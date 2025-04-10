CHP Lideri Özgür Özel, Mahir Polat'ı Ziyaret Etti

Haber: Beril KALELİ/ Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında ev hapsi kararı verilerek tahliye edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Millet hakemdir. Bu kadar yalancı şahitlerin, gizli tanıkların iftiraları ile bir tane kanıt olmayan dosyalarda herkes görecek masumiyetini ve milletin hakemliğinin bir an önce ortaya çıkması lazım. İftiracılarla masumların arasındaki tercihi millet yapsın. Bu ülkeyi artık temiz, namuslu, çalışkan insanlar yönetsin ve yüceltsinler istiyoruz." dedi.

Hakkında ev hapsi kararı verilerek Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden tahliye edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan CHP Lideri Özel şunları kaydetti:

"Mahir Bey'le ilgili yarın için ziyaret iznim vardı; bir cezaevinde, bir hastanede. Onu cezaevinde değil de evinde ziyaret etmekten çok memnunum. Türkiye'de ortak bir vicdan harekete geçti. Tabii çok vicdansızca açıklamalar yapanlar da oldu. Ama Mahir Bey, hem klostrofobisiyle, kapalı yerde durma rahatsızlığı ile hipertansiyonun birlikte olduğu bir vakada cezaevine her kapatıldığında tansiyonu inanılmaz yükseliyordu. Hastaneye gönderiliyordu. Doktorların vermiş olduğu karar, son derece yerinde bir karar. Bugün de ev hapsine döndü. Tabii bu da ölçüsüz bir tedbir. Hiçbir suçu olmayan arkadaşlarımızın eve hapsedilmesini de doğru bulmuyoruz. İşlerinin başına dönmesini ve tutuksuz olarak yargılanmalarını bekliyoruz.

"Mahir Bey'in kendi ilaçları, kendi doktoruyla ve ailesinin yanında çok daha hızlı şekilde iyileşeceğine inanıyoruz"

Bugün Silivri'de bulunan herkese ev hapsi de değil tutuksuz yargılama bekliyoruz. Yargılamanın da televizyonlar tarafından canlı yayınlanmasını istiyoruz. Biraz önce kendisini ziyaret ettiğim arkadaşımıza yapılan itham, 'bir kişiye 50 lira, bir kişiye 100 lira para yollama ve o kişilerin de terörle irtibatlı olması' gibi akıl almaz bir şey. Yani üstünde para yok diye, 'Ver bana numaranı, sana atayım' demiş birkaç yıl önce. Birine 50 lira, birine 100 lira para atmış. Akıl almaz işler. Yarın da Ekrem Başkan'ı ziyaret edeceğim, diğer belediye başkanlarımızı ziyaret edeceğim. Mahir Bey'in kendi ilaçları, kendi doktoruyla ve ailesinin yanında çok daha hızlı şekilde iyileşeceğine inanıyoruz.

"Masum insanları yalancı şahitlerle, sahte tanıklarla içeride tutmaya çalışanlara ne bizim, ne milletin tahammülü kaldı"

Bir kez cezaevinde bulunan bütün hasta tutuklu ve hükümlülere doğru şekilde tahliye yapılmalarını, tedavilerinin sağlanmasını, başka tedbirlerle tutulmalarını düşünüyoruz. Sayın Veli Ağbaba ile birlikte bundan tam 13 yıl önce 'hasta mahpuslar' diye bir raporumuz, bir kitabımız var. O günden bugüne halen bu sorunun çözülmemiş olmasını Türkiye adalet sistemi açısından da sorunlu görüyoruz. Tüm arkadaşlarımızı yanımızda ve sandığı önümüzde istiyoruz. Millet hakemdir. Bu kadar yalancı şahitlerin, gizli tanıkların iftiraları ile bir tane kanıt olmayan dosyalarda herkes görecek masumiyetini ve milletin hakemliğinin bir an önce ortaya çıkması lazım. İftiracılarla masumların arasındaki tercihi millet yapsın. Bu ülkeyi artık temiz, namuslu, çalışkan insanlar yönetsin ve yüceltsinler istiyoruz. Koltukta kalmak için masum insanlara iftira atanlara ve masum insanları yalancı şahitlerle, sahte tanıklarla içeride tutmaya çalışanlara ne bizim, ne milletin tahammülü kaldı."