şekilde başkanlık olarak böyle bir karar alabilme yetisini biz komisyon olarak burada 'evet' diyebilecek durumda mıyız? Komisyon Meclis Başkanlığı'nın bir komisyon üyesinin komisyon üyeliğinden düşmesiyle ilgili idari bir tasarruf şeklinde bize dayatması mümkün olabilir mi? Biz buraya Genel Kurul'dan seçilip geldik. Genel Kurul her birimiz için, bütün siyasi partilerin üyeleri için oylama yaptı ve Genel Kurul'da seçimle komisyon üyesi olduk. Meclis Başkanlığı'nın bir idari işlemle o komisyon üyesinin Genel Kurul'un kararına rağmen komisyon üyeliğinin ortadan kaldırılması durumu söz konusu olamaz" dedi.

Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, kararın verilmesi noktasında CHP'li milletvekillerinin savunmalarına katılmadığını söyleyerek "Ben şahsen böyle düşünmüyorum. Biz bugüne kadar bütün bu işlemlerle ilişkin özellikle üyeliklere ilişkin işlemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın özellikle başkanlık tarafından bu konu yürütüldüğü için buraya baktı. Daha evvel de üyeliği düşen komisyon üyelerimiz olmuştu, hatırlarsınız ve buna benzer zaten işlem yapmıştık. Dolayısıyla bu söylediklerinize de katılmayacağım" dedi.

TAŞKIN: "MECLİS BAŞKANLIĞI HUKUKA AYKIRI BİR KARAR VERMİŞ, SİZ DE KOMİSYON BAŞKANI OLARAK KABUL EDİYORSUNUZ"

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de konuya ilişkin söz alarak Komisyon Başkanı Yüksel'e "Meclis'in sitesinde hala Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak gözüküyorum. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla benim üyeliğim kendiliğinden ortadan kalkmış değil. Meclis Başkanlığı bu konuda hukuka aykırı bir karar vermiş. Siz de Adalet Komisyonu olarak burada başkan olarak bunu kabul ediyorsunuz" yanıtını verdi.

Komisyonda oylanan "Anayasa'ya aykırılık" önergesi kabul edilmedi.