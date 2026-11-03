CHP Parti Sözcüsü Sarı, Milas başkan vekilliğine Çağlar Koban\'ı aday gösterdi

(MUĞLA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yerine yapılacak başkan vekilliği seçiminde partisinin adayının belediye meclis üyeleri, parti örgütü ve Genel Merkez'in ortak görüşüyle Çağlar Koban olduğunu belirterek, "Ben inanıyorum ki Çağlar kardeşimiz sadece CHP grubu değil, diğer grupların da onayını alarak başkanın iradesine uygun bir biçimde seçimi sonuçlandıracak ve biz bugün emaneti emin ellere teslim etmiş olacağız" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Milas Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde CHP Milas İlçe Başkanlığı'nda açıklama yaptı. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un 20 Ekim'de gözaltına alınmasının ardından tutuklandığını hatırlatan Sarı, hukuki süreçte tutukluluğu gerektirecek koşulların bulunmadığını savundu.

CHP'NİN ADAYI ÇAĞLAR KOBAN OLDU

Başkan vekilliği seçimi için parti içerisinde yürütülen görüşmelerin tamamlandığını belirten Sarı, CHP'nin adayının Çağlar Koban olduğunu duyurdu. Aday üzerinde 10 belediye meclis üyesinin, parti örgütünün ve Genel Merkez'in ortak görüşüyle uzlaşıldığını ifade eden Sarı, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz üzere ceza hukuku çerçevesinde tutukluluk istisnai bir durum olarak tanımlanmıştır. Belli hukuki koşulları vardır. Bu hukuki koşulların hiçbirisinin aslında bu dosyada olmadığını görüyoruz. Buna rağmen tutukluluğun bir genel cezalandırma yöntemine dönüştüğünü de bu davada bir kere daha gördük. Bizler Cumhuriyet Halk Partililer olarak bütün bu davayı yakından takip eden, izleyen hem Genel Merkez olarak hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuki birimleri olarak hem de yerel yöneticilerimiz olarak ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüz olarak başkanımızın bırakılmış olduğu bu muamelenin doğru bir muamele olmadığını ve hukuka uygun olmadığını değerlendiriyoruz. İkinci olarak bildiğiniz üzere buradan daha uzakta bir cezaevinde kendisi. Burdur'daki cezaevinde. Özellikle cuma günü oraya nakledildi. Cumartesi, pazar tecrit koşullarında birkaç gün geçirdi. Dolayısıyla bunu da buradan şiddetle protesto ettiğimi belirtmek isterim.

Bir şekilde süreç işliyor ve bizler de başkanın emanetine uygun bir biçimde bir seçim süreci, bir belediye başkan vekilliği seçim sürecini hep beraber işletmeye çalıştık burada. Ben birkaç gündür buradayım ama il yöneticilerimiz, il başkanımız, ilçe başkanımız tutuklama gerçekleştikten sonradan beridir bu süreci olgunlaştırarak götürüyor. Çok emek harcadılar, çok çaba sarf ettiler. ve biz 10 belediye meclisimizin ortak görüşüyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ortak görüşüyle, Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüzün ve Genel Merkezimizin de ortak görüşüyle ve her şeyden önce de belediye meclis üyelerimizin konsensüsüyle, ortak görüşüyle ve başkanımızın da önerisiyle bir adayımızın üzerinde uzlaşmış bulunuyoruz. Adayımız bizim Çağlar Koban'dır. Kendisi buradadır, yanımızdadır. Hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclis üyeleri olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü olarak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi olarak sonuna kadar adayımızın arkasındayız."

"BAŞKANIN İRADESİ BU YÖNDE"

Fevzi Topuz'un da Çağlar Koban'ın adaylığı yönünde irade ortaya koyduğunu belirten Sarı, YENİ Parti ve Cumhur İttifakı meclis üyelerine de çağrıda bulundu. Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci olarak vurgulamak istediğim konu özellikle belediye başkanımızın yani Sayın Fevzi Topuz'un iradesinin bu yönde olduğudur. Bu bence son derece önemli. Başkanımız en son iki gün önce görüştüğümüzde, bir avukatımız aracılığıyla görüştüğümüzde bu iradesini dile getirdi. 'Benim Milas'ta emeğim çok. Belediye meclis üyeleri arkadaşlarıma da emeğim çok. Onların da bana emeği çok' dedi. Sadece Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyeleri bakımından değil, aynı zamanda YENİ Partili belediye meclis üyelerine de yine aynı şeyi söyledi. 'Onlar benim, hepsi benim arkadaşım, dostum, kardeşim.' Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyeleriyle de yakın, iyi ilişkilerinin olduğunu söyledi. Onların da kendisini abi gibi gördüğü, abi gibi değerlendirdiğini söyledi.

Ve bu seçimi sadece Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerine değil hem YENİ Partili hem de Cumhur İttifakı'nın meclis üyelerinin vicdanına havale ettiğini söyledi. Dolayısıyla bizler de başkanın bu emanetini, çünkü biz burada bir başkan seçimi yapmıyoruz. Biz başkan vekilliği seçimi yapıyoruz. Dolayısıyla aslında bir emaneti kısa bir süre sonra başkana yeniden iade etmek üzere bu seçimi yapıyoruz. Çünkü başkanın kısa süre içerisinde tutukluluğunun yeniden değerlendirileceğini düşünüyoruz. Çok uzun olmayan bir zamanda yeniden aramızda olacak. Önce tutuksuz yargılanacak, belki ev hapsi, sonra da görevine iade edilecek. Ama bu süre geçene kadar da emaneti emin ellere teslim etmek istediğini söyledi. Çağlar kardeşimize çok güvendiğini söyledi. Diğer belediye meclis üyelerimizle beraber süreci çok iyi yöneteceğini söyledi. Diğer belediye meclis üyelerimizle beraber ortak akılla ve kolektif bir biçimde bu sürecin yürütülmesi gerektiğini söyledi. Bizler de başkanımızın bu emanetine uygun bir biçimde irademizi bu yönde belirtiyoruz. Ben inanıyorum ki Çağlar kardeşimiz sadece CHP grubu değil, diğer grupların da onayını alarak başkanın iradesine uygun bir biçimde seçimi sonuçlandıracak ve biz bugün emaneti emin ellere teslim etmiş olacağız."

"YENİ PARTİLİ ARKADAŞLARIMIZIN DA FEYZİ BAŞKAN'IN İRADESİNE UYGUN OY KULLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

YENİ Parti'nin seçimde kendi adayını çıkarabileceğine yönelik duyumlar aldığını belirten Sarı, buna rağmen Fevzi Topuz'un iradesi doğrultusunda hareket edileceğini düşündüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Şimdi YENİ Partili arkadaşlarımızla tabii lokal ölçekte ilişki, iletişim var. Konuşuluyor. İl başkanımız, ilçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz de kendi aralarında konuşuyorlar. Neticede hepsi arkadaşlarımızla birlikte aynı listeden seçilmiş arkadaşlarımız. İnsani ilişkilerimiz var politik ayrışmadan farklı olarak. Ben ayrışma sürecinin burada işlemeyeceğini düşünüyorum. YENİ Partili arkadaşlarımın da Fevzi Başkan'ın iradesine uygun bir şekilde oy kullanacağını değerlendiriyorum.

Belki ilk turda olmayabilir. Yani YENİ Parti'de bir aday çıkma eğilimi olduğunu duyuyorum. Şu ana kadar ilan edilmedi bildiğim kadarıyla. Ama biz görüşmelerimizi yaptık, irademizi sunduk, düşüncelerimizi söyledik. Başkanın düşüncesini, iradesini söyledik. Takdir kendilerinindir. Kendileri de vicdanlarına göre karar vereceklerdir diye düşünüyorum."

KOBAN: "10 KİŞİ BİRLİKTE YÜRÜTMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

CHP'nin Milas Belediye Başkan Vekili adayı Çağlar Koban da kendisine duyulan güven dolayısıyla teşekkür ederek, belediye yönetiminde ortak hareket edeceklerini söyledi. Koban, "Bu görevde Fevzi Başkan beni uygun görmüş ama biz burada toplam 10 kişi birlikte yürütmeyi düşünüyoruz. Hepimizin aldığı karar bu yönde. Milas'ın belli başlı projeleri var. Bunları devam ettireceğiz. Başkanımız yeniden göreve gelene kadar da bu görevi yürüteceğiz. İnşallah uzlaşıyla devam edeceğiz. Daha sonra bol bol birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.