CHP ve İYİ Parti, Sağlık Bakanlığı\'nın randevu sistemi ve 7/24 çalışma düzenine tepki gösterdi

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(ANKARA)- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın randevu sisteminin onaylı hale getirildiği açıklamaları ve polikliniklerin 7/24 çalışma düzenine geçmesine yönelik çalışmalara Meclis'ten tepki geldi. CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, "Sayın Koca'nın başlattığı onaylı randevu sistemi günün yarısının randevusuz hastalardan oluştuğu düşünülecek olursa çözüm üretmeyecektir" dedi. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır ise, "Ülkemizdeki sağlık sistemi o kadar çökmüş durumda ki Sağlık Bakanlığı panik içerisinde çözüm yolları arıyor. Aylar sonrasına aldığı ameliyat randevusuna gidemeden vefat eden hastaları görüyoruz. Bu sorunlar doktorlara 7/24 mesai uygulamasıyla çözülemez" diye konuştu.

CHP, Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve arkadaşları tarafından tıkanan sağlık sistemi ve çözüm önerilerinin araştırılması amacıyla verdiği Meclis Araştırması Önergesi'nin TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmesi için grup önerisi getirdi.

"BU UYGULAMALAR ÇÖZÜM DEĞİL PROBLEMDİR"

CHP'nin grup önerisi üzerinde söz alan Ankara Milletvekili Aylin Yaman şunları söyledi:

"Sağlık sisteminin kaliteli olması herkes tarafından ulaşılabilir olması demek. Hasta ve aynı zamanda sağlık çalışanı odaklı olması demek. Türkiye'de sunulan sağlık hizmeti bölgesel farklılıkları olan, ekonomik alım gücüne dayalı, şiddetin gölgesinde, hasta güvenliğinden uzak ve sadece sağlık çalışanının omuzlarında yürümektedir. Az insanla çok iş yapmayı marifet sanan bir zihniyetle, insan kaynağını maliyet kalemi olarak gören bir yaklaşımla sürdürülmektedir. Sağlıkta Dönüşüm Programı sonucunda sevk sisteminin kaldırılması, kontrolsüzce hasta trafiğinin oluşması ve koruyucu hekimlik yerine tedavi edici hekimliğe yatırım yapılması hastalık yükünü arttırmış yıllar içinde hekime müracaat sayısı yılda 10 keze kadar tırmanmıştır. Bu hasta yükü polikliniklerde yığılmaya, randevu sisteminin kitlenmesine ve hastanın çareyi acil servislerde aramasına neden olmuş bu ortam ise şiddetin tırmanmasına yol açmıştır. Bunun üzerine bugün Sayın Bakan farklı ifade etse de, tüm bilimsel yayınlarda en az 20 dakika ayrılması gereken muayene süresi 5 dakikalara kadar indirilmiştir. Sayın Koca'nın başlattığı onaylı randevu sistemi günün yarısının randevusuz hastalardan oluştuğu düşünülecek olursa çözüm üretmeyecektir. Bu uygulamalar tıkanan sağlık sistemi için bir çözüm değil yeni bir problem alanıdır."

"MEVCUT BAKIŞ AÇISIYLA BU SORUN ÇÖZÜLEMEZ"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin de muayene randevu sistemindeki aksaklıklara çözüm aranmak istenmediğini belirterek, "Mevcut bakış açısıyla bu sorun çözülmez. Mesele üç hastaya bakmak değil, üç hastayı tedavi etmek olmalıdır. Muayene süreleri 2-3 dakikalara indiriliyor. Sadece reçete yazmaya zaman kalıyor. Muayeneden umduğunu bulamayan hasta bu sefer başka hastane ve doktordan randevu alıyor. Bu da sistemi ayrıca tıkıyor. Kronik hastaların takibi açısından hasta randevuları çok önemli. Takipte olan hastaya doktor direkt kendisi randevu verebiliyordu ama sistemde bu bölüm şu an için kapatıldı. Kendi doktorundan randevu alamayan hasta başka doktordan randevu alıyor. Yeni sistemde hastaların sonuç göstermesi de randevuya tabi tutuldu. Bu randevu şartının da kaldırılması gerekiyor. Sistemin her anlamda revize edilmesi gerekiyor."

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE HASTALAR KARŞI KARŞIYA GELİYOR"

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır ise, "Sağlık sistemi ülkemizde yıllardır can çekişiyor. Görevi vatandaşlara sağlık hizmeti vermek olan hastaneler bu görevi yerine getiremez hale gelmiş durumdadır. Tıkanan sağlık sistemi yüzünden sağlık çalışanları hastaları ile karşı karşıya gelmekte, sağlıkta şiddet artmaya devam etmektedir. Bu şiddetin sorumlularından biri de randevu sistemini dahi düzene koyamayan bakanlığın bizzat kendisi değil midir?" diye konuştu.

Gelişmiş ülkelerde doktorlar ortalama 20 dakikada bir hastaya bakarken Türkiye'de doktorların her 5 dakikada bir hasta bakmak zorunda kaldığına dikkat çeken Yaldır şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki sağlık sistemi o kadar çökmüş durumda ki Sağlık Bakanlığı panik içerisinde çözüm yolları arıyor. Koca koca hastaneler yaptınız içinde işleyen bir sistem de düzen de yok. Bazı hastanelerde bir yılı aşan sürelerde randevu veriliyor. Aylar sonrasına aldığı ameliyat randevusuna gidemeden vefat eden hastaları görüyoruz. Bu sorunlar doktorlara 7/24 mesai uygulamasıyla çözülemez."

Yapılan görüşmelerin ardından CHP'nin grup önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.