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CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu - Son Dakika
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CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu

CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu. CHP, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da Mansur Yavaş'ı, Bursa'da Mustafa Bozbey'i, Balıkesir'de Ahmet Akın'ı ve Bolu'da ise Tanju Özcan'ı aday gösterdi.

14.12.2023 - 20:32,  Güncelleme: 21:20
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CHP Parti Meclisi, 2024'te yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı. Şu an için 5 şehirde belediye başkan adayını belirleyen CHP, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bursa'da Mustafa Bozbey, Balıkesir'de Ahmet Akın ve Bolu'da ise Tanju Özcan'ı aday gösterdi.

CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu! İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bolu'da Tanju Özcan aday
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş

CHP Parti Meclisi (CHP PM), 17.50 sularında toplandı. Kamuoyunda uzun süredir merak konusu olan belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda 5 isim belirlendi.

CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu! İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bolu'da Tanju Özcan aday
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey

5 ŞEHİRDE ADAYLAR BELLİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu belirleyen CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayını Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayını Ahmet Akın ve Bolu Belediye Başkan adayını ise Tanju Özcan olarak açıkladı.

CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu! İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bolu'da Tanju Özcan aday
CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın

AFFEDİLEREK PARTİYE DÖNEN ÖZCAN YENİDEN ADAY GÖSTERİLDİ

Bir önceki CHP yönetimine karşı değişim çağrısı yapan ve ilk önce partiden ihraç edilip sonra da affedilerek partiye dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehrinden yeniden aday gösterildi.

CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu! İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bolu'da Tanju Özcan aday
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

235 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLACAK

Öte yandan CHP, toplam 235 yerde belediye başkan adaylarını bugün toplanan PM sonrasında kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor.

CHP\'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu
YORUMLAR (1)
  • Hasan Tanrıverdi: Vahap Seçer en garanti aday. Yanıtla 1 1

Mustafa Bozbey, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tanju Özcan, Ahmet Akın, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu - Son Dakika
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