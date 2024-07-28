CHP Milletvekili, Türkiye'nin Uyuşturucu Sorununu Meclis Gündemine Taşıdı

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(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Türkiye'nin uyuşturucu madde kullanımında geldiği tabloyu Meclis gündemine taşıdı. Sarı, "Ülkemizi tehdit altında bırakıyorsunuz, aldığımız önlemler yetersiz, tedavi için yeterli sağlık tesisi ve bütçe yok, her geçen gün uyuşturucu kaynaklı suçlar artıyor. Uyuşturucu baronlarını başımıza musallat ettiniz, ülkemizi uluslararası uyuşturucu tacirleri için adeta bir cennete dönüştürdünüz" dedi.

CHP'li Serkan Sarı, TBMM Genel Kurulu'nda "uyuşturucu madde" kullanımına ilişkin konuşma yaptı. Sarı, uyuşturucu kullanımının Türkiye için bir sağlık ve güvenlik sorunu haline geldiğini belirterek "Uyuşturucuyla ilgili mücadelede gelinen nokta, Bingöl'de yaşanan olayla bir kez daha gözler önüne serilmiş durumda. 22 yıllık iktidarınızda uyuşturucuyla mücadele konusunda ne kadar samimiyetsiz ve ne kadar başarısız olduğunuz açık bir şekilde ortadadır. Uyuşturucu kullanımı ülkemizi etkileyen en önemli güvenlik ve sağlık sorunu haline gelmiştir. Türkiye'de 10 milyona yakın madde bağımlısının olduğu raporlara yansımış durumdadır. Bu sayıyla, Avrupa ve dünyada nüfusa göre en fazla uyuşturucu kullanan ülkeler arasında yer almaktayız" dedi.

"Türkiye'de uyuşturucuyla ilgili günde 860 şüpheli yakalanmaktadır"

Sarı, uyuşturucu bağımlılarının suça karışma oranlarının yüksekliğine dikkat çekti. Sarı, şöyle konuştu:

"Dünya genelinde uyuşturucu kullanımı düşerken Türkiye'de her geçen yıl daha da artmaktadır. Uyuşturucu kullanımı dünyada yolsuzluk ve suç teşkil eden ülkelerde yaygın olarak görülmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu durum ortadadır. Bunun en çarpıcı göstergesi Türkiye, Avrupa, dünya metamfetamin yakalama miktarlarına bakalım. Türkiye'de 2009 yılında 103 kilogram metamfetamin yakalanırken, 2021 yılında 5 bin kilonun üzerine çıkmıştır. Bu rakam, Avrupa ortalamasının tam 2 katıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine baktığımızda, Türkiye'de uyuşturucuyla ilgili günde 860 şüpheli yakalanmaktadır. Emniyet verilerine göre, uyuşturucu bağımlısı olanların yüzde 54,6'sı cinayet, darp, yaralama gibi kişiye yönelik suçlara ortak olmakta, yüzde 36,5'i de hırsızlık, yağma gibi mala karşı suçlara karışmaktadır yani uyuşturucu bağımlılarının yüzde 90'ı suça karışmaktadır."

"FBI'ın başına ödül koyduğu uyuşturucu baronları devletin onayıyla vatandaş yapıldı"

Sarı, uluslararası izleme raporlarının tespitlerini dile getirerek, "Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi 2023 Raporu'na göre, en yaygın 6 uyuşturucu maddesinin 3'ünün en fazla ele geçirildiği ülke sayenizde Türkiye olmuştur. Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu 2023 Dünya Raporu'nda metamfetaminin Türkiye için halk sağlığı sorunu olduğu gerçeği ortaya konulmuştur. Türkiye'de 2022 yılında uyuşturucuya bağlı olarak ölen 246 kişiden 140'ının ölümü metamfetamin sebebiyle olmuştur" ifadesini kullandı.

Ülke sınırları içerisinde ciddi boyutlarda uyuşturucu ticareti yapıldığını belirten Sarı, "Tüm bunların sorumlusu da AKP iktidarının ta kendisidir. Uyuşturucu baronlarını başımıza musallat ettiniz, ülkemizi uluslararası uyuşturucu tacirleri için adeta bir cennete dönüştürdünüz, FBI'ın başına ödül koyduğu uyuşturucu baronu İçişleri Bakanlığı'nın ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla vatandaş yapıldı. İnanabiliyor musunuz buna? Devletin en üst düzeyde kurumları buna nasıl izin verdi? Şaşkınlıkla izliyoruz sizi ve soruyorum size: Bu konuda bir açıklamanız var mı? Dünyada uyuşturucu baronlarının cirit attığı bir ülke haline geldik, sınırlarımız sayenizde delik deşik oldu. Uyuşturucuyla böyle mi mücadele ediyorsunuz" diye sordu.

"2023 yılında bakanlığın madde bağımlılığı bütçesinden yaptığı harcama 0 TL"

CHP'li Sarı, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadeledeki yüksek bağımlı ve suç sayılarına karşılık tedavi ve rehabilitasyon için iktidarın yetersizliği gözler önüne sererek şunları söyledi:

" Sağlık Bakanlığı'nın uyuşturucuyla ilgili yapmış olduğu işlere bakıyoruz; 2022 yılında 321 bini aşkın ayakta ve yatarak tedavi yapıldı, 10 milyon bağımlığın olduğu bir ülkede yapılan bu tedavinin ne kadar düşük olduğunu, eminim sizler de bu sayılardan anlayabilirsiniz. Peki, 2023 yılında ne oldu? Tedavi ve rehabilitasyon için 992 milyon lira bütçe ayrıldı, sonra bütçede indirim yapıldı, bu rakam 8 milyona indirildi, yıl sonunda harcanan para ne kadar? Sıfır lira. Sağlık Bakanlığı'nın bu mücadeleye harcadığı bütçe bu kadardır. Yazıklar olsun size! Ülkemizi tehdit altında bırakıyorsunuz, aldığımız önlemler yetersiz, tedavi için yeterli sağlık tesisi ve bütçe yok"