CHP\'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu

30 büyükşehirde ortak aday var, 3 büyükşehir ise paylaşıldı

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CHP Parti Meclisi, 2024'te yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı. Şu an için 5 şehirde belediye başkan adayını belirleyen CHP, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bursa'da Mustafa Bozbey, Balıkesir'de Ahmet Akın ve Bolu'da ise Tanju Özcan'ı aday gösterdi.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş

CHP Parti Meclisi (CHP PM), 17.50 sularında toplandı. Kamuoyunda uzun süredir merak konusu olan belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda 5 isim belirlendi.

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey

5 ŞEHİRDE ADAYLAR BELLİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu belirleyen CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayını Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayını Ahmet Akın ve Bolu Belediye Başkan adayını ise Tanju Özcan olarak açıkladı.

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın

AFFEDİLEREK PARTİYE DÖNEN ÖZCAN YENİDEN ADAY GÖSTERİLDİ

Bir önceki CHP yönetimine karşı değişim çağrısı yapan ve ilk önce partiden ihraç edilip sonra da affedilerek partiye dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehrinden yeniden aday gösterildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

235 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLACAK

Öte yandan CHP, toplam 235 yerde belediye başkan adaylarını bugün toplanan PM sonrasında kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor.