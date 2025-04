CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitinginde Yurttaşlardan İmamoğlu'na Destek: "İmamoğlu Çıkacak ve Cumhurbaşkanı Olarak Adaleti Getirecek"

(ANKARA) - Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde CHP Olağanüstü Kurultayı sonrası düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Hukuk sistemine yönelik eleştirilerde bulunan bir yurttaş, "İmamoğlu çıkacak ve Cumhurbaşkanı olarak hukuku ve adaleti getirecek. Umuyoruz uzun zaman sonra hak, hukuk, adalet ve demokrasi yerini bulacak" diye konuştu. Bir başka yurttaş da, "CHP'de hiçbir zaman teslimiyet yoktur. CHP'de her zaman şeref, onur, dürüstlük, bağımsızlık ve hukuka saygı vardır" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanan 21'inci Olağanüstü Kurultayında genel başkanlık görevine tekrar seçilen Özgür Özel, daha sonra kültür merkezi önünde vatandaşlara hitap etti.

Özel, miting alanına girişinde alkışlar ve ıslıklarla karşılandı. Miting alanına girenler "Hak, hukuk, adalet" ve "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atarken, ellerinde Türk bayrağının yanı sıra CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı bayrakları taşıdı.

Miting alanının girişinde Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için başlatılan imza kampanyasına katılım sağlanması için stantlar yer aldı.

Stantlarda görev yapan bir kişi, "Gayet güzel gidiyor. Yetişemiyoruz arkadaşlarımıza. Herkesin desteğine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Her zaman hukukun, adaletin yanındayız"

Tüm ülke için öncelikle özgürlük olmasını istediğini söyleyen bir vatandaş, şunları söyledi:

"Maalesef hukuk sisteminde büyük sıkıntılar mevcut şu an. Keşke bu konuda bir an önce çözüme kavuşsa ülkemiz. İnsanlar fikirlerini özgürce dile getirebilse ve biz istediğimiz kişiyi Cumhurbaşkanı yapabilsek. Bunu hukuk kullanarak, insanları içeri atarak değil, halkın sesini Mecliste en iyi şekilde duyurarak yapabiliriz. Burada imzalar topluyoruz. Bu imzalarla da inşallah Ekrem Başkanımızı içerden çıkaracağız. Her zaman hukukun, adaletin yanındayız. Umarım yukarıdaki insanlar da biraz vicdanlı olurlar. İnsanların içinden geçen gerçekten vicdanen onların yanında olmak. Keşke PKK'nın yanında olan, PKK lideriyle konuşmak isteyen insanların orada olmasındansa keşke özgürlüğü isteyen Atatürkçü, milliyetçi Türk insanlar sözlerini duyurabilseler, seçilme hakkına sahip olabilseler."

"Devletin dini adalettir"

En iyi adayın Özgür Özel olduğunu belirten bir vatandaşın yorumu ise, "CHP'de hiçbir zaman teslimiyet yoktur. CHP'de her zaman şeref, onur, dürüstlük, bağımsızlık ve hukuka saygı vardır. Ekrem İmamoğlu da inşallah yakın bir zamanda çıkacak. Devletin dini adalettir" şeklinde oldu.

"Ekrem İmamoğlu'nun arkasındayız"

Başka bir vatandaş ise, "Allah bize ömrü verdiği müddetçe CHP'li olarak her zaman savunacağız. Ülkenin buralara gelmesinin en büyük nedenlerinden biri de işte gördüğünüz bu hükümettir. Bu sorumluluk da hükümete düşüyor. Bu halkın ne kadar sevdiğini, CHP'li olduğunu da Ekrem İmamoğlu'nun da arkasında olduğumuzu özellikle vurguluyorum. Özgür Özel neredeyse biz oradayız" ifadelerini kullandı.

"Bugün milletin iradesi burada"

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözü ile cümlesine başlayan bir vatandaş da şunları kaydetti:

"Bugün milletin iradesi burada. Nitekim mevcut hükümet yalanla dolanla yönetiyor. Haksız yere bizim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na iftiralar atarak, işte gizli tanıktı, biz gerçek tanık olarak Ekrem İmamoğlu'nun bu bahsettikleri şeylerin olmadığını, yalanla, dolanla bu duruma getirdiler ve Türk milleti buna ayaklandı. Kurultayımız da bunun öncülüğünü yapıyor. Bartın'daki bütün dostlarla geldik mitingi izliyoruz."

"Onların da devranı dönecek"

Bir diğer vatandaş ise alanın kalabalık olmasına sevindiğini dile getirerek, "İmamoğlu çıkarsa çok mutlu olacağız. Çok mutluyum. Ben kökten CHP'liyim zaten. Yozgatlıyım ben, köyümüz hep CHP'li. Çıkacak bir gün, suçu yok ki İmamoğlu'nun. Mahsus yapıyorlar. Her zaman oyu çalıyorlar, bu da çaldırmadı. Ne yapacak? Atacak içeri. İnşallah çıkacak onların da devranı dönecek. Onlara da gelecek inşallah" diye konuştu.

"Çocuklarımız için bir gelecek bırakmadılar bu ülkede"

Erken seçim talebinde bulunan bir yurttaş, "Gelecek için umutluyum. İmamoğlu ve gençlerimiz çıkmalı. Gençler ve ülke için bir an önce sandık önümüze gelmeli." ifadelerini kuyllanırken mitinge beraber katıldığı arkadaşı ise, "Halk bıktı artık. Bu ülke değişim istiyor. Artık bu değişimin önünde durmamalılar. İnsanlar aç ve perişan. İnsanlar artık geçinemiyor. Özgür Özel'in seçilmesi bizi mutlu etti. Çocuklarımız için bir gelecek bırakmadılar bu ülkede." diye konuştu.

Yapılanlara karşı sessiz kalmayacaklarını belirten bir diğer yurttaş, "Bugün çok mutluyum. Atatürk'ün kurduğu parti birinci olacak. İmamoğlu'nu çıkartacağız. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı olacak. Hiçbir zaman susmayacağız. Mustafa Kemal'in askerleriyiz." dedi.

"İmamoğlu çıkacak ve Cumhurbaşkanı olarak hukuku ve adaleti getirecek"

Genel başkan değişiminin milleti harekekete geçirdiğini belirten bir yurttaş ise şunları söyledi:

"Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi milleti harekete geçirdi. Bu daha önce olmalıydı. Hak, hukuk ve adalet yerini kulacak. İnşallah İmamoğlu çıkacak ve Cumhurbaşkanı olarak hukuku ve adaleti getirecek. Temennimiz budur. Heyecanlıyız. Umuyoruz uzun zaman sonra hak, hukuk, adalet ve demokrasi yerini bulacak."

"Laiklik için buradayız"

Tutuklu siyasilere destek için geldiklerini ifade eden bir yurttaş, "İmamoğlu ve içerde olan bütün aydınlar için buradayız." diye konuştu. Bir diğer yurttaş da, "Atatürk'ün ilkelerini ve CHP'mizi korumak için buradayız. Laiklik için buradayız." dedi.

Miting için Muş'tan gelen bir kişi ise, "İmamoğlu için Muş'tan çıktım geldim buraya. O olmasa halimiz çok kötü. Terör bitti gitti. Amaçları süreç üzerinden Anayasa'yı değiştirmek. Biz CHP'yi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.