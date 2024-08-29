CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel Fındık Tarımı İçin Yürüyüş Başlattı

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu ve Karadeniz bölgesindeki fındık tarımı yapılan alanlarındaki kokarca tehlikesine dikkat çekmek amacıyla yürüyüş başlattı. Gürgentepe ilçesinden 50 kilometre yürüyüp, Fatsa ilçesinde yolu yarılayan Adıgüzel, "Fındık da bizim, toprak da bizim. Karadan denize özgür Karadeniz, tam bağımsız Türkiye. Fındığın yolundan yürüyoruz. Yoldaki herkesi de bize katılmaya çağırıyoruz" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Karadeniz Bölgesi'nde son iki senede artan kahverengi kokarca popülasyonuna karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş başlattı. 27 Ağustos'ta memleketi Ordu'nun Gürgentepe ilçesinden yola çıkan Adıgüzel, yürüyüşte 50 kilometreyi geride bıraktı. Yürüyüşün üçüncü gününde Adıgüzel'e partililer ve vatandaşlar da eşlik etti.

YOLU YARILADI

Yürüyüşün üçüncü gününde Fatsa- Bolaman yolunda DHA'ya konuşan Milletvekili Adıgüzel, "Gürgentepe'den başladık. Gürgentepe ve Çamaş arasındaki 23 kilometreyi ilk gün yürüdük. Dün Çamaş'tan başlayıp Fatsa'ya kadar olan 22 kilometreyi yürüdük. Dün akşam Fatsa'dan denize ulaştık. Şu an Fatsa'dan buraya kadar yürüdük, 5'inci kilometredeyiz. Bugün şu ana kadar 50 kilometre yürümüş olduk. Önümüzde 50 kilometre daha var. Çaytepe civarına kadar gideceğiz. Yarın Perşembe ilçesine ulaşacağız. Son gün ise Ordu merkeze yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'FINDIĞIN YOLUNDAN YÜRÜYORUZ'

Fındık coğrafyasında kahverengi kokarca zararlısı nedeniyle hasarın ciddi boyutta olduğunu belirten Adıgüzel, "Biz fındığın yolundan yürüyoruz. Bu kitlesel bir şey değil, bu özellikle hasat zamanı üreticinin yanında olma, derdini dinleme yürüyüşüdür. Fındığın yolundan hareket ediyoruz. Kaç kişiyle yürüdüğümüz değil, kaç kişi için yürüdüğümüz önemli, diyoruz. Biz 450 bin fındık işçisi ve 8 milyon bu işten ekmek yiyen insanlar için yürüyoruz. Her geçen gün sesimiz yükseliyor. Hatta Tarım Bakanlığı ve hükümetten çeşitli açıklamalar geliyor fakat bunlar hala olumlu açıklamalar değil, hala olayı görmezden gelmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

'KARADAN DENİZE ÖZGÜR KARADENİZ, TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'

Gürgentepe ilçesinden başlayan yürüyüşün Ordu'nun merkez ilçesi Altınordu'da son bulacağını söyleyen Mustafa Adıgüzel, "Yürüyüşümüzün tam amacı; bölgedeki kokarca felaketini, işçilerin ve üreticilerin isyanını dile getirmek ve özellikle vahşi madencilikle bölgenin maden alanlarına çevrilmesine karşı itirazımızı belirtmektir. Diyoruz ki, 'Fındık da bizim, toprak da bizim. Karadan denize özgür Karadeniz, tam bağımsız Türkiye.' Fındığın yolundan yürüyoruz. Yoldaki herkesi de bize katılmaya çağırıyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Ordu,