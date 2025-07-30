Özel'in şartı kabul edildi! CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak - Son Dakika
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Özel'in şartı kabul edildi! CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak

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Özel\'in şartı kabul edildi! CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu\'na katılacak
30.07.2025 14:56
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Özel\'in şartı kabul edildi! CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu\'na katılacak
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CHP, "Terörsüz Türkiye Komisyonu" ile ilgili kararını verdi. Özel, "Numan Kurtulmuş, Murat Emir 'i arayıp CHP'nin istediği nitelikli çoğunluk kuralının uygulanacağını söyledi. Biz komisyona katılıyoruz. 10 arkadaşımızı da yarın bildireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye" komisyonu kararını da bildirdi.

ŞARTI KABUL EDİLDİ

Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'i arayarak komisyon kararlarında nitelikli çoğunluk kuralının uygulanacağını bildirdiğini ifade etti.

"BU KOMİSYONDA GÖREV YAPACAĞIZ

Özel, "Sayın Meclis Başkanı, nitelikli çoğunluk ile karar almanın benimsendiğini, kararların böyle alınacağını ve bu kapsamda bizim beklediğimiz resmi açıklamanın kendisi tarafından yapıldığını açıkladı. CHP bu komisyona gerekli görevlendirmeleri yapacak. Bu komisyonda görev yapacağız" ifadelerini kullandı.

"10 ARKADAŞIMIZI YARIN BİLDİRECEĞİZ"

Bu gelişme üzerine CHP'nin komisyona katılım kararı aldığını belirten Özel, "10 arkadaşımızı yarın bildireceğiz," dedi.

Özgür Özel, daha önce yaptığı açıklamalarda, komisyona katılım için eşit temsil ve nitelikli çoğunluk şartı aradıklarını vurgulamıştı. CHP'nin, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un nitelikli çoğunluk güvencesi vermesi halinde komisyona üye vereceği belirtilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Özgür Özel, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel'in şartı kabul edildi! CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 14531453:
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