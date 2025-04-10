CHP Lideri Özgür Özel, Mahir Polat'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Lideri Özgür Özel, Mahir Polat'ı Ziyaret Etti

Geniş Video İzle

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, ev hapsi kararıyla tahliye edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı ziyaret etti. Açıklamalarda bulunan Özel, yargı sürecine ve 'masum insanların' haklarına dikkat çekti.

10.04.2025 00:30  Güncelleme: 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Beril KALELİ/ Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında ev hapsi kararı verilerek tahliye edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Millet hakemdir. Bu kadar yalancı şahitlerin, gizli tanıkların iftiraları ile bir tane kanıt olmayan dosyalarda herkes görecek masumiyetini ve milletin hakemliğinin bir an önce ortaya çıkması lazım. İftiracılarla masumların arasındaki tercihi millet yapsın. Bu ülkeyi artık temiz, namuslu, çalışkan insanlar yönetsin ve yüceltsinler istiyoruz." dedi.

Hakkında ev hapsi kararı verilerek Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden tahliye edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan CHP Lideri Özel şunları kaydetti:

"Mahir Bey'le ilgili yarın için ziyaret iznim vardı; bir cezaevinde, bir hastanede. Onu cezaevinde değil de evinde ziyaret etmekten çok memnunum. Türkiye'de ortak bir vicdan harekete geçti. Tabii çok vicdansızca açıklamalar yapanlar da oldu. Ama Mahir Bey, hem klostrofobisiyle, kapalı yerde durma rahatsızlığı ile hipertansiyonun birlikte olduğu bir vakada cezaevine her kapatıldığında tansiyonu inanılmaz yükseliyordu. Hastaneye gönderiliyordu. Doktorların vermiş olduğu karar, son derece yerinde bir karar. Bugün de ev hapsine döndü. Tabii bu da ölçüsüz bir tedbir. Hiçbir suçu olmayan arkadaşlarımızın eve hapsedilmesini de doğru bulmuyoruz. İşlerinin başına dönmesini ve tutuksuz olarak yargılanmalarını bekliyoruz.

"Mahir Bey'in kendi ilaçları, kendi doktoruyla ve ailesinin yanında çok daha hızlı şekilde iyileşeceğine inanıyoruz"

Bugün Silivri'de bulunan herkese ev hapsi de değil tutuksuz yargılama bekliyoruz. Yargılamanın da televizyonlar tarafından canlı yayınlanmasını istiyoruz. Biraz önce kendisini ziyaret ettiğim arkadaşımıza yapılan itham, 'bir kişiye 50 lira, bir kişiye 100 lira para yollama ve o kişilerin de terörle irtibatlı olması' gibi akıl almaz bir şey. Yani üstünde para yok diye, 'Ver bana numaranı, sana atayım' demiş birkaç yıl önce. Birine 50 lira, birine 100 lira para atmış. Akıl almaz işler. Yarın da Ekrem Başkan'ı ziyaret edeceğim, diğer belediye başkanlarımızı ziyaret edeceğim. Mahir Bey'in kendi ilaçları, kendi doktoruyla ve ailesinin yanında çok daha hızlı şekilde iyileşeceğine inanıyoruz.

"Masum insanları yalancı şahitlerle, sahte tanıklarla içeride tutmaya çalışanlara ne bizim, ne milletin tahammülü kaldı"

Bir kez cezaevinde bulunan bütün hasta tutuklu ve hükümlülere doğru şekilde tahliye yapılmalarını, tedavilerinin sağlanmasını, başka tedbirlerle tutulmalarını düşünüyoruz. Sayın Veli Ağbaba ile birlikte bundan tam 13 yıl önce 'hasta mahpuslar' diye bir raporumuz, bir kitabımız var. O günden bugüne halen bu sorunun çözülmemiş olmasını Türkiye adalet sistemi açısından da sorunlu görüyoruz. Tüm arkadaşlarımızı yanımızda ve sandığı önümüzde istiyoruz. Millet hakemdir. Bu kadar yalancı şahitlerin, gizli tanıkların iftiraları ile bir tane kanıt olmayan dosyalarda herkes görecek masumiyetini ve milletin hakemliğinin bir an önce ortaya çıkması lazım. İftiracılarla masumların arasındaki tercihi millet yapsın. Bu ülkeyi artık temiz, namuslu, çalışkan insanlar yönetsin ve yüceltsinler istiyoruz. Koltukta kalmak için masum insanlara iftira atanlara ve masum insanları yalancı şahitlerle, sahte tanıklarla içeride tutmaya çalışanlara ne bizim, ne milletin tahammülü kaldı."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Mahir Polat, Özgür Özel, İstanbul, Ev hapsi, Masum, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Lideri Özgür Özel, Mahir Polat'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi
İşte Trump’ın ek vergi kararının gerekçesi İşte Trump'ın ek vergi kararının gerekçesi
Arsenal, Real Madrid’i paramparça etti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Şişli’de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti
Instagram’dan canlı yayın için 16 yaş sınırı Instagram'dan canlı yayın için 16 yaş sınırı
Kadir Ezildi’nin korkutan anları Taksiye binerken yere kapaklandı Kadir Ezildi'nin korkutan anları! Taksiye binerken yere kapaklandı
Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi
Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.

23:15 Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
22:45 Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi
20:58 Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
20:14 Benzine büyük indirim geldi Benzine büyük indirim geldi
09:19 Trump ağzını fena bozdu Dünyayı karşısına alacak ’popo’ çıkışı Trump ağzını fena bozdu! Dünyayı karşısına alacak 'popo' çıkışı
09:18 Kadir Ezildi’nin korkutan anları Taksiye binerken yere kapaklandı Kadir Ezildi'nin korkutan anları! Taksiye binerken yere kapaklandı
09:14 Instagram’dan canlı yayın için 16 yaş sınırı Instagram'dan canlı yayın için 16 yaş sınırı
08:59 Şişli’de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti
08:58 ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
08:50 Arsenal, Real Madrid’i paramparça etti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:45 İşte Trump’ın ek vergi kararının gerekçesi İşte Trump'ın ek vergi kararının gerekçesi
08:31 Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 01:23:49. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Lideri Özgür Özel, Mahir Polat'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement