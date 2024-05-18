CHP\'nin "büyük Eğitim Mitingi"... Atanmayan Öğretmen Hilal Başkapan: "Bizler Mesleğimizi İnsanca Şartlarda Yerine Getirmek İstiyoruz"

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(İSTANBUL)- CHP, atanmayan öğretmenler başta olmak üzere öğretmenlerin ve eğitimin sorunlarını gündeme getirmek için İstanbul Saraçhane'de Büyük Eğitim Mitingi düzenledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Mülakata hayır, liyakate evet demek için, hak, hukuk, adalet demek için buradayız" dedi. 4 kez KPSS'ye girmesine rağmen atanmayan okul öncesi öğretmeni Hilal Başkapan da "Ataması yapılmayan öğretmenler ya düşük ücretlerle okullarda çalışmaya ya da asgari ücretin neredeyse yarı fiyatına ücretli öğretmenlik yapmaya mecburlar. Bizler mesleğimizi insanca şartlarda yerine getirmek istiyoruz" diye konuştu.

CHP, bugün İstanbul Saraçhane'de öğretmenlerin ve eğitimin sorunlarına dikkat çekmek için Büyük Eğitim Mitingi düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mitingin açış konuşmasını CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş yaptı. Mitingde, eğitim sendikalarının temsilcileri ve atanmayan öğretmenler de konuştu.

SUAT ÖZÇAĞDAŞ: "MÜLAKATA HAYIR LİYAKATE EVET DEMEK İÇİN BURADAYIZ"

Yoksulluk sınırı altında gelire mahkum edilmiş, hakları elinden alınmak istenen öğretmenler için alanda olduklarını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, "Mülakata hayır, liyakata evet demek için, hak, hukuk, adalet demek için buradayız. Depremde sevdiklerini, yaşam alanlarını kaybetmiş, çifte mağduriyet yaşayan atanmayan öğretmenler için buradayız. 2022 KPSS'de ek atama sözü verilen ancak verilen sözler yokmuş gibi davranılan öğretmenler için buradayız. Üniversitelerin özerkliği ve nitelikli bilimsel eğitim için mücadele veren tüm demokrat öğretim üyeleri ve öğrenciler için buradayız. Getirilen çağ dışı eğitim müfredatına karşı çıkmak için buradayız. Düşünen, üreten, yurttaşlar yerine itaatkar ve kanaatkar yurttaşlar isteyen iktidara hayır demek için bıuradayız. Laik, nitelikli, kamusal eğitim talebi için buradayız" dedi.

Özçağdaş'ın ardından 4 yıldır KPSS'ye giren buna karşın atanmayan okul öncesi öğretmeni Hilal Başkapan konuştu. Başkapan, şunları ifade etti:

"BİZLER MESLEĞİMİZİ İNSANCA ŞARTLARDA YERİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

"Ataması yapılmayan öğretmenler ya düşük ücretlerle okullarda çalışmaya ya da asgari ücretin neredeyse yarı fiyatına ücretli öğretmenlik yapmaya mecburlar. Bizler mesleğimizi insanca şartlarda yerine getirmek istiyoruz. Bizler üniversite hocalarımızdan sözlü yapılan sınavların en güvenilmez sınavlar olduğunu defalarca öğrendik ama şimdi onların büyük bir bölümünün de sessizliğini anlayabilmiş değiliz. Suriyeli öğretmenlerin sınavsız bir şekilde göreve başlaması bizleri derinden üzmektedir."

KADEM ÖZBAY: "ATANMAYAN ÖĞRETMENLER VARSA, İKTİDARI ATMAK DA YURTTAŞLARIN SORUMLULUĞUDUR

Mitingde Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay da bir konuşma yaptı. Özbay konuşmasında CHP'nin düzenlediği miting için "Bugün bir tarihe tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı. Yıllardır sendikal mücadelesi içerisinde olduklarını belirten Özbay, "Hep şunu söyledik; siyasi iktidar kim olursa olsun bizim tarafımız hep eğitim emekçilerinin, çocukların tarafı olacak. Ancak bu ülkede fındık mitingi yapıldı, patates mitingi yapıldı, hepsi çok doğruydu ama ilk defa bir eğitim mitingi yapılıyor. Sayın Başkana ve tüm örgütüne teşekkür ediyorum. Buradan bazıları da der ki 'CHP'nin mitinginde Eğitim İş Genel Başkanı konuştu.' Bir kere öğretmenin fikrini aldınız mı? Bir kere okullarda aç susuz bıraktığınız çocukların derdini dinlediniz mi? Bir kere atanmayan öğretmenin derdini dert edindiniz mi? Eğitimde yarattığınız tahribatın sorumlusu sizsiniz. Atanmayan öğretmenler varsa iktidarı atmakta bence bu ülkenin yurttaşlarının sorumluluğudur" diye konuştu.

KEMAL IRMAK: "O MÜFREDATI HAYATA GEÇİRMEMEK DİRENİŞİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak da şunları söyledi:

"Biz liyakat dedikçe onlar 'biat ve mülakat' dediler. Biz eşit işe eşit ücret dedikçe onlar 'öğretmene apolet' dediler. Biz laik, demokratik, kamusal ve karma eğitim dedikçe onlar 'eğitimi dincileştireceğiz' dediler. Biz güvenceli iş, gelecek dedikçe onlar asgari ücretin bile çok altında köle gibi öğretmen çalıştırmaya devam ettiler. Biz çocuklara 1 öğün yemek, ulaşılabilir su dedikçe onlar bizim cebimiz yeşil dolar demeye devam ettiler. Ama biz 'öğretmen ders verir, öğretmen biat etmez, öğretmen diz çökmez' diyen Fakir Baykurtların yolundan ve izinden giden eğitim bilimcileriyiz. Bu ülkenin aydınlanması için hiçbir koşulda hiç kimseye biat etmeyen ve diz çökmeyen bir eğitim ordusunun temsilcileriyiz. Bu son müfredata ve bu karanlık gidişe karşı biz toplumsal aydınlanma diyoruz, onlar 'hayır toplumu bir bütün olarak karanlığa sürükleyeceğiz' diyorlar. O müfredatı hayata geçirmemek için okullar kapanana kardar da eylül ayında da direnişimize devam edeceğiz."

MERAL GÜLER: "BU MÜFREDAT PROGRAMINDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ YOK"

EŞİK Platformu adına Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı Meral Güler de hazırlanan yeni müfredat programında kadının adının olmadığını, kadın erkek eşitliğinin bulunmadığını söyledi. Güler, "Biz en az 3 kadının kadın cinayetleri ile katledildiğini biliyoruz. Kadın erkek eşitliğinin hiçbir zaman eğitim sisteminde olmadığını biliyoruz. Ama artık olmalı derken tam tersi müfredatla karşı karşıya kaldık. Biz kadın erkek eşitliğinin eğitim modelinde geçmesini istiyoruz. Kız çocuklarının da erkek çocukları kadar eğitime katılmasını istiyoruz. Yeni müfredat bizim kabul edebileceğimiz bir eğitim modeli değildir. Eşitlik sağlanana kadar mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sahneye çıkarak mitinge gelenleri selamladı.