Çin-Sahil Güvenliği\'nden Filipinler\'e Uyarı

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği, Çin'e ait Ren'ai Jiao açıklarında yasadışı şekilde karaya oturtulmuş Filipinler gemisindeki personelin Çin Sahil Güvenliği'nin küçük bir devriye botuna saldırgan şekilde tacizde bulunduğunu belirterek, Filipinler'e ihlal ve provokasyonlara derhal son verme ve asılsız söylemlerde bulunmama çağrısı yaptı.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamaya göre, karaya oturtulmuş Filipinler'e ait LT-57 gemisinden pazartesi günü saat 09.00 sıralarında ayrılan iki şişme bot, defalarca yapılan açık uyarılara rağmen rutin devriye görevini yürüten Çin Sahil Güvenliği botuna hızla ve tehlikeli şekilde yaklaşarak çarptı.

Açıklamada, Filipinler tarafının olay sırasında Çinli kolluk görevlilerine kürek, sopa ve diğer aletlerle kasıtlı şekilde saldırdığı belirtildi.

Çin Sahil Güvenliği'nin durumu kontrol altına almak amacıyla sözlü uyarılarda bulunduğu, botlarıyla manevra yaptığı ve karşı tedbirler de dahil çeşitli önlemler aldığı, azami itidal göstererek ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun hareket ettiği ifade edildi.

Olayın ardından Filipinler tarafının gerçekleri çarpıtarak Çin'e yönelik asılsız suçlamalarda bulunduğunu belirten Çin Sahil Güvenliği, Filipinler'in doğru ile yanlışı açıkça ters yüz ettiğini kaydetti.

Çin Sahil Güvenliği, Ren'ai Jiao da dahil olmak üzere Nansha Qundao ve çevresindeki sularda yasalara uygun şekilde hak koruma ve kolluk faaliyetlerini sürdürerek ülkenin toprak egemenliği ile denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğini vurguladı.