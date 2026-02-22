Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı - Son Dakika
Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı

22.02.2026 10:22
Çilem Sağlam, özel gereksinimli kardeşlerine annelik-babalık yapıyor, yeni ev sözü alıyor.

ERZİNCANLI Çilem Sağlam (28), anne ve babasını kaybettikten sonra özel gereksinimli 2 kardeşinin bakımını üstlendi. Kardeşlerine hem annelik hem de babalık yapan Sağlam'ı ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu, yeni bir ev sözü verdi.

Erzincan Demirkent Mahallesi'nde yaşayan Çilem Sağlam, 8 yaşında annesini, 2023 yılında babasını kaybettikten sonra zihinsel engelli olan ablası Pınar (41) ile ağabeyi Ramazan'ın (39) bakımını üstlendi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Sağlam, kendi hayalleri ve geleceğini ikinci plana atarak engelli abla ve ağabeyine hem annelik hem de babalık yapıyor.

'SEVDİĞİM BİR SORUMLULUK'

Demirkent Mahallesi'ndeki evlerinde yaşamlarını sürdüren Sağlam kardeşleri, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu yalnız bırakmadı. Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl ile kardeşleri ziyaret eden Vali Aydoğdu'ya yaşadıkları durumu anlatan Çilem Sağlam, "İnsanlar beni takdir ediyor ama bu benim için sevdiğim bir sorumluluk. Biz sevgi dolu bir aileydik. Annemden babamdan ne gördüysem, onu yapıyorum" dedi.

YENİ EVLERİNE TAŞINACAKLAR

Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Vali Aydoğdu, ailenin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için talimat verdi. Aydoğdu, Çilem ve kardeşlerinin 15 gün içerisinde tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmış modern bir eve taşınacaklarını söyledi. Aydoğdu, ailenin ihtiyaçlarının düzenli olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacağını bildirdi. Vali Aydoğdu'ya teşekkür eden Çilem Sağlam, "Ev hep hayalimdi ama ümidim de yoktu. 'Nasıl alalım' diye. Çok mutlu oldum" dedi.

'HAYAT BAZI İNSANLARA ERKEN BÜYÜMEYİ ÖĞRETİYOR'

Vali Aydoğdu, ziyaretin ardından sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çilem Sağlam'ın fedakarlığının takdire şayan olduğunu belirterek "Ramazanın 3'üncü günü insanlığın kalbine misafir olduk… Orada merhamet vardı. Orada fedakarlık vardı. Orada insanlığın en saf hali vardı. Çilem… 28 yaşında. Ablası Pınar 41. Abisi Ramazan 39. İkisi de özel gereksinimli insanlar. Annelerini çocuk yaşta kaybetmişler. Babalarını ise üç yıl önce toprağa vermişler, dün gibi… Hayat, bazı insanlara erken büyümeyi öğretir. Çilem de öyle büyümüş. İşletme mezunu… Belki kendi hayatını kuracak, kendi yoluna gidecekti. Ama o sevgi ve merhamet yolunu seçmiş. Anne ve babasından gördüğü sevgiyi yarım bırakmamış. Ablası ve abisi özel ilgiye muhtaç diye çalışmayı bırakmış. Hayatını onlara adamış. Hikayeyi dinlerken bir an… O odada nefesler tutuldu. Boğazlarımız düğümlendi. Sözler anlamını yitirdi. 'Seninle gurur duyuyoruz' dediğimizde, gözlerini indirdi ve öyle bir cümle kurdu ki… 'İnsanlar beni takdir ediyor ama bu benim için sevdiğim bir sorumluluk.' İşte o an anladık… Bazı insanlar fedakarlık yaptığını bile düşünmez. Çünkü onların mayasında sevgi vardır. Bir cümle daha söyledi… Bir aileyi, bir terbiyeyi, bir mirası özetleyen cümle: 'Biz sevgi dolu bir aileydik. Annemden babamdan ne gördüysem onu yapıyorum.' İnsan, gördüğünü yaşar. Gördüğünü taşır. Gördüğünü çoğaltır. Abi ve ablasının sağlık problemleri var. Ama yüzünde şikayet yok. Yorgunluk var belki… Ama isyan yok" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Engelliler, Güncel, Son Dakika

