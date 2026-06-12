Çin'den Japonya'ya Militarizm Uyarısı - Son Dakika
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Çin'den Japonya'ya Militarizm Uyarısı

Çin\'den Japonya\'ya Militarizm Uyarısı
12.06.2026 11:02
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Çin, Japonya'nın militarist eğilimlerine karşı uluslararası toplumun dikkatli olmasını talep etti.

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, uluslararası toplumun Japon militarizmine karşı son derece teyakkuzda olması ve bu tehdidin geri dönüp dünyanın başına yeniden bela olmasına asla izin vermemesi gerektiğini söyledi.

Japon hükümetinin sadece kendini savunmaya yönelik bir politika izleme ve barışçıl bir ülke olma taahhütlerinin değişmediğine dair açıklamada bulunduğu bildirilmişti.

Perşembe günkü basın toplantısında, Japon hükümetinin, sadece savunmaya dayalı güvenlik politikası ile barışçıl bir ülke olma taahhüdünün değişmediğini belirten açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Lin, militarizme karşı çıkmanın uluslararası toplumun sarsılmaz ortak iradesini yansıttığını ifade etti.

Lin, barışın değerini bilen ve 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzeni savunan her ülkenin, haklı olduğu bu konuda sesini duyurması gerektiğini vurguladı.

Lin, Japonya'nın "barış" ve "savunma" yanlısı olduğunu iddia ettiğini, eylemlerininse ülkenin yeniden silahlanma yolunda hızla ilerlediğini gösterdiğini söyledi. Lin, bu bağlamda Japonya'nın askeri harcamalarını artırdığını, ölümcül silahların ihracatını kolaylaştırdığını, orta ve uzun menzilli füzelerin konuşlandırılmasına hız verdiğini, saldırı amaçlı askeri kapasitesini geliştirdiğini, hassas nükleer malzeme stokladığını, barışçıl anayasasının değiştirilmesini teşvik ettiğini ve savaş yeteneğine sahip bir ülke olunması gerektiğini savunduğunu ifade etti.

Lin, "Aslında Japonya, üzerindeki 'barışçıl ülke' maskesini kendi eliyle çıkarıp atmıştır" dedi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Diplomasi, Politika, Japonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Japonya'ya Militarizm Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cemil Reel Cemil Reel:
    çalışan insanlar için bu tür gelişmeler önemli ama kimsenin kulağı da çekmiyo dış politika gibi meseleler uzak duruyo çoğu kişi işinden eve dönüyo geri kalanı yok dikkati başka yerde 0 0 Yanıtla
  • Nuray Sertkaya Nuray Sertkaya:
    bakın eskiden böyle şeyler yavaş yavaş olurdu ama şimdi herkes açık açık yapıyo artık kimse gizlemiyo bile tabi biz de sessiz kalıyo çünkü ne diyebiliriz ki uluslararası toplum da bir şey demiyo işçi meselesi var paramız yok da endişeleniyo millet 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Bacak Mustafa Bacak:
    ah işte böyle yapıyo ya maskeyi çıkarıyo 0 0 Yanıtla
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