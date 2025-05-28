Çocuk İstismarı Davasında Ceza Talepleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çocuk İstismarı Davasında Ceza Talepleri

28.05.2025 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eymen Sadık Durak'ın ölümüne bağlı olarak Mine Durak ve Serkan Elçetin'e 10'ar yıl hapis cezası istendi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde cesedi tandırda bulunan Eymen Sadık Durak'ın (5) öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet ile 38'er yıl hapis cezasına çarptırılan Mine Durak (30) ile sevgilisi Serkan Elçetin (41) hakkında 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan açılan davada 10'ar yıl hapis cezası istendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi ölen Mine Durak'ın oğluna iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı ile harekete geçti. Ekipler, 2019 yılı Eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının yanında buldu. Küçük Eymen'e ise ulaşamadı. Polise çelişkili ifade veren Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü. Mine Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cenazesini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı.

YEREL MAHKEMENİN KARARI BOZULDU

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, tutuklandı, E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından dava açıldı. İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında; sanıklardan Mine Durak'a 'Nitelikli kasten öldürme' ve 'Eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e de aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi. Karar, istinaf mahkemesine taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Serkan Elçetin'in cep telefonunun incelenmesine ve sanık Mine Durak için de akıl sağlığı raporu aldırılmasına hükmedip, yerel mahkemenin kararını bozdu.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Bozma kararının ardından dava bir kez daha İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Elçetin'in telefonunda yapılan incelemede; Eymen'in yaşça büyük bir erkeğin istismarına uğradığı görüntülerin olduğu, Eymen'in bir araçta tamamen çıplak halde ve vücudu ile yüzünde darp izinin görüldüğü fotoğrafların bulunduğu belirtildi. İncelemede, Mine Durak'ın Eymen ile çekilmiş videosu da bulundu. Söz konusu videoda Mine Durak'ın, Eymen'i istismar ettiği görüntüler olduğu belirtildi. İncelemede, Durak'ın uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir mekanizmayla çekilmiş video kaydının da bulunduğu tespit edildi. Mine Durak'a yapılan muayene sonucunda cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

CİNAYET DOSYASI ONANDI

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Durak ve Elçetin'i birlikte 'Fikir ve eylem birliği içinde hareket edip kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara, 'Çocuğun nitelikli istismarı' suçundan 20'şer yıl hapis cezası verildi, bu ceza suçun birden fazla kişiyle gerçekleştirilmesi nedeniyle 30'ar yıla yükseltildi. Suçun 'Cebir ve tehdit' ile gerçekleştirilmesi ve birden çok kez zincirleme olarak gerçekleşmesi nedeniyle de her 2 sanığın cezaları artırılıp, 67'şer yıl 6'şar aya çıkarıldı. Sanığa yasalar gereği 30 yıldan fazla ceza verilemeyeceği için bu cezaları, 30'ar yıl hapis cezasına çevrildi. Heyet, Elçetin ve Durak'ı, 'Eziyet' suçundan da 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar, istinaf ve Yargıtay'da da onandı.

'CEZADAN KORKUM YOK'

Mine Durak ve Serkan Elçetin hakkında 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan ayrı ayrı 10'ar yıla kadar hapis istemiyle İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir dava daha açıldı. Sanıkların yargılanmalarına bugün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Serkan Elçetin, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, salonda hazır bulundu. Hakim, sanıklar hakkında 'Çocukları fuhşa teşvik ettirmek, yaptırmak ve aracılık yapmak' suçundan açılan dosyanın mevcut dosyayla birleştirildiğini söyledi. Söz verilen sanık Elçetin, sağlık sorunları olduğunu belirtip, savunmasını yazılı olarak sunacağını söyledi. Elçetin, "Tansiyonum çok yüksek. Yazılı savunma vermek istiyorum. Bayılmak üzereyim. Savunmamı 10 gün içinde göndereceğim. Tüm suçlamaları reddediyorum. Benim cezam 2073'te bitiyor. Cezadan korkum yok. Haklıysam ceza verilsin ama suçlamayı kabul etmiyorum" dedi ve duruşmadan ayrıldı.

TEMMUZ AYINA ERTELENDİ

Sanığın savunmasının ardından esas hakkında mütalaa açıklandı. İddia makamı, sanıkların 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan cezalandırılmalarını isterken; 'Çocukları fuhşa teşvik ettirmek, yaptırmak ve aracılık yapmak' suçundan beraatlerini talep etti. Buna göre anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin (41) hakkında 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis cezası istendi. Avukatların ve sanığın esas hakkında mütalaaya ilişkin süre talebini kabul eden hakim, duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

Haber : Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Bornova, Cinayet, Güncel, Çocuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk İstismarı Davasında Ceza Talepleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esad rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya’da gözaltına alındı Esad rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya'da gözaltına alındı
Rusya’dan gözdağı gibi tatbikat Baltık Denizi’nde sular ısınıyor Rusya'dan gözdağı gibi tatbikat! Baltık Denizi'nde sular ısınıyor
Samsunspor yönetiminden öğrenci taraftarlarına müjdeli haber Samsunspor yönetiminden öğrenci taraftarlarına müjdeli haber
Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak
Yatırımcılar Papara’dan paralarını alabilecek mi MB’den açıklama var Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
ABD’den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek ABD'den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek
Rusya: Ukrayna’ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz Rusya: Ukrayna'ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
Galatasaray’ın yıldızı 3 yıl sonra milli takıma çağrıldı Galatasaray'ın yıldızı 3 yıl sonra milli takıma çağrıldı
Eşini ütüyle öldüren adamdan skandal savunma Eşini ütüyle öldüren adamdan skandal savunma
Melih Mahmutoğlu’ndan üstü açık otobüste Galatasaray’a gönderme Melih Mahmutoğlu'ndan üstü açık otobüste Galatasaray'a gönderme

14:19
Okul kantininde Kuran’a büyük saygısızlık Veliler ayağa kalktı
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
14:10
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor IBAN’la para gönderme tarih oluyor
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor
13:38
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı’na bomba yağdırdı
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı
12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
21:40
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
21:29
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
21:19
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
20:28
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 15:13:12. #7.13#
SON DAKİKA: Çocuk İstismarı Davasında Ceza Talepleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.