CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye" komisyonu kararını da bildirdi.
Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'i arayarak komisyon kararlarında nitelikli çoğunluk kuralının uygulanacağını bildirdiğini ifade etti.
Özel, "Sayın Meclis Başkanı, nitelikli çoğunluk ile karar almanın benimsendiğini, kararların böyle alınacağını ve bu kapsamda bizim beklediğimiz resmi açıklamanın kendisi tarafından yapıldığını açıkladı. CHP bu komisyona gerekli görevlendirmeleri yapacak. Bu komisyonda görev yapacağız" ifadelerini kullandı.
Bu gelişme üzerine CHP'nin komisyona katılım kararı aldığını belirten Özel, "10 arkadaşımızı yarın bildireceğiz," dedi.
Özgür Özel, daha önce yaptığı açıklamalarda, komisyona katılım için eşit temsil ve nitelikli çoğunluk şartı aradıklarını vurgulamıştı. CHP'nin, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un nitelikli çoğunluk güvencesi vermesi halinde komisyona üye vereceği belirtilmişti.
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Son Dakika › Güncel › Özel'in şartı kabul edildi! CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak - Son Dakika
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