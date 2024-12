CHP\'nin Esenyurt Nöbeti….Özgür Çelik: "Ak Parti\'de Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde 12 Yıllık Telefon Konuşmaları İncelendiğinde Milletvekili Kalmaz"

Güncel

(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı nöbet sürüyor. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndaki nöbette CHP İl Başkanı Özgür Çelik konuştu. Çelik "12 yıl boyunca yapılan telefon konuşmalarından bir suç icat etmeye çalışıyorlar. Buradan onlara sesleniyoruz eğer 12 yıllık telefon konuşmalarına bakılacaksa AK Parti'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 12 yıllık telefon konuşmaları incelendiğinde milletvekili kalmaz, siyasetçi kalmaz hepsinin kimlerle telefon konuşmaları yaptığını siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz, onlar da biliyor" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı nöbet sürüyor. Nöbete bugün akademisyenler, yazarlar, gazeteciler sivil toplum kuruluşları yöneticileri katıldı. Ortak hazırlanan bildiriyi okuduktan sonra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bir konuşma yaptı. Çelik, şunları söyledi:

"Nöbetimizin 53'üncü günündeyiz. 53 gündür burada seçmen iradesine karşı vurulmuş darbeye direnen 53 gündür bu meydanda haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe ses yükselten bütün kıymetli yol arkadaşlarımıza, tüm ilçe başkanlarımıza, gençlik kolu başkanlarımıza, kadın kolu başkanlarımıza, onların yöneticilerine, meclis üyelerimize, mahalle birim sorumlularına, partimizin çeşitli kademelerinde görev yapmış kıymetli milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve Esenyurt halkına sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Bugün burada çok kıymetli bir heyet bizimleydi az önce bir bildiri okudular.

Barış heyeti, gazetecilerden, yazarlardan, siyasetçilerden, sanatçılardan, akademisyenlerden, sivil toplum kuruluşu gönüllülerinden, aktivistlerinden ve iş dünyasının çeşitli temsilcilerinden oluşan çok kıymetli bir heyet az önce ilçe binamıza bir ziyaret gerçekleştirdiler. Orada da duygularını bizimle paylaştılar. Burada da bir bildiri okuyarak millet iradesine, halk iradesine vurulmuş bu darbeye yönelik seslerini yükselttiler. Barış heyetinin içerisinde Türkiye'nin çok kıymetli değerleri, ülkemize çeşitli alanlarda hizmetler etmiş çok kıymetli insanlar var. Duyarlılıklarından dolayı demokrasiye buradan Esenyurt meydanından sahip çıkmalarından dolayı kendilerine sonsuz ve yürekten teşekkür ediyoruz. Kıymetli Esenyurtlular 53 gün önce Esenyurt halkının iradesine darbe vuranlar şöyle düşündüler. Biz buraya kayyuma atarız, Ahmet Özer'i önce gözaltına alıp sonra tutuklarız. Yerine partizan bir bürokratı getiririz kayyum olarak atarız Cumhuriyet Halk Partililer de beş on gün burada bağırırlar, çağırırlar. Ondan sonra da evlerine gider diye düşündüler. Ama 53 gündür hiç vazgeçmediniz 53 gündür hiç vazgeçmedik vazgeçmeyeceğiz buradan onlara şunu bir kez daha söylüyoruz. Daha yeni başlıyoruz. Bu daha yeni bir başlangıç, daha yeni başladık. Mücadeleye devam edeceğiz hep birlikte.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 12 yıllık telefon konuşmaları incelendiğinde milletvekili kalmaz"

53 gündür Profesör Doktor Ahmet Özer Silivri zindanında tutuklu durumda. Bir gizli tanık icat ettiler. Çünkü Ahmet Özer'i tutuklarken ortaya attıkları iddiaların gerçeği yansıtmadığını kendileri de gördüler. Mesnetsiz iddialar Ahmet Özer'i tutukladıklarını kendileri de biliyorlardı. Bir gizli tanık icat ettiler. O gizli tanığın da bir sonuç vermediğini görünce başka bir şey yaptılar geçtiğimiz hafta. Ahmet Özer'in 12 yıllık telefon konuşmalarını, Ahmet Özer'in 12 yıl boyunca yaptığı telefon konuşmalarının HTS kayıtlarını çıkarttılar. ve 12 kişiyi gözaltına aldılar ve 11'ni tutukladılar. Bu yönüyle bu tutuklamalarla da Ahmet Özer davasını bir biçimiyle hem uzatmak istiyorlar hem de iddia ettikleri konuların kamuoyu nezdinde kabul görmediğini bildikleri için bu davayı deyimi yerindeyse genişleterek bu davayı sulandırmak istiyorlar. Bakın o 12 kişinin içerisinde kimler var? Bir vatandaş, Profesör Doktor Ahmet Özer üniversitede görev yaparken, birisi yeğenini Ahmet Hoca'nın görev yaptığı okula kayıt yaptırmak istemiş. Kendisiyle bu yönüyle bir telefon konuşması yapmış. Demiş ki 'ben üniversiteye öğrenciyi kaydetmek istiyorum bize yardımcı olabilir misin' demiş. Başka birisi gelmiş üniversitede Ahmet Hoca'ya ve üniversitede görev yapan başka akademisyenlere salça satmış. Bildiğiniz gibi gerçekten salça satmış Ahmet hocaya ve akademisyenlere ve başka birisi Ahmet Hoca'nın evini kiralamış, çocuğu üniversite okuyor diye çocuğu o evde kalsın diye Ahmet hocanın evini kiralamış ve kiraladığı bedeli de Ahmet hocanın banka hesabına göndermiş. Bu 12 kişinin içerisinde hep benzer hikayeler var. Yani 12 yıl boyunca yapılan telefon konuşmalarından bir suç icat etmeye çalışıyorlar. Buradan onlara sesleniyoruz: Eğer 12 yıllık telefon konuşmalarına bakılacaksa AK Parti'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 12 yıllık telefon konuşmaları incelendiğinde milletvekili kalmaz, siyasetçi kalmaz, hepsinin kimlerle telefon konuşmaları yaptığını siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz, onlar da biliyor.

"Onlar Ahmet Özer'i inanın sizden iyi tanıyorlar"

Başka bir haksızlık, başka bir hukuksuzluk tam 53 gündür Profesör Doktor Ahmet Özer'in iddianamesine hazırlamıyorlar. 53 gündür iddianameyi yazmıyorlar. Yaptıkları arama hukuksuzdu oradan bir suç bulamadılar, gizli tanıktan bir suç bulamadılar. Şimdi insanları tutuklayarak suç icat etmeye çalışıyorlar ve halen 53 gündür iddianameyi hazırlamadılar. Ben perşembe günü Profesör Doktor Ahmet Özer'i Genel Başkanımızla Silivri'de ziyaret ettim. Orada kendisiyle uzun soluklu değerlendirmelerde bulunduk. Kendisinin en çok altını çizdiği konu bu. 'Benim iddianamem neden 53 gündür yazılmıyor? Ben iddianamemin yazılmasını bekliyorum ve çıkıp mahkemede kendimi savunmak istiyorum. Avukatlarım beni savunmak istiyorlar. Ama bir türlü iddianame yazılmıyor.' Buradan bir kez daha söylüyoruz 53 gündür iddianame yazılmadı. Bir an önce Profesör Doktor Ahmet Özer'in iddianamesi yazılmalıdır. Bir an önce Profesör Doktor Ahmet Özer kendisini savunmalıdır. Bir an önce Profesör Doktor Ahmet Özer özgürlüğüne kavuşmalıdır ve bir an önce Profesör Doktor Ahmet Özer Esenyurt Belediyesi'ndeki makamına oturmalı, Esenyurt halkına hizmet etmeye devam etmelidir. Ahmet Özer görevinin başına geçmelidir. Çünkü onlar da Ahmet Özer'in bizim kadar suçsuz olduğunu biliyorlar. Onlar da Ahmet Özer'in sizin kadar suçsuz olduğunu en az sizin kadar biliyorlar. Onlar Ahmet Özer'i inanın sizden iyi tanıyorlar biliyor musunuz? Onlar Ahmet Özer'i şehircilik şurasına davet ettiler. Daha belediye başkanı değilken şehircilik şurasına davet ettiler. Ahmet Özer'in bilgilerinden faydalandılar. Onlar Ahmet Özer'i çalıştaylara davet ettiler onun deneyimlerinden faydalandılar. Onlar Ahmet Özer'i anayasa uzlaşma komisyonuna davet ettiler fikirlerinden faydalandılar. ve her davetlerinden sonra kendisine teşekkür mektupları gönderdiler teşekkür mesajları yazdılar. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı başta olmak üzere. Her yeni yılda, her bayramda kendisine tebrik teşekkürler mesajları gönderdiler. Çünkü onlar da biliyorlar ki Ahmet Özer ülkesine hizmet eden bir profesördür, bir bilim insanıdır.

"Kayyumun icraatları var"

Onlar Ahmet Özer'in suçsuzluğunu bizim kadar sizin kadar iyi biliyorlar ve bir noktanın daha altını çizmek istiyorum. Ahmet Özer 53 gündür cezaevinde. Seçilmiş belediye başkanı cezaevinde yerine gelen kayyum, partizan bir bürokrat gelir gelmez burada bazı uygulamalar yaptı. Kayyumun buradaki birinci icraatı neydi? AK Parti İl Başkan yardımcısını başkan yardımcısı atamak. İkinci icraatı neydi, AK Parti Kadın Kolu Başkanı'nı başkan yardımcısı atamak. Üçüncü icraatı neydi? AK Parti milletvekili adayını başkan yardımcısı atamak. Yani ne diyorlar biliyor musunuz? 'Esenyurt'a sandık kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisinin adayı Ahmet Özer kazandı biz kaybettik, sandıkta kaybettiğimizi, şimdi kayyumla geri alıyoruz ve burada partizanca bir yönetime devam ediyoruz' diyorlar. O kayyumun ikinci icraatı ne oldu biliyor musunuz? Profesör Doktor Ahmet Özer'in açtığı çocuk kreşini ziyaret etmek, onun önünde bir fotoğraf çektirmek ve buraya 'kreş açıyoruz' demek ikinci icraatı bu. Başka icraatları da var. Belediyede görev yapan belediye personelinin yerlerini sürekli değiştirmek. Belediye personeline mobbing uygulamak. Belediye bürokratlarına mobbing uygulamak ve orayı partizanca dizayn etmek.

" Ankara'da belediyelerimize deyimi yerindeyse savaş açmış bir siyasi iktidar var"

Kayyumun icraatları ne yazık ki böyle. Sadece kayyum yaparak seçmen iradesine darbe yapmıyorlar. Son olarak şunu da ifade etmek isterim. Ankara'da belediyelerimize deyimi yerindeyse savaş açmış bir siyasi iktidar var. Her gün yeni bir şey icat ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart'ta Türkiye'nin birinci partisi oldu. Bir hafta içerisinde bir tasarruf tedbirleri genelgesi yayınladılar. Ama kendi belediyeleri o genelgeye uymuyor. Belediyelerimizi bir finansal baskı altına almış durumdalar. Her ay belediyelerimize gelen İller Bankası payından kesintiler yapıyorlar. Belediyelerimizin maaş ödeyemez duruma getirmek, halka hizmet edemez hale getirmeye çalışıyorlar. Ama buna rağmen bizim belediyelerimiz çocukların beslenme çantasını dolduruyor. Buna rağmen bizim belediyelerimiz yurtlar açıyor, kreşler açıyor. Buna rağmen bizim belediyelerimiz parklar açıyor. Buna rağmen bizim belediyelerimiz emeklinin öğrencinin, yoksulun yanında olmaya devam ediyor. Belediyelerimize savaş açanlar şunu çok iyi bilmelidir. Kavga ettiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri değildir. Siz o kreşlere giden üç dört yaşındaki çocuklarla kavga ediyorsunuz bu uygulamaları yaparak. Siz, bizim pazartesi sağladığımız emeklilerle kavga ediyorsunuz. Siz, bizim çocuklarına. kreş açtığımız annelerle kavga ediyorsunuz. Siz bizim kentsel dönüşüm desteği verdiğimiz ailelerle asgari ücretli emekli maaşıyla geçinmeye çalışan ailelerle kavga ediyorsunuz. Bir iktidar ne zaman milletle kavga etmeye başlamışsa, bir iktidar ne zaman halkla kavga etmeye başlamışsa her zaman halk kazanmıştır. Her zaman millet kazanmıştır. Tıpkı 2019'da olduğu gibi tıpkı 2024'de olduğu gibi bir erken seçimle millet onlara bir demokrasi tokadı vurarak gereken cevabı verecektir. Onlar gidecekler ve biz refah içerisinde demokrasiyi güçlendirdiğimiz bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz diyorum."