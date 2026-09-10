Çin, ABD\'nin damıtma suçlamalarına karşı çıktı, karşı önlem uyarısı yaptı

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin, Çinli yapay zeka şirketlerinin ABD'li yapay zeka modellerinin bilgi ve yeteneklerini kendi modellerine aktarmak amacıyla sözde "endüstriyel ölçekte" damıtma yöntemi kullandığı yönündeki son iddialarına kesinlikle karşı olduklarını belirterek, suçlamaların asılsız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu söyledi.

Sözcü çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin bu tutumunun, yapay zeka sektöründe olağan bir teknik ve ticari uygulama olan damıtma yöntemini siyasallaştırdığını belirtti. Sözcü, ABD'nin açıklamalarının, ülkenin yapay zeka alanında teknolojik hegemonya ve bilgi işlem gücü tekeli peşinde koştuğunun ve rekabeti baskılamaya çalıştığının bir başka göstergesi olduğunu ifade etti.

Yapay zeka modellerinin birbirinden öğrenmesinde yaygın olarak kullanılan damıtma yöntemi, esasen ABD'li şirketler de dahil olmak üzere dünya genelindeki yapay zeka modeli şirketlerinin başvurduğu tarafsız bir teknik yöntem olarak biliniyor. Yapay zeka modellerinin öğrenme verimliliğini artırarak insan bilgisinden daha etkin şekilde yararlanılmasını sağlayan bu yöntem, çeşitli ülkelerde yapay zeka sektörünün gelişimi açısından da önem taşıyor.

Çin'in açık kaynaklı yapay zeka modellerinin, ABD'li şirketler de dahil olmak üzere dünya genelindeki işletmelerin kullanımına açık olduğunu belirten sözcü, bazı ABD'li şirketlerin çok sayıda Çin modeli üzerinde bu yöntemi kullandıkları yönündeki açıklamalarını hatırlattı.

Sözcü, buna karşın ABD'nin Çinli şirketleri defalarca ve tek taraflı olarak "endüstriyel ölçekte" damıtma yapmakla suçladığını ve yaygın olarak kullanılan bu uygulamaları saldırgan eylemler olarak karaladığını belirtti. Sözcü, bu tutumun ABD'nin kaygılarını ve çifte standartlarını yansıttığını ifade etti.

Sözcü, ABD'nin bu yıl Çinli şirketlerin damıtma uygulamalarına karşı sık sık yaptırım ve baskı tehdidinde bulunduğunu belirterek, bunun bilgi işlem gücü ve veri alanındaki ABD tekelini sürdürmeyi ve diğer ülkelerin yapay zeka inovasyonunun sonuçlarından kapsayıcı şekilde yararlanmasını engellemeyi amaçladığını söyledi.

Çin ve ABD'nin yapay zeka alanındaki zorluk ve riskleri proaktif ve sorumlu şekilde ele alması gerektiğini belirten sözcü, iki ülke liderlerinin yapay zeka alanında hükümetler arası diyalog yürütme konusunda mutabık kaldıklarını hatırlattı. Sözcü, Çin'in eşitlik, karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri temelinde ABD ile yapıcı ve profesyonel görüşmeler yürütmeye hazır olduğunu ifade etti.

Sözcü, ABD'nin damıtma yöntemini gerekçe göstererek Çinli yapay zeka şirketlerine baskı uygulamaya yönelik adımlar atması halinde Çin'in kararlı karşı önlemler alacağını vurguladı.