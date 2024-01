CHP PM Üyesi: Murat Kurum, İstanbul\'u yönetemez

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Baran Bozoğlu, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı Murat Kurum'un; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde verdiği sözleri tutmadığını, açıkladığı planları hayata geçirmediğini söyledi. Bozoğlu, "Çocuklarımızın geleceği için, ekonomimizin güçlenmesi için, ülkemizin kalkınması ve kentlerimizin dirençli hale gelmesi için iklim değişikliğine uyumlu politikaların ve uygulamanın hayata geçirilmesi gerekiyor. Verilen sözleri yerine getirmeyen bir anlayışın İstanbul'u tekrar yönetmesine izin vermemek gerekiyor" dedi.

CHP PM üyesi ve çevre mühendisi Dr. Baran Bozoğlu, AKP'nin İBB başkan adayı Murat Kurum'un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde gündeme getirdiği, ancak yerine getirmediği vaatlerini anımsattı. Bozoğlu, şunları söyledi:

"KARADENİZ'DE DERE YATAKLARINDAKİ EVLERİN TAŞINACAĞININ SÖZÜNÜ VERMİŞTİ: 2019 yılında Trabzon Araklı'da doğal bir olayın, yapay çalışmalarla büyük bir felakete dönüştüğünü görmüştük. Vatandaşlarımız hayatını kaybetmiş ve büyük bir ekonomik kayıp meydana gelmişti. Dönemin Çevre, Şehircilik Bakanı, şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Sayın Murat Kurum, Karadeniz İklim Eylem Planı'nı açıklamıştı. Karadeniz iklim Eylem Planı'nı açıkladığında bu plan içerisinde, Karadeniz'deki bütün dere yataklarına yapılan binaların, iş yerlerinin, evlerin taşınacağının sözünü vermişti. Vatandaşlarımıza yeni konutlar sağlanacağını, riski azaltacağının sözünü vermişti. Aynı zamanda Karadeniz'in derelerinin Karadeniz'e ulaşması için menfezlerin, köprülerin, yol geçişlerinin, Karadeniz sahil yolunda yeni düzenlemeler yapılacağının sözünü vermişti. Bu eylem planı içerisinde aynı zamanda o bölgede 15 bin tane yeni konutun yapılacağı ve bunun vatandaşlara 2023 yılı içerisinde verileceğinin de sözü verilmişti.

5 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN PLANLAR UYGULANMADI: Ayrıca yine mekansal planlamaların güncelleneceği, o bölgedeki bütün iş yerlerinin, yatırımcıların, sanayinin, konutların iklim değişikliğine hazırlıklı bir şekilde yeni mekansal planlamalarla yönetileceğinin de sözünü vermişti. Bugün 2024'ün başındayız. Üzerinden neredeyse 5 yıl geçmesine rağmen eski atanmış bakanın sözlerinin yerine gelmediğini görüyoruz. Bir tarafta İstanbul'u yöneten, bu konuda planları açıklayan ve verdiği sözü yerine getiren Sayın Ekrem İmamoğlu var. Öbür tarafta atanmış eski bakan, verdiği sözleri yerine getirmeyen, tıpkı müsilajda olduğu gibi Karadeniz'de İklim Eylem Planı'nı açıklayan fakat bu konuda herhangi bir adım atmayan, uygulamaya geçmeyen bir aday görüyoruz. Sayın Murat Kurum, bugüne kadar her çevre probleminde, her kent probleminde, her iklim değişikliği krizinde bir plan açıkladı. Tabiri caizse toplumun tepkisini azaltmaya çalıştı ancak bu planların uygulanmadığını görüyoruz.

ÖNLEM ALINMAZSA 2030'DA FELAKETLERDEN DOLAYI 201 MİLYON DOLAR MADDİ KAYIP OLACAK: Ne Karadeniz sahil yolundaki verilen sözler uygulandı ne Karadeniz İklim Eylem Planı'na dair verilen sözler uygulandı ne de müsilaja dair yapılan planlamalar hayata geçirildi. Dolayısıyla gelinen noktada İstanbul, iklim krizinden en çok etkilenecek kentlerin başında geliyor. Yapılan araştırmalar, Avrupa'daki kentlerin içerisinde iklim krizinden en çok etkilenecek kentin İstanbul olduğunu söylüyor. Bu hesaplamalara ve çalışmalara göre, eğer iklim değişikliğine dair doğru planlamalar ve uygulamalar yapılmazsa 2030 yılında İstanbul'un yıllık iklim krizi kaynaklı, iklim değişikliği kaynaklı yaşanan felaketlerden dolayı maddi kaybı 201 milyon dolar olacak. Eğer hala önlem alınmaya devam edilmezse 2100 yılında 10 milyar dolarlık maliyetlerle bu toplum karşı karşıya kalacak. Çocuklarımızın geleceği için, ekonomimizin güçlenmesi için, ülkemizin kalkınması ve kentlerimizin dirençli hale gelmesi için iklim değişikliğine uyumlu politikaların ve uygulamanın hayata geçirilmesi gerekiyor. Verilen sözleri yerine getirmeyen bir anlayışın İstanbul'u tekrar yönetmesine izin vermemek gerekiyor."