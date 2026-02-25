CHP'nin Bakırköy Mitingi: "Ekrem İmamoğlu Dışarı Çıktığında Motorları Maviliklere Süreceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'nin Bakırköy Mitingi: "Ekrem İmamoğlu Dışarı Çıktığında Motorları Maviliklere Süreceğiz"

25.02.2026 21:29  Güncelleme: 01:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin Bakırköy'de düzenlediği Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan bir yurttaş, "Türkiye çok yoksulluk çekiyor. Bunlar görülsün istiyoruz. Çok yakında Ekrem İmamoğlu dışarı çıktığında biz motorları maviliklere süreceğiz ve o motorun dümenine de Ekrem İmamoğlu'nu geçireceğiz. O geminin kaptanı da Ekrem İmamoğlu olacak" dedi.

Haber: Çağatan Akyol/ Kamera: Umut Emre Gökbulut

(İSTANBUL)- CHP'nin Bakırköy'de düzenlediği Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan bir yurttaş, "Türkiye çok yoksulluk çekiyor. Bunlar görülsün istiyoruz. Çok yakında Ekrem İmamoğlu dışarı çıktığında biz motorları maviliklere süreceğiz ve o motorun dümenine de Ekrem İmamoğlu'nu geçireceğiz. O geminin kaptanı da Ekrem İmamoğlu olacak" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebiyle CHP tarafından düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Bakırköy İlçesi oldu.

Miting saatinin yaklaşmasıyla binlerce vatandaş miting alanına akın etti.

Mitinge katılan bir vatandaş, "Biz Ekrem İmamoğlu'nun arkasındayız. Bir an önce oradan çıkıp, özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. O bizim cumhurbaşkanı adayımız" dedi.

"Silivri'de yatan başkanlarımız için kurtuluş istiyoruz"

Bir başka vatandaş ise, "Silivri'de yatan başkanlarımız için kurtuluş istiyoruz. Ekrem Başkanımız için kurtuluş istiyoruz. Özgür Başkanımıza da sağlık sıhhat diliyoruz; bizleri buraya topluyor, hakkımızı müdafaa ediyor. Emekliler rahatlasın. Emekliyiz zorluk çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Zor geçiniyoruz"

Başka bir emekli de çocuklarının geleceği için mitinge geldiğini belirterek, "Zor geçiniyoruz. Kendileri alsın 20 bin lirayı, geçinebilirlerse biz başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.

"Tayyip Erdoğan'ın korkulu rüyası olacağız"

Geçim sıkıntısından dert yanan bir başka emekli ise, "Biz Tayyip Erdoğan'ın korkulu rüyası olacağız; zindan edeceğiz bu ülkeyi ona. Kaçacak delik arayacak o. Bu ülke hiç kimseye kalmadı ona da kalmayacak. İmamoğlu'nun arkasındayız" diyerek tepki gösterdi.

"Böyle bir rezaleti bu emekli görmedi"

Mitinge pijamayla gelerek geçim sıkıntısına dikkat çeken bir başka emekli de, "Emekli uyandı, pijamayla geldim. Ben 60 yaşındayım. Böyle bir rezaleti bu emekli görmedi" dedi.

"İmamoğlu'nun fotoğrafından korkuyorlar, korkunun ecele faydası yok"

Başka bir vatandaş ise İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepki göstererek, "Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapacağız. Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafından, her şeyinden korkuyorlar; korkunun ecele faydası yok" ifadelerini kullandı.

"Ekrem Başkan'ımızın ailesini mağdur etmeyin"

İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepki gösteren bir başka yurttaş da, "Ekrem Başkanımızın ailesini mağdur etmeyin. Türkiye'yi burada bekletmeyin. Ekrem Başkan'ın her zaman yanındayız, peşindeyiz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Ekrem Başkandır. Başka yolu yok." dedi.

Emekli olduğunu belirten bir başka vatandaş da torunları için mitinge geldiğini ve İmamoğlu'nun özgürlüğü için mitinge geldiğini belirtti.

"Geminin kaptanı da Ekrem İmamoğlu olacak"

Elinde "Ya Sefalet ya Adalet" yazılı pankart taşıyan bir başka yurttaş da şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu'na özgürlük istiyoruz. Tutuklu tüm belediye başkanlarımıza özgürlük istiyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun suçsuz, günahsız, masum yol arkadaşları için özgürlük istiyoruz. Halkımız için biraz huzur, mutluluk istiyoruz. Ekonomimizin düzelmesini istiyoruz. Gençlerimiz işsiz kalmasın. Adalet yoksa sefalet var. Türkiye çok yoksulluk çekiyor. Bunlar görülsün istiyoruz. Çok yakında Ekrem İmamoğlu dışarı çıktığında biz motorları maviliklere süreceğiz ve o motorun dümenine de Ekrem İmamoğlu'nu geçireceğiz. O geminin kaptanı da Ekrem İmamoğlu olacak"

"Her şey çok güzel olacak"

Miting alanında Ekrem İmamoğlu'na benzerliği ile dikkat çeken başka bir yurttaş da, "Ekrem İmamoğlu'na desteğe geldim. Ekrem Başkan'ın dediği gibi milyonlarca Ekrem var. Onun dediği gibi, her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

"74 yaşındayım inşaatlarda çalışıyorum"

Geçim sıkıntısı yaşayan bir başka emekli de, "74 yaşındayım inşaatlarda çalışıyorum. Çalışmazsak yarı aç yarı tokuz. Son 25 yıl kadar kötü bir dönem görmedim Türkiye'de" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Yoksulluk, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin Bakırköy Mitingi: 'Ekrem İmamoğlu Dışarı Çıktığında Motorları Maviliklere Süreceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze programı netleşti Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
10 milyon TL’lik kaçak bitkisel macun ele geçirildi 10 milyon TL'lik kaçak bitkisel macun ele geçirildi
Yeni cevherler burada çıkacak Sakarya’ya 10 spor sahası birden Yeni cevherler burada çıkacak! Sakarya'ya 10 spor sahası birden
Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti
İftara dakikalar kala feci kaza Ölü ve yaralılar var İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti

01:39
İşte Galatasaray’ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
İşte Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
01:36
Son 16’dayız Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
01:21
Barış Yarkadaş’tan “Kabe’de hacılar“ performansı
Barış Yarkadaş'tan "Kabe'de hacılar" performansı
00:10
Şanlıurfa’da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
Şanlıurfa'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
23:43
ABD’den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
23:14
Türkiye’de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
23:07
Elliot Anderson’dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler
Elliot Anderson'dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler
22:42
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
22:25
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı
Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
22:10
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı
AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
21:46
Esenyurt’ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
20:59
Arakçi’den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur
Arakçi'den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur
20:20
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 04:16:18. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'nin Bakırköy Mitingi: "Ekrem İmamoğlu Dışarı Çıktığında Motorları Maviliklere Süreceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.