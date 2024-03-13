CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: Deniz kazaları iş cinayeti olarak görülmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: Deniz kazaları iş cinayeti olarak görülmeli

CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: Deniz kazaları iş cinayeti olarak görülmeli

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, son dönemde yaşanan deniz kazaları nedeniyle yaşanan ölüm olaylarına dikkat çekerek, denetimlerin yetersiz olduğunu ve alınmayan önlemler nedeniyle can kayıplarının meydana geldiğini belirtti. Akkuş İlgezdi, Türkiye'deki gemi ve deniz araçlarının yeterli denetimden geçmediğini ve Avrupa'ya göre yaşlı olduğunu ifade etti.

13.03.2024 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, son dönemde yaşanan deniz kazaları nedeniyle yaşanan ölüm olaylarına dikkat çekerek, "2023 yılında Türkiye'de 240 deniz aracı kazası oldu. Bu kazalarda 19 kişi öldü, 42 kişi kayboldu. Bu ölümler aynı trafik kazaları gibi iş cinayeti olarak görülmüyor. Oysa can kayıplarımız dikkat çekici boyutta ve bu ölümler alınmayan önlemler nedeniyle meydana gelmektedir. Denetimlerin kağıt üzerinde yapıldığı gün gibi ortada" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada Marmara ve Karadeniz'de batan gemilere dikkat çekti. Türkiye'de işçi ölümlerinin sıkça yaşandığını hatırlatan İlgezdi, "19 Kasım'da Karadeniz'de Kafkametler ve 15 Şubat'ta da Batuhan A yük gemileri Marmara'da battı. Bu ölümler aynı trafik kazaları gibi iş cinayeti olarak görülmüyor. Oysa can kayıplarımız dikkat çekici boyutta ve bu ölümler alınmayan önlemler nedeniyle meydana gelmektedir. 'Denizciliğin kaderinde bu vardır, güvenilir olmayan bir çalışma alanı' yaklaşımı doğru değildir ve denizcilerimizin yok pahasına ölümlerine sebep olmaktadır" ifadelerini kullandı.

"DENETİMLERİN KAĞIT ÜZERİNDE YAPILDIĞI GÜN GİBİ ORTADA"

Türkiye'deki gemi ve deniz araçlarının yeterli denetimden geçmediğini; Avrupa'ya göre kayıtlı gemi ve deniz taşıtlarının yaşlı olduğunu belirten Akkuş İlgezdi, şunları dile getirdi:

"Bakanlık verilerine göre 2023 yılında Türkiye'de 240 deniz aracı kazası oldu. Bu kazalarda 19 kişi öldü, 42 kişi kayboldu. Türkiye Deniz Ticaret Filosunda bulunan; Gemi Sicili ve TUGS'a kayıtlı gemi ile deniz taşıtları yaşlı hatta maalesef hurda. Zira Avrupa'da 12 yaş ve üzeri gemiler "yaşlı" sayılırken, ülkemizde 150 GT ve üzerinde toplam 2 bin 149 adet gemi ve deniz aracı bulunuyor. Bu gemi ve deniz araçlarının yarısından fazlası olan bin 574'ü ise 11 yaş üzerindedir. Üstelik bu gemiler ne hikmetse denetimlerden sorunsuz geçebiliyorlar. Deniz işçilerinin yaşamına mal olan Batuhan A gemisi 53 yaşındaydı ve 6 deniz işçisinden şu ana kadar yalnızca ikisinin naaşına ulaşıldı. 32 yaşındaki Kafkametler gemisinde ise 12 deniz işçisinin yedisinin naaşı bulunamadı. Bakan'ın Kafkametler'in batmasından iki ay önce mevzuat kapsamında denetime tabi tutulduğunu ancak herhangi bir eksiklik/uygunsuzluk tespit edilmediğini açıklamıştı. Oysa fırtınaya rağmen Kafkametler'in neden sefere çıkarıldığı, arama kurtarma faaliyetlerinin neden geç başladığı, yaklaşık bir ay önce alt sacında mayın patlaması meydana gelmesine rağmen 'herhangi bir hasar oluşmadı' denilerek geminin seyrine ve sonrasında rutin seferlerine müsaade edildi ve göz göre göre işçilerin canı tehlikeye atıldı. Denetimlerin kağıt üzerinden yapıldığı da gün gibi ortada" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Gamze Akkuş İlgezdi, Milletvekili, İstanbul, Denizcilik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: Deniz kazaları iş cinayeti olarak görülmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Samsun'da trafikte yaşanan gerginlik olgun bir tavrın sayesinde yatıştırıldı
    12:01 Samsun'da trafikte yaşanan gerginlik olgun bir tavrın sayesinde yatıştırıldı

    Samsun'un İlkadım ilçesinde iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, bir sürücünün olgun tavrı sayesinde büyümeden yatıştırıldı. Öfkeli sürücüyü yapıcı sözlerle sakinleştiren ve sarılarak teskin eden sürücü, çevredeki vatandaşların takdirini kazandı.

  • Konya'da 6 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kazaya İddianame Hazırlandı
    12:01 Konya'da 6 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kazaya İddianame Hazırlandı

    Konya'da, 19 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptığı, 6 yayanın hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin iddianame hazırlandı. Tutuklu otomobil sürücüsü hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

  • Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 28 şahıs yakalandı
    12:01 Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 28 şahıs yakalandı

    Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, aranması bulunan 28 şahıs yakalandı. Ayrıca, adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Tuzla'da Döviz Bürosu Çalışanının Çantasını Gasbetmeye Çalışan 2 Şüpheli Tutuklandı
    12:00 Tuzla'da Döviz Bürosu Çalışanının Çantasını Gasbetmeye Çalışan 2 Şüpheli Tutuklandı

    Tuzla'da bir döviz bürosu çalışanının elinde taşıdığı içinde 2 milyon lira civarında para bulunan çantayı gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin sahte plakalı çalıntı bir araçla kaçtıkları bilgisine ulaşan ekipler, Kocaeli'de şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin sorgulamalarında suç kayıtları olduğu ve tutuklandıkları belirtildi.

  • Çocuklar Camiye Yoğun İlgi Gösterdi
    12:00 Çocuklar Camiye Yoğun İlgi Gösterdi

    Sakarya'nın Karasu ilçesinde Aziziye Merkez Camii'nde düzenlenen 'Camiye gel, teravihi kıl, çikolatanı al' etkinliğine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Teravih namazına giden 150'den fazla çocuğa çikolata dağıtıldı.

  • Ordu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 66 Şüpheli Gözaltına Alındı
    11:59 Ordu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 66 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 286 personel katılımıyla 66 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 26 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet av tüfeği, 41 adet kuru sıkı tabanca ve diğer silah ve mühimmatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

  • KADEM, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nda Kadın Destek Merkezleri Projesini Anlattı
    11:59 KADEM, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nda Kadın Destek Merkezleri Projesini Anlattı

    Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), New York'taki Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 68. Oturumu çerçevesinde Türkevi'nde düzenlediği panelde 2022 yılında hayata geçirilen 'Kadın Destek Merkezleri' projesini anlattı. Panelde, dezavantajlı kadınlara destek veren merkezlerin yanı sıra en iyi uygulama örneklerinden biri olan vakfın 'Kadın Destek Merkezleri' anlatıldı.

  • Antalya'da İki Motosiklet Kazası: Bir Sürücü Yaralandı, Diğer Sürücü Kaskı Sayesinde Yara Almadan Kurtuldu
    11:59 Antalya'da İki Motosiklet Kazası: Bir Sürücü Yaralandı, Diğer Sürücü Kaskı Sayesinde Yara Almadan Kurtuldu

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen iki motosiklet kazasında bir sürücü yaralanırken, diğer sürücü başındaki kask sayesinde kazayı yara almadan atlattı. İlk kaza Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşirken, ikinci kaza ise Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde meydana geldi. Kazaların ardından sürücüler arasında tartışma yaşandı.

  • Ordu'da trafik denetimleri sonucunda 13 bin 722 araç kontrol edildi
    11:58 Ordu'da trafik denetimleri sonucunda 13 bin 722 araç kontrol edildi

    Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 13 bin 722 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 34 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve 44 kişi yaralandı. Denetimlerde alkollü araç kullanmak, modifiyeli araç kullanmak, hatalı şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak gibi birçok kural ihlali tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Toplamda 13 bin 722 araç kontrol edilirken, bin 947 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 29 araç trafikten men edildi ve 35 sürücü belgesi geri alındı.

  • Eskişehir'de toplanan oyuncaklar Van'daki okula gönderildi
    11:58 Eskişehir'de toplanan oyuncaklar Van'daki okula gönderildi

    Eskişehir'de gönüllüler tarafından toparlanan oyuncaklar, Van'da bulunan Akköprü İlkokulu'na gönderildi. Elif Tezanlar tarafından organize edilen 'Kucak Dolusu Hayaller Projesi' kapsamında toplanan oyuncaklar, çocukların mutluluğunu gözlerinden okundu.

  • Uşakspor, talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi
    11:58 Uşakspor, talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi

    Uşakspor, kendi sahasında oynadığı 24 Erzincanspor maçında talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, Uşakspor'un 2023-2024 sezonu TFF 2. Lig müsabakaları statüsüne aykırı hareket ettiği belirtildi.

  • Düzce Belediyesi Seçim Afişlerini Kaldıracak
    11:57 Düzce Belediyesi Seçim Afişlerini Kaldıracak

    Düzce Belediyesi, valilikten gelen yazı üzerine şehir genelinde kullanımı yasak olan yerlerde asılı seçim afişlerini kaldıracak.


11:24 Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti Tek bir ağızdan “Katil İbrahim Keloğlan“ sloganı attılar Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan "Katil İbrahim Keloğlan" sloganı attılar
11:06 Kızıldeniz’de gerilim tavan yaptı Yunan savaş gemisi, 2 İHA’ya ateş açtı Kızıldeniz'de gerilim tavan yaptı! Yunan savaş gemisi, 2 İHA'ya ateş açtı
10:42 Ayhan Bora Kaplan’dan “kara para“ savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur Ayhan Bora Kaplan'dan "kara para" savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur
08:53 Oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok’a telefon kapattıran soru: Ne zaman geleceksiniz Oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'a telefon kapattıran soru: Ne zaman geleceksiniz?
07:13 Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız, tehdit oluşursa nükleer kullanırız Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız, tehdit oluşursa nükleer kullanırız
11:40 ABD merkezli dergiden ’Türkiye Batı’nın Dostu Değil’ başlıklı skandal analiz ABD merkezli dergiden 'Türkiye Batı'nın Dostu Değil' başlıklı skandal analiz
11:36 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi Leyla Bilginel’in anlattıkları ağızları açık bıraktı 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi! Leyla Bilginel'in anlattıkları ağızları açık bıraktı
10:46 İngiltere, göçmenlere Ruanda’ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor İngiltere, göçmenlere Ruanda'ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor
10:23 Hafsanur Sancaktutan, yapımcı Sadri Alışık ile ilişki yaşıyor Hafsanur Sancaktutan, yapımcı Sadri Alışık ile ilişki yaşıyor
10:14 Uyuşturucu parası tartışmasında oğlunu öldürdü Eksik 100 lira ayrıntısı Uyuşturucu parası tartışmasında oğlunu öldürdü! Eksik 100 lira ayrıntısı
10:12 Buket Aydın’dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey Buket Aydın'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey
10:06 Rusya’da polis ekipleri LGBT üyelerinin eğlendiği gece kulübüne baskın düzenledi Rusya'da polis ekipleri LGBT üyelerinin eğlendiği gece kulübüne baskın düzenledi
09:33 Sahilde korkutan görüntü Toplayıp gömmeye başladılar Sahilde korkutan görüntü! Toplayıp gömmeye başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 12:01:48. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: Deniz kazaları iş cinayeti olarak görülmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement