CHP Milletvekili İncesu: Demokrasimiz Tehlikede

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Haber: Edda SÖNMEZ- Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi önündeki "Demokrasi Nöbeti"ne katılan CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, belediyeye ziyaretini anlatırken, "Ziyarete gitmek için polis barikatlarından geçtik. İki-üç barikat geçtik. Sanki bir savaş sahasına, sanki başka bir ülkeye girer gibi çeşitli yollardan geçerek belediyeye ulaştık" dedi. İncesu, "Meclis üyelerimiz görev yerlerinde oturmak yerine Esenyurt Belediyesi'nin önündeki kaldırımda oturuyorlar. Burada bekliyorlar. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir demokraside böyle bir uygulama olamaz. Türk insanının demokrasiye inancını kaybetmemesi için buradayız. Sonuna kadar burada olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı "Demokrasi Nöbeti" sürüyor. Nöbet alanında açıklama yapan Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, şunları söyledi:

"Size kısaca bugün neler yaşadıklarımızı anlatmak istiyorum. Sabah saatlerinde burada buluştum. Eskişehir milletvekilimiz Sayın Utku Çakırözer ve meclis üyesi Dilek Hanım'la birlikte belediyeye bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyarete gitmek için polis barikatlarından geçtik. İki-üç barikat geçtik. Sanki bir savaş sahasına, sanki başka bir ülkeye girer gibi çeşitli yollardan geçerek belediyeye ulaştık. Belediye personeli tüm gayretiyle çalışmalarını sürdürüyor. Fakat karşılaştığımız vatandaşlarımız işlerin yürümediği çünkü onayların olmadığı, gerekli izinlerin alınmadığı gibi şikayetlerde bulundu.

"Buradaki esnaflarımız aynı şekilde cezalandırılmış durumda"

Esnaflarımızı ziyaret ettik. Buradaki esnaflarımız aynı şekilde cezalandırılmış durumda. Çünkü şunu söylüyorlar, 'sabah iş yerine geliyoruz. Girmek için ilk önce derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ben burada çalışıyorum. Buranın sahibi diye birisi eşlik ederek kendi dükkanımıza ulaşıyoruz. Fakat sonra akşama kadar oturuyoruz. Çünkü bize gelebilen bir müşteri yok. Bize ulaşabilen kimse yok' diyor. Daha sonra Esenyurt sokaklarındaydık. Oto sanayi sitesine gittik. Muhtarlarımızla buluştuk. STK'lara gittik. Ardahan Kültür Evi'ni ziyaret ettik. Her yerde şu konuşmalar oldu, başkanımıza ve meclis üyelerimize oy verenler vardı. Onlar zaten son derece kırgın, üzgün ve bu sürecin kabul edilemeyeceği söylediler. Başkanımıza oy vermeyenler de şunu söylediler, '9 ay önce devlete başvurdu, temiz kağıdı aldı. Seçime girebilirsin dendi' O zaman niye izin verildi' dediler? Başkana oy vermeyen vatandaşlarımızbunu sorguluyor. Diyor ki 'neden izin verildi? Neden girdi? ve neden bu duruma gelindi?'

"Meclis üyelerimiz görev yerlerinde oturmak yerine Esenyurt Belediyesi'nin önündeki kaldırımda oturuyorlar"

Şimdi Esenyurt'ta her iki kişiden birinin oy verdiği kıymetli meclis üyelerimiz burada. Esenyurt halkı, meclis üyelerimize şunu dedi, 'Oraya gidin, proje geliştirin, Esenyurt'u geliştirin, güzelleştirin. Bizim yerimize denetleme yapın. Bizim sesimiz olun.' Fakat meclis üyelerimiz görev yerlerinde oturmak yerine Esenyurt Belediyesi'nin önündeki kaldırımda oturuyorlar. Burada bekliyorlar. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir demokraside böyle bir uygulama olamaz. Parti olarak buradayız. Türk insanının demokrasiye inancını kaybetmemesi için buradayız. Sonuna kadar burada olmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır.' Biz hiçbir zaman umudumuzu kaybetmiyoruz. Bu kara bulutlar elbet dağılacak ve güneş doğacak."