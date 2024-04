CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel: Hatay seçimleri iptal edilmeli

Güncel

CHP MYK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Parti Sözcüsü Deniz Yücel, açıklama yaptı.

12 Nisan Cuma günü teleferik kazası sonucu hayatını kaybeden yurttaşın ailesine başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'n talimatıyla Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın başkanlığında CHP heyetinin olay günü Antalya'ya hareket ettiğini hatırlatarak "Bu üzücü kaza ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dün gece, Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında tutuklama kararı verildi. Süreç, partimiz tarafından yakından takip ediliyor. Bu ülkede 7'si çocuk 25 kişinin öldüğü Çorlu Tren kazasında sorumlu kamu görevlileri, bırakın cezalandırılmayı ödüllendirilirken, onlarca madencimizin hayatını kaybettiği Amasra maden kazasındaki baş sorumlular hakkında aylarca soruşturma izni verilmezken, İliç'te toprak kayması sonucu meydana gelen faciada sorumlular korunurken, dün gece gelen tutuklama kararı şüphesiz, siyasi bir karardır" dedi.

"BU SORUŞTURMAYI SİYASETLE İLİŞKİLENDİRMEYE ÇALIŞANLAR KARŞILARINDA CHP'Yİ GÖRECEKTİR"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün 28 Kasım 2023 tarihinde belediye başkanlığına adaylık başvurusu yapmak için belediye iştiraki ANET Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ve Genel Müdürlüğü'nden istifa ettiğini belirten Yücel, "İstifadan sonra işletmede defalarca denetim yapılmıştır. Ancak; bu acı olaydan bile siyasi rant devşirmeyi hedefleyen, partimizi karalamaya çalışanlar öncelikle şunu anlamalıdır: Kazada sorumluluğu olan herkes, tarafsız ve bağımsız yargı önünde hesap vermeli ve hak ettiği cezayı almalıdır. Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Ancak bu soruşturmayı, siyasetle ilişkilendirmeye çalışanlar, karşılarında Cumhuriyet Halk Partisi'ni görecektir" diye konuştu.

"BİZ BU HUKUKSUZLUĞUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Hatay'daki seçimlerin iptal edilmesi çağrısında da bulunan Yücel, "Sanmayın ki, bu milli irade gasbına sessiz kalacağız. Sanmayın ki Hatay'dan vazgeçtik. Kurucu liderimizin şahsi meselesi bizim de şahsi meselemizdir. Biz bu hukuksuzluğun peşini bırakmayacağız. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'şahsi meselem' dediği Hatay, her bir Cumhuriyet Halk Partilinin şahsi meselesidir ve Hatay halkının iradesine bu anlayışla her zaman sahip çıkılacaktır. Hatay seçimlerine şaibe bulaşmıştır. Var olan bu kanunsuzluklar nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından Hatay seçimlerinin derhal iptal edilerek yenilenmesine karar verilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"AKP İKTİDARI SAATLERCE NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ"

İran ve İsrail arasında yaşanan son gerilime de değinen Yücel, AKP'yi eleştirerek "AKP iktidarı, saatlerce ne diyeceğini bilemedi… Bu önemli gelişmeler karşısında başta Dışişleri Bakanı olmak üzere tek bir yetkilinin dahi bu konuda, uzun süre bir açıklama yapmaması, ülkemizin dış politika hanesine eksi puan yazılmıştır. Füze ve roket atılıyor, 'saldırı' bile diyemiyorlar. 'Adım' ya da 'hamle' diyorlar… CHP olarak bizim tavrımız net... Biz Filistinlilerin ve tüm mazlum halkların yanındayız. Ortadoğu'da gerilimi yükseltecek tüm politikaların da karşısındayız. Tüm ülkelerin itidalli davranmasını istiyoruz. Böyle bir ortamda, hiç şüphesiz, ülkemizin ve partimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün bize gösterdiği 'Yurtta Barış Dünyada Barış' anlayışı ile hareket edilmelidir" şeklinde konuştu.

"AKP MİLLETVEKİLİ ŞEBNEM BURSALI'NIN YEDİĞİ ISTAKOZUN HESABIYLA 1 AY GEÇİNMEK ZORUNDA OLAN AİLELER VAR"

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın ıstakoz paylaşımı hakkında da konuşan Yücel, "AKP milletvekili Şebnem Bursalı'nın yediği ıstakozun hesabıyla 1 ay geçinmek zorunda olan aileler var bu ülkede. Önümüzde Kurban Bayramı var… Bakalım 2 ay sonra, halkı küçümsemek adına neler yapacaklar. Kibir abidesi AKP'liler bu kez hangi görgüsüz davranışlarıyla gündem olacaklar, bekliyoruz… Bu görgüsüzlüğün, bu eşitsizliğin ve haksızlığın akıllara getirdiği Tevfik Fikret'in şiirinde de dediği gibi 'Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin'. Ama unutmayın ki ilk genel seçimler de ıstakoz sofralarınızım sonu olacak" dedi.

"İŞİMİZ GÜCÜMÜZ TÜRKİYE"

"Partimizde başlattığımız değişim rüzgarı artık ülkemizde de esmeye başladı" diyen Yücel konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ni, yerel seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi yapan halkımız, inanıyoruz ki ilk genel seçimlerde de bize aynı gururu yaşatacak.

Değerli arkadaşlar, Buradan partim adına, partimin çeşitli kademelerinde görev yapan her bir ferdi adına söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Parti'sinde kibirin en ufak bir emaresini dahi görmeyeceksiniz. Halkın verdiği oyları rahatlama sebebi olarak gören bir irade değil, aksine omuzlarımızda artan yükün farkında olarak ve fakat gururla taşıyarak doğru bildiği yolda durmaksızın ilerleyen bir irade göreceksiniz. Bu seçimlerde yaktığımız meşaleyi, hiç söndürmeden, değişim inancı ve gücü ile Türkiye İttifakı için çalışmaya devam edeceğiz. İşimiz gücümüz Türkiye" bizim için sadece bir seçim sloganı değildir.

Sadece seçimde değil her gün için "İşimiz gücümüz Türkiye!" diyorum."