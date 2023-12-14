CHP Parti Meclisi, 2024'te yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı. Şu an için 5 şehirde belediye başkan adayını belirleyen CHP, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bursa'da Mustafa Bozbey, Balıkesir'de Ahmet Akın ve Bolu'da ise Tanju Özcan'ı aday gösterdi.
CHP Parti Meclisi (CHP PM), 17.50 sularında toplandı. Kamuoyunda uzun süredir merak konusu olan belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda 5 isim belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu belirleyen CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayını Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayını Ahmet Akın ve Bolu Belediye Başkan adayını ise Tanju Özcan olarak açıkladı.
Bir önceki CHP yönetimine karşı değişim çağrısı yapan ve ilk önce partiden ihraç edilip sonra da affedilerek partiye dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehrinden yeniden aday gösterildi.
Öte yandan CHP, toplam 235 yerde belediye başkan adaylarını bugün toplanan PM sonrasında kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor.
Son Dakika › Güncel › CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu - Son Dakika