CHP\'li Zeybek, TBMM\'de Yapı Denetimlerinin Kaldırılmasını Eleştirdi

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Güneş enerji santralleri (GES), Hidroelektrik santrali (HES) yatırımlarını özendirmek istiyorsunuz. Türkiye'de yapılmış olan her yapıyla ilgili belli bir metrekarenin üzerindeki yapı denetimden muaf tutuyorsunuz. Gerekçe de maliyetler. 1 megavat GES'in 5 yıl önce maliyeti 1 milyon dolarken şimdi 400 bin dolara düştü. Siz nasıl olur da mühendislerin yapacağı denetimi maliyet gerekçesiyle tümüyle kaldırıyorsunuz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, köylerde 2024 yılına kadar yapılan yapıların süresinin 2028 yılına kadar uzatılmasına ilişkin, "Niye 2024 yılına kadar köylü tek göz evini yapamadı. Ülkeyi yöneten iktidar o kadar başıboş bir politika, o kadar yanlış bir tarımsal ve kırsalda yaşayanlara yönelik politikalar uyguladı ki. Köylerde neredeyse önemli nüfus büyükşehirlere göç ederken tarımsal üretimde kalan köylünün de bu evleri yapma şansı yok" dedi.

Zeybek, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüm projelerine ayırılacak kaynakların bütçede tanımlanması gerektiğini belirterek, Kentsel dönüşümle ilgili bu iktidar tek kelimeyle başarısızdır. Kentsel dönüşümün en büyük düşmanı enflasyondur. Enflasyon öylesine dar ve orta gelirli insanların satın alma gücünü etkiler ki, yapı maliyetleri öylesine yükselir ki insanların günlük yaşamının dışında bulundukları riskli binaları dönüştürmeyle ilgili bütçe ayırmaları olanaklı hale gelmez

Yapı denetim

Yapı denetimlerle ilgili 500 metrekareye kadar, yapı denetimin uygulamacı tarafından bulunması fikrini komisyonlarda ben söyledim. Çünkü her 100 inşaattan 60'ı birinci yapı denetim firmasıyla maliyetlerin yüksekliği sebebiyle sözleşme yapılmıyordu. Kura çektiniz, yasanın içerisine şunu koyunuz 'Birinci kurada çıkan yapı denetim firması sözleşmeyi, 1 hafta 10 gün içerisinde onaylamazsa, mal sahibi gider ikinci firmayla sözleşme yapar' bunu koymuyorsunuz. Yapı denetim firmalarının birbiriyle rekabet ederek, zaten şu anda ekonomik anlamda risk altında olan yapı denetim firmalarını fiyatları aşağı çekmeye, örtülü pazarlıkların yeniden oluşmasına yol açıyorsunuz...

Değer artış vergisi

Değer artış vergisi getirdiniz. Diyorsunuz ki, 'elde edilen değerin yüzde 90'ı oranında alınacaktır. Bu yasa 2020 yılında çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hesabına yatan değer artış kazancı sıfır. "

Kentsel dönüşümle ilgili usulsüzlükler yapıldığına da dikkati çeken Zeybek, şunları kaydetti:

"Hazine parsellerini hazine satarsa ilgili belediyeye bedellerin yüzde 30'u hesabına yatırılması gerekiyor. Anadolu'da pek çok belde belediyesi, ilçe belediyesi kendi mücavir alanlarında, hazineye ait olan parsellerin satılması elde edilen gelirden oranın bütün giderlerini yapmak için kaynağa ihtiyacı var. Bir yol bulmuş iktidar, hazine parsellerini TOKİ'ye devrediyor. TOKİ eliyle yapılan satışların tamamından ilçe ve belde belediyelerine aktarılan para sıfır.

Türkiye Çevre Ajansı

Türkiye Çevre Ajansı'nın parasını vererek ortak olacağı Türkiye'nin bütün kıyılarını MUÇEV gibi şirketler eliyle genişletecek olan Türkiye Çevre Ajansı'nı ortak yapmak istediğiniz bu şirketin adını neden bu yasanın içine koymuyorsunuz.

Güneş Enerji Santralleri

Güneş enerji santralleri (GES), Hidroelektrik santrali (HES) yatırımlarını özendirmek istiyorsunuz. Türkiye'de yapılmış olan her yapıyla ilgili belli bir metrekarenin üzerindeki yapı denetimden muaf tutuyorsunuz. Gerekçede maliyetler. 1 megavat GES'in 5 yıl önce maliyeti 1 milyon dolarken şimdi 400 bin dolara düştü. Siz nasıl olur da mühendislerin yapacağı denetimi maliyet gerekçesiyle tümüyle kaldırıyorsunuz. Mühendislik denetiminden geçmemiş hiçbir uygulamanın yapılamayacağı konusundaki temel aklın sadece maliyet hedefleri nedeniyle terk ediliyor olmasını anlamak mümkün değildir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) nasıl oluyor da Bakanlık bunlara ilişkin mevzuat hazırlama yetkisini kendisinde görüyor. Danıştay tarafından denetlenebilir, özel bir yasayla 1954'te kurulmuş meslek odalarıyla ilgili izlediğiniz yol ve yöntem doğru değildir. 9. I bendinin yasadan çıkarılması gerekir."