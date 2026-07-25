Çin, Ortadoğu'da Müzakerelerin Yeniden Başlamasını İstedi - Son Dakika
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Çin, Ortadoğu'da Müzakerelerin Yeniden Başlamasını İstedi

Çin, Ortadoğu\'da Müzakerelerin Yeniden Başlamasını İstedi
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, gerilimin düşmesi için Ortadoğu'da müzakerelerin hızla yeniden başlamasını destekledi.

ÇOLPON-ATA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ortadoğu ve Körfez bölgesinde gerilimin düşürülmesi için müzakerelerin en kısa sürede yeniden başlaması ve mutabakat zaptının uygulanması çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, cuma günü Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

Wang, Ortadoğu ve Körfez bölgesinde gerilimin yeniden tırmanmasından derin endişe duyduklarını söyledi.

Bir aydan daha uzun bir süre önce imzalanan mutabakat zaptının, birçok tarafın arabuluculuk çabalarının değerli bir sonucu olduğunu ve İran halkı ile bölgedeki diğer halkların barış ve istikrar özlemlerini yansıttığını belirten Wang, diyalog yoluyla sağlanan ilerlemenin korunması gerektiğini vurguladı.

Wang, "Müzakere kapısı, açıldıktan sonra kapatılmamalı ve barış umudu olduğu sürece bundan vazgeçilmemelidir" dedi.

Wang, halihazırdaki önceliğin, farklılıkları diyalog ve müzakereler yoluyla çözüme kavuşturmak ve mutabakat zaptında varılan uzlaşının uygulanmasına yeniden başlamak olduğunu ifade etti.

Wang, İran'ın kapsamlı stratejik ortağı olan Çin'in, İran'ın egemenlik, güvenlik ve ulusal onurunu koruma çabalarını kararlılıkla desteklediğini dile getirdi.

Wang, Çin tarafından ortaya konulan ve Ortadoğu'da barış ve istikrarın korunması ile geliştirilmesine yönelik dört maddelik öneri doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Wang, Çin'in Pakistan ve diğer tarafların arabuluculuk çabalarını desteklemeye, diyalog ve müzakerelerin en kısa sürede yeniden başlamasını kolaylaştırmaya, Hürmüz Boğazı'yla ilgili meseleleri uygun şekilde ele almaya, komşu ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmeye, Körfez ülkeleri arasında kolektif güvenliği ilerletmeye ve Ortadoğu'da barış ve istikrarın en kısa sürede yeniden tesis edilmesine katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Ortadoğu ve Körfez bölgesindeki son gelişmeler hakkında Wang'a bilgi veren Erakçi ise, İran'ın müzakerelere yönelik iradesinin değişmediğini ve Tahran'ın çatışmanın sürmesini istemediğini vurguladı. Erakçi, ABD'ye taahhütlerini yerine getirme, itidalli davranma, İran'la aynı hedef doğrultusunda hareket etme ve makul bir çözüm arama çağrısında bulundu.

Erakçi, kapsamlı stratejik ortaklar olan İran ve Çin'in mevcut kritik dönemde iletişim ve koordinasyonunu güçlendirmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Çin'e tutarlı şekilde nesnel ve tarafsız bir tutum sergileyerek barış ve diyaloğu teşvik ettiği için teşekkür eden Erakçi, Çin'in bölgesel gerilimin azaltılmasına katkı sunan yapıcı rolünü sürdürmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Ortadoğu'da Müzakerelerin Yeniden Başlamasını İstedi - Son Dakika

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