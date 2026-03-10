Çocuk İstismarı Davasında Cezalar Kararı

İZMİR'in Bornova ilçesinde cesedi tandırda bulunan Eymen Sadık Durak'ın (5) öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet ile 38'er yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanıklar Mine Durak (31) ile sevgilisi Serkan Elçetin'a (42) 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan 8'er yıl hapis cezası verildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi ölen Mine Durak'ın oğluna iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine 2019 yılı Eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının yanında buldu. Küçük Eymen'e ise ulaşılamadı. Polise çelişkili ifade veren Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü. Mine Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cesedini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, tutuklandı, E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YEREL MAHKEMENİN KARARI BOZULDU

Soruşturmanın ardından dava açıldı. İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında; sanıklardan Mine Durak'a 'Nitelikli kasten öldürme' ve 'Eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e de aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi. Karar, istinaf mahkemesine taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Serkan Elçetin'in cep telefonunun incelenmesine ve sanık Mine Durak için de akıl sağlığı raporu aldırılmasına hükmedip, yerel mahkemenin kararını bozdu.

CEZAİ EHLİYETİ TAM

Bozma kararının ardından dava bir kez daha İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Elçetin'in telefonunda yapılan incelemede; Eymen'in yaşça büyük bir erkeğin istismarına uğradığı görüntülerin olduğu, Eymen'in bir araçta tamamen çıplak halde ve vücudu ile yüzünde darp izinin görüldüğü fotoğrafların bulunduğu belirlendi. İncelemede, Mine Durak'ın Eymen ile çekilmiş videosu da bulundu. Söz konusu videoda Mine Durak'ın, Eymen'i istismar ettiği görüntüler olduğu belirtildi. İncelemede, Durak'ın uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir mekanizmayla çekilmiş video kaydının da bulunduğu tespit edildi. Mine Durak'a yapılan muayene sonucunda cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

CİNAYET DOSYASI ONANDI

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Durak ve Elçetin'i birlikte 'Fikir ve eylem birliği içinde hareket edip kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara, 'Çocuğun nitelikli istismarı' suçundan 20'şer yıl hapis cezası verildi, bu ceza suçun birden fazla kişiyle gerçekleştirilmesi nedeniyle 30'ar yıla yükseltildi. Suçun 'Cebir ve tehdit' ile gerçekleştirilmesi ve birden çok kez zincirleme olarak gerçekleşmesi nedeniyle de her 2 sanığın cezaları artırılıp, 67'şer yıl 6'şar aya çıkarıldı. Sanığa yasalar gereği 30 yıldan fazla ceza verilemeyeceği için bu cezaları, 30'ar yıl hapis cezasına çevrildi. Heyet, Elçetin ve Durak'ı, 'Eziyet' suçundan da 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar, istinaf ve Yargıtay'da da onandı.

'SAVCI CEZA İSTEDİ'

Mine Durak ve Serkan Elçetin hakkında 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' ve 'Çocukları fuhşa teşvik ettirmek, yaptırmak ve aracılık yapmak' suçlarından İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir dava daha açıldı. Yargılama sürecinde esas hakkında mütalaa açıklandı. İddia makamı, sanıkların 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan cezalandırılmalarını isterken, 'Çocukları fuhşa teşvik ettirmek, yaptırmak ve aracılık yapmak' suçundan beraatlerini talep etti.

'KARAR ÇIKTI'

Sanıklar bugün bir kez daha İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıktı. Tutuklu sanık Mine Durak, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, salonda hazır bulundu. İddia makamı esas hakkında mütalaasını yineledi. Son sözü sorulan sanık Durak, "Tüm bunların sorumlusu Serkan'dır. Bana uyuşturucu kullandırıp bunları yaptırdı" dedi. Ardından karar açıklandı. Sanıklar, 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan ayrı ayrı 8'er yıl hapis cezasına çarptırılırken, 'Çocukları fuhşa teşvik ettirmek, yaptırmak ve aracılık yapmak' suçundan ise beraat etti.