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CHP Milletvekili Tanrıkulu, Vakıflar Diyarbakır Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan kira artışını Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Tanrıkulu, Vakıflar Diyarbakır Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan kira artışını Meclis gündemine taşıdı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Vakıflar Diyarbakır Bölge Müdürlüğü tarafından kiraya verilen gayrimenkullere yapılan kira artış kararını Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sorular yönelterek, yapılan kira artışlarının gerekçesini sordu. Tanrıkulu, Diyarbakır'a yapılan bu ayrımcılığı kabul etmediğini belirterek, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Bakanlığın sorunu acil çözmesi gerektiğini ifade etti.

16.12.2023 - 15:24,
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Vakıflar Diyarbakır Bölge Müdürlüğü tarafından kiraya verilen gayrimenkullere yapılan kira artış kararını Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a "Vakıflar Diyarbakır Bölge Müdürlüğü tarafından kiraya verilen gayrimenkullerin sayısı kaçtır? Raiç bedeli adı altında kiralarda yasal sınırlar dışında yüzde 500- yüzde 800 artış yapılmasının gerekçesi nedir" diye sordu. Tanrıkulu, " Diyarbakır'a yapılan bu ayrımcılığı kabul etmiyoruz. Diyarbakır 6 Şubat depreminden etkilenen 11 kentten birisi. Ekonomi zorda, esnafı bu kadar zor durumda bırakmanın anlamı yok" diye tepki gösterdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Vakıflar Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne tarafından kiraya verilen gayrimenkullere yapılan kira artış kararını TBMM gündemine getirdi. Tanrıkulu, Meclis'e sunduğu soru önergesinde şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'de her geçen gün etkileri daha da artan ekonomik kriz, barınma krizini beraberinde getirirken, vatandaşlarımız güçlükle ödeyebildiği kiralara yapılan fahiş zamlar ile çaresiz durumda bırakılmıştır.

Kira zamlarında yüzde uygulamasının etkisizliği Vakıflar Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne tarafından kiraya verilen gayrimenkullere yapılan kira artış kararı ile bir kez görünür olmuştur. 6 Şubat Depreminden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da esnaf ve vatandaşlar şimdi de yapılan kira artışları ile mağdur edilmektedir."

"YASAL SINIRLAR DIŞINDA YÜZDE 500- YÜZDE 800 ARTIŞ YAPILMASININ GEREKÇESİ NEDİR?"

Tanrıkulu, verdiği önergede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a şu soruları sordu:

"-1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Vakıflar Diyarbakır Bölge Müdürlüğü tarafından kiraya verilen gayrimenkullerin sayısı kaçtır?

-Raiç bedeli adı altında kiralarda yasal sınırlar dışında yüzde 500- yüzde 800 artış yapılmasının gerekçesi nedir?

-Diyarbakır İli 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen 11 ilden biri olup, bütün esnafın mağdur olduğu bir dönemde TÜİK'in ilan ettiği Tefe -Tüfe oranların yaklaşık 10-15 katı üzerinde artış talebinin olması   Diyarbakır Esnafını mağdur etmek ve ayrımcılık değil midir?

-Vakıflar Diyarbakır Bölge Müdürlüğünün Diyarbakır Esnafına yaşattığı bu hukuk dışı tedbirlerden Bakanlığınızın bilgisi var mıdır?

-Hukuk dışı talepler esnafları zor durumda bırakmış olup, hukuk dışı uygulamalarda bulunan Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü hakkında idari işlem yapılacak mıdır?"

"DİYARBAKIR'A YAPILAN BU AYRIMCILIĞI KABUL ETMİYORUZ"

Tanrıkulu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Diyarbakır kadim bir kent. Binlerce yıllık bir tarihi var. Sur dünya mirası. Diyarbakır'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait yüzlerce taşınmaz var kiraya verilmiş. Esnaf burada geçimini sağlıyor. Kira sözleşmeleri var. Kira sözleşmelerindeki artış oranı, enfaslasyona yoğurulması lazım. Yani TÜİK'in TÜFE'sine göre olması lazım. Devletin istediği bu oranlar ama Diyarbakır'a özgü artış oranı istemişler esnaftan, yüzde 500- yüzde 800. Enflasyon oranı yüzde 60-yüzde 70, istenilen oran yüzde 800. Bu esnaf bunu nasıl ödeyecek? Neden Diyarbakır'a özgü bu artış oranları var? Bunları Bakanlığa sorduk. Bakanlığın bilgisi var mı, Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nün bu tasavvurundan. Bakanlığın tasavvuru mu yoksa bölgedeki tasavvuru mu? Diyarbakır'a yapılan bu ayrımcılığı kabul etmiyoruz. Diyarbakır 6 Şubat depreminden etkilenen 11 kentten birisi. Ekonomi zorda, esnafı bu kadar zor durumda bırakmanın anlamı yok. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu sorunu acil çözmesi lazım."

CHP Milletvekili Tanrıkulu, Vakıflar Diyarbakır Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan kira artışını Meclis gündemine taşıdı
Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Diyarbakır, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Tanrıkulu, Vakıflar Diyarbakır Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan kira artışını Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika


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