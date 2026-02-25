CHP'nin Bakırköy Mitingi: "Ekrem İmamoğlu Dışarı Çıktığında Motorları Maviliklere Süreceğiz"

Haber: Çağatan Akyol/ Kamera: Umut Emre Gökbulut

(İSTANBUL)- CHP'nin Bakırköy'de düzenlediği Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan bir yurttaş, "Türkiye çok yoksulluk çekiyor. Bunlar görülsün istiyoruz. Çok yakında Ekrem İmamoğlu dışarı çıktığında biz motorları maviliklere süreceğiz ve o motorun dümenine de Ekrem İmamoğlu'nu geçireceğiz. O geminin kaptanı da Ekrem İmamoğlu olacak" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebiyle CHP tarafından düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Bakırköy İlçesi oldu.

Miting saatinin yaklaşmasıyla binlerce vatandaş miting alanına akın etti.

Mitinge katılan bir vatandaş, "Biz Ekrem İmamoğlu'nun arkasındayız. Bir an önce oradan çıkıp, özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. O bizim cumhurbaşkanı adayımız" dedi.

"Silivri'de yatan başkanlarımız için kurtuluş istiyoruz"

Bir başka vatandaş ise, "Silivri'de yatan başkanlarımız için kurtuluş istiyoruz. Ekrem Başkanımız için kurtuluş istiyoruz. Özgür Başkanımıza da sağlık sıhhat diliyoruz; bizleri buraya topluyor, hakkımızı müdafaa ediyor. Emekliler rahatlasın. Emekliyiz zorluk çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Zor geçiniyoruz"

Başka bir emekli de çocuklarının geleceği için mitinge geldiğini belirterek, "Zor geçiniyoruz. Kendileri alsın 20 bin lirayı, geçinebilirlerse biz başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.

"Tayyip Erdoğan'ın korkulu rüyası olacağız"

Geçim sıkıntısından dert yanan bir başka emekli ise, "Biz Tayyip Erdoğan'ın korkulu rüyası olacağız; zindan edeceğiz bu ülkeyi ona. Kaçacak delik arayacak o. Bu ülke hiç kimseye kalmadı ona da kalmayacak. İmamoğlu'nun arkasındayız" diyerek tepki gösterdi.

"Böyle bir rezaleti bu emekli görmedi"

Mitinge pijamayla gelerek geçim sıkıntısına dikkat çeken bir başka emekli de, "Emekli uyandı, pijamayla geldim. Ben 60 yaşındayım. Böyle bir rezaleti bu emekli görmedi" dedi.

"İmamoğlu'nun fotoğrafından korkuyorlar, korkunun ecele faydası yok"

Başka bir vatandaş ise İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepki göstererek, "Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapacağız. Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafından, her şeyinden korkuyorlar; korkunun ecele faydası yok" ifadelerini kullandı.

"Ekrem Başkan'ımızın ailesini mağdur etmeyin"

İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepki gösteren bir başka yurttaş da, "Ekrem Başkanımızın ailesini mağdur etmeyin. Türkiye'yi burada bekletmeyin. Ekrem Başkan'ın her zaman yanındayız, peşindeyiz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Ekrem Başkandır. Başka yolu yok." dedi.

Emekli olduğunu belirten bir başka vatandaş da torunları için mitinge geldiğini ve İmamoğlu'nun özgürlüğü için mitinge geldiğini belirtti.

"Geminin kaptanı da Ekrem İmamoğlu olacak"

Elinde "Ya Sefalet ya Adalet" yazılı pankart taşıyan bir başka yurttaş da şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu'na özgürlük istiyoruz. Tutuklu tüm belediye başkanlarımıza özgürlük istiyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun suçsuz, günahsız, masum yol arkadaşları için özgürlük istiyoruz. Halkımız için biraz huzur, mutluluk istiyoruz. Ekonomimizin düzelmesini istiyoruz. Gençlerimiz işsiz kalmasın. Adalet yoksa sefalet var. Türkiye çok yoksulluk çekiyor. Bunlar görülsün istiyoruz. Çok yakında Ekrem İmamoğlu dışarı çıktığında biz motorları maviliklere süreceğiz ve o motorun dümenine de Ekrem İmamoğlu'nu geçireceğiz. O geminin kaptanı da Ekrem İmamoğlu olacak"

"Her şey çok güzel olacak"

Miting alanında Ekrem İmamoğlu'na benzerliği ile dikkat çeken başka bir yurttaş da, "Ekrem İmamoğlu'na desteğe geldim. Ekrem Başkan'ın dediği gibi milyonlarca Ekrem var. Onun dediği gibi, her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

"74 yaşındayım inşaatlarda çalışıyorum"

Geçim sıkıntısı yaşayan bir başka emekli de, "74 yaşındayım inşaatlarda çalışıyorum. Çalışmazsak yarı aç yarı tokuz. Son 25 yıl kadar kötü bir dönem görmedim Türkiye'de" dedi.