CHP MYK Toplantısında Gelişmeler

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GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP MYK'nın önceki gün İstanbul'da Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirdiği MYK toplantısında, CHP'nin gölge kabinesiyle hükümetin bakanları arasında yapılan görüşmeler de gündeme geldi. CHP Lideri Özel'in, bakan ve gölge bakan görüşmelerinden olumlu sonuçlar alındığını belirterek, bu görüşmelerin devam etmesini istediği öğrenildi.

CHP, 27 Ekim Pazar günü İstanbul Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda, "Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi" düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığında MYK'yı topladı.

Edinilen bilgiye göre MYK'da; Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine yönelik düzenlenen ve beş vatandaşın hayatını kaybettiği terör saldırısı, Özel'in TUSAŞ ziyareti, CHP'nin "yaşam hakkı mitingi", TBMM gündemi, gölge bakanlar ve bakanlar arasındaki görüşmeler ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ele alındı.

TUSAŞ saldırısı değerlendirildi

Özgür Özel MYK'da TUSAŞ'a yaptığı ziyaretle ilgili olarak, orada iyi karşılandıklarını ve önemli bilgiler aldıklarını belirtti. TUSAŞ'ın stratejik önemine işaret eden Özel, iktidarın kurumun güvenliği için yeterli tedbiri almamasını eleştirdi.

Miting Beşiktaş'ta yapılmış olması vurgulandı

Saldırısı sonrasında iptal edilmesi planlanan ve ancak alınan kararla adı "Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi" olarak değiştirilen mitingin de ele alındığı toplantıda, 2016'da terör saldırısının hedefi olan Beşiktaş'ta miting gerçekleştirilmesinin anlamlı olduğu değerlendirildi.

Kadınların soyadı düzenlemesine güçlü muhalefet

Meclis'in bu haftaki gündemine de değinilen MYK'da, geçen yasama yılında Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlanan ve 30 Ekim Çarşamba günü Genel Kurul'da görüşmelerine başlanacak olan 9. Yargı Paketi de ele alındı. CHP TBMM Grubu'nun, kadınların evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamaması düzenlemesiyle tartışmalara ve eleştirilere yol açan pakete güçlü bir şekilde muhalefet edeceği öğrenildi.

Bakan-gölge bakan görüşmeleri sürecek

CHP'nin gölge kabinesiyle hükümetin bakanları arasında yapılan görüşmelerin de ele alındığı MYK'da, CHP kurmaylarının aktardıklarına göre, CHP Lideri Özel, bakan ve gölge bakan görüşmelerinden olumlu sonuçlar alındığını dile getirerek, önümüzdeki süreçte bu görüşmelerin devam etmesi yönünde talimat verdi.

Cumhuriyet'in 101'inci kutlamaları kapsamındaki etkinliklerin de görüşüldüğü MYK'da, ayrıca bu hafta için planlanan programlar da ele alındı.

Bu çerçevede Özgür Özel, yarın Ankara'da CHP Gölge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenlediği Emek Büroları Danışma Kurulu toplantısına katılacak. Özel, perşembe akşamı ise 1-2-3 Kasım'da yapılması planlanan milletvekili kampı için Antalya'ya gidecek.