Çin ve Tacikistan İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Çin ve Tacikistan İlişkileri Güçleniyor

Çin ve Tacikistan İlişkileri Güçleniyor
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Wang Yi, Tacikistan ile stratejik işbirliğini derinleştirmek için önemli görüşmeler yaptı.

ÇOLPAN ATA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kırgızistan'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang cuma günkü görüşmede, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın bu yılın mayıs ayında Çin'e başarılı bir resmi ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Bu ziyaretin en önemli sonucunun Çin-Tacikistan Kalıcı İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'nın imzalanması olduğunu kaydeden Wang, antlaşmanın Orta Asya'da emsal teşkil ettiğini söyledi.

İki tarafın ayrıca Yeni Dönemde Çin Halk Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı Stratejik İşbirliği Ortaklığının Derinleştirilmesine İlişkin Ortak Bildiri'yi yayımladığını hatırlatan Wang, bunun ortak geleceğe sahip Çin-Tacikistan topluluğunun inşasını ortaklaşa teşvik etme konusundaki kararlılıklarını ortaya koyduğunu ifade etti.

Wang, iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının ortak görevinin, iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatı somut eylemlere dönüştürmek, farklı düzeylerdeki temaslara yönelik planlamalar yapmak ve enerji, bağlantısallık, terörle mücadele ile güvenlik gibi alanlarda işbirliğini daha derin ve somut hale getirerek iki ülke halkına fayda sağlayacak daha fazla işbirliği sonucu elde etmek olduğunu söyledi.

Muhriddin ise Rahman'ın bu yıl Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaretin büyük başarıyla geçtiğini ve verimli sonuçlar doğurduğunu, üst düzey karşılıklı güveni daha da pekiştirerek ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Çin'in, Tacikistan'ın en büyük ticari ve ekonomik ortağı haline geldiğini belirten Muhriddin, ikili işbirliğinin geleceğine güven duyduklarını vurguladı.

Muhriddin, Rahman'ın ziyareti sırasında varılan mutabakatları tam olarak hayata geçirmek, enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini güçlendirmek, terörizmle ortak mücadele etmek ve yeni dönemde Tacikistan-Çin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını daha üst bir seviyeye taşımak üzere Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Kırgızistan, Tacikistan, Shanghai, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Tacikistan İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

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