CHP Milletvekili Serkan Sarı, sokak hayvanlarına destek verdi

(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, yaşam hakkı savunucularının Anıtpark'ta düzenlediği eylemde yaptığı konuşmada, "Dostlarımızı yalnız bırakmayacağız. Bu zihniyetin geçmişte yaptıklarını hep birlikte biliyoruz. Tatlı dille neyi nasıl çözdüklerini hep birlikte hatırlayalım. Bu zihniyet sokaktaki hayvanlarımızı katleden zihniyettir. Sokaktaki can dostlarımızı bu anlayışa asla teslim etmeyeceğiz" dedi.

TBMM'de sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi görüşmeleri devam ederken, hayvanseverler Anıtpark'ta eylem yapıyor. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı eyleme destek vermek için geldiği Anıtpark'ta, hayvanseverlere seslendi. Elinde, üzerinde "cinayet aleti" yazılı kürek ve şırıngayla konuşma yapan Sarı, "Sevgili dostlar, bu mücadeleyi hep birlikte başaracağız. Dostlarımızı yalnız bırakmayacağız. Bu zihniyetin geçmişte yaptıklarını hep birlikte biliyoruz. Tatlı dille neyi nasıl çözdüklerini hep birlikte hatırlayalım. Bu zihniyet sokaktaki hayvanlarımızı katleden zihniyettir. Sokaktaki can dostlarımızı bu anlayışa asla teslim etmeyeceğiz. O masum söylemlerinin arkasında yatan gerçeği hep birlikte biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Serkan Sarı elindekileri göstererek, "Masumlaştırdıkları cinayet aleti de bu. Kelimelerin arasına, yasanın arasına sıkıştırdıkları cinayet aleti de bu dostlar. Emin olun ki Cumhuriyet Halk Partisi kadroları olarak her platformda mücadele ediyoruz, edeceğiz. Can dostlarımızı masraf olarak gören, uçaklarıyla saltanat süren anlayışa karşı 'tasarrufu siz önce kendinizden yapın' diyeceğiz. Yönetemiyorsanız bırakın o koltukları. Sokaktaki canlarımıza sahip çıkamıyorsanız terk edin o koltukları! Bırakın o koltukları halkımıza bırakın, milletimize bırakın. Gelin nasıl can dostlarımıza sahip çıkılıyormuş, bu yaşamı bölüşebiliyor musunuz, bunu hep birlikte hem dünyaya gösterelim" şeklinde konuştu.