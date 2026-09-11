Çin, Xi-Modi'nin Yeni Delhi'deki BRICS görüşmesi için hazırlıkları sürdürüyor - Son Dakika
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Çin, Xi-Modi'nin Yeni Delhi'deki BRICS görüşmesi için hazırlıkları sürdürüyor

Çin, Xi-Modi\'nin Yeni Delhi\'deki BRICS görüşmesi için hazırlıkları sürdürüyor
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Yeni Delhi'deki 18. BRICS Zirvesi'nde görüşmesine yönelik hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin ve Hindistan'ın, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18. BRICS Zirvesi sırasında gerçekleştireceği görüşmeye yönelik hazırlıklara devam ettiğini söyledi.

Mao, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, 2024'teki Kazan ve 2025'teki Tianjin zirveleri sırasında da bir araya gelen Xi ve Modi'nin bu yıl üçüncü kez görüşeceğini belirtti.

Sözcü, birbirlerinin başarısına katkıda bulunan iyi komşuluk ilişkilerine sahip dost ve ortaklar olmak üzere iki ülke liderlerinin stratejik rehberliği doğrultusunda hareket etmek, ikili ilişkilere stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaşmak, iletişimi güçlendirmek, işbirliğini genişletmek ve farklılıkları uygun şekilde ele almak üzere Hindistan ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Xi-Modi'nin Yeni Delhi'deki BRICS görüşmesi için hazırlıkları sürdürüyor - Son Dakika

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