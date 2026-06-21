Çin-Türkiye Ticaret İşbirliği Zirvesi - Son Dakika
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Çin-Türkiye Ticaret İşbirliği Zirvesi

Çin-Türkiye Ticaret İşbirliği Zirvesi
21.06.2026 15:48
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Qingdao'da düzenlenen zirvede Çin ve Türkiye, ticaretin dengelenmesi ve işbirliğini güçlendirdi.

QİNGDAO, 21 Haziran (Xinhua) -- Çinli ve Türk siyasetçiler ile iş dünyası temsilcileri, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde düzenlenen 7. Qingdao Çokuluslu Şirketler Zirvesi kapsamında Çin (Shandong)- Türkiye Değişim Günü için bir araya geldi.

İki taraf da, iki ülke arasındaki ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Türkiye'nin Orta Koridor projesinin entegrasyonunun hızlandırılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Temsilciler ayrıca, iki ülkenin köklü medeniyet bağlarını kapsamlı stratejik işbirliği için bir itici güce dönüştürmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye, Çin ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortak inşasına yönelik hükümetler arası işbirliği belgesi imzalayan ilk ülkeler arasında yer alıyor. Birbirini yüksek oranda tamamlayan avantajlara sahip iki ekonomi, geniş bir işbirliği potansiyeli barındırıyor.

Etkinliğe katılanlar, Çin'in Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olduğuna vurgu yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Üyesi ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal ise iki ülke arasındaki ticaret hacminin son yirmi yılda yaklaşık kırk katına çıktığına dikkat çekti.

Karal, "Daha fazla Türk ürününün Çin pazarına erişebilmesi, Çin yatırımlarının ülkemizde artması ve karşılıklı turizm hareketliliğinin güçlenmesi, her iki ülkenin de kazanacağı bir iş birliği anlayışının temel unsurları olacaktır" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan çok sayıda Türk konuk, bu yılın Çin-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 55. yıldönümü olduğuna dikkat çekerek, iki ülke arasındaki dostluğun resmi diplomasinin çok ötesine uzandığını vurguladı. Karal, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Türkiye'nin Orta Koridor projesinin koordinasyonunun sadece iki ülkenin değil, aynı zamanda Asya, Avrupa ve Afrika'yı birbirine bağlayan daha geniş bölgenin ortak çıkarlarına da hizmet ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin Beijing Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Atakan Özdemir ise Türkiye'nin Çin ile ekonomik ilişkilerde "ayrışma" veya "risk azaltma" yerine, bağları daha da derinleştirme ve genişletme politikası izlediğini belirtti. Özdemir, Türkiye ile Çin arasındaki ideal ortaklığın tek taraflı kazançlardan ziyade karşılıklı faydaya dayandığını vurguladı.

Çin'in doğusunda bulunan Shandong eyaletindeki platformlar ve limanlar aracılığıyla coğrafi ve lojistik avantajlar şimdiden somut bir büyümeye dönüşüyor. Qingdao'daki Çin-Shanghai İşbirliği Örgütü Yerel Ekonomi ve Ticaret İşbirliği Örnek Bölgesi, İstanbul ve İzmir'e yönelik iki doğrudan Çin-Avrupa yük treni hattı ve Türk limanlarına yönelik altı deniz taşımacılığı rotasını hizmete açtı.

Shandong Liman Grubu Genel Müdür Yardımcısı Han Enze, deniz-demiryolu çok modlu taşımacılık modeli sayesinde Shandong'un, Türkiye'nin iç kesimlerini doğrudan Çin'in iç bölgelerine bağlayan uçtan uca bir lojistik zinciri kurduğunu söyledi. Bu modelin transit sürelerini önemli ölçüde kısalttığını ve toplam lojistik maliyetlerini düşürdüğünü belirten Han, Qingdao Limanı'nın Aralık 2024'te Türkiye'nin Kumport limanıyla resmi kardeş liman ilişkisi kurarak denizcilik alanında işbirliği için hayati bir bağ oluşturduğunu ifade etti.

Katılımcılar, iki ülke arasında gerçek bir ticaret dengesinin sağlanması için yalnızca mal akışının yeterli olmadığı, endüstrilerin yerel düzeyde kök salmasının şart olduğu konusunda görüş birliğine vardı.

Haier Smart Home'un Avrupa Stratejik Operasyonlar Direktörü Yu Guangyi, şirketin başarı öyküsünü paylaştı. Türkiye'ye 160 milyon euro'nun üzerinde yatırım yaparak üç fabrika kurduklarını, 1.600'den fazla yerel çalışana istihdam sağladıklarını ve 205 Türk tedarikçiyle işbirliği yaptıklarını söyleyen Yu, bu yıl Türkiye'deki ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) iş kolundaki gelirlerini yüzde 53 oranında artırdıklarını vurguladı.

Yu, "Gerçek küreselleşme sadece ürün ihraç etmek değildir, yerel ekonomiyle birlikte büyümeyi de gerektirir" dedi.

Katılımcılar ayrıca, halklar arası etkileşimin ve kurumsal işbirliğinin derinleştirilmesi konusundaki yüksek beklentilerini dile getirdi. Türkiye, 2 Ocak itibarıyla umuma mahsus pasaport sahibi Çin vatandaşları için vize muafiyeti uygulaması başlattı. Vize kolaylıkları ve artan uçak seferleri sayesinde, iki ülke arasındaki insan hareketliliği ve karşılıklı anlayış yeni bir seviyeye taşınıyor.

Türk-Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği Başkanı Adnan Akfırat yirmi yıl önceki ilk Çin ziyaretine atıfta bulunarak, "Bu yıl derneğimiz yirminci yılını tamamlıyor. Yirmi yıl boyunca amacımız değişmedi: Türkiye ile Çin arasındaki dostluğu sözden işe, iyi niyetten projeye, temenniden somut sonuca dönüştürmek" ifadelerini kullandı.

Avrasya Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Ali Yaşar ise gençlerin, iki ülke ilişkilerinin geleceğinde oynayacağı role işaret etti. İstanbul ve Shandong'da inovasyon merkezleri kurulması ve üniversiteler arası işbirliğinin genişletilmesi önerisinde bulunan Yaşar, bu sayede genç neslin ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açabileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, İş Dünyası, 21 Haziran, Diplomasi, Shandong, Avrasya, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Türkiye Ticaret İşbirliği Zirvesi - Son Dakika

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