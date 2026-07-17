Çocuk Koruma Kanunu Tartışmaları

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin ilk iki maddesi kabul edildi. Komisyonda konuşan Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, komisyon tartışmasının başından beri açık bir çarpıtma ve manipülasyonun olduğuna dikkati çekerek "Manipülasyon yaratmayın, ajitasyon yapmayın. Çocukların acısını yaşıyorsanız eğer, o çocukların acısını katmerlendirecek, başka çocukları da aynı suçun mağduru haline getirecek bu tasarıyı derhal geri çekin" dedi.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı. Toplantıda, "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin ilk iki maddesi kabul edildi. Kanun teklifinin tümü ile ilk iki maddesi üzerindeki görüşmeler yaklaşık 12 saat sürdü.

KARACA: BU ÜLKEDE KISASA KISASIN BU KADAR TARTIŞILMASI BU İKTİDAR YÜZÜNDEN

Teklifin birinci maddesi üzerine söz alan Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, komisyon görüşmelerinde teklif üzerinden "çarpıtma ve manipülasyon" yapıldığını savundu. Karaca, "Şu komisyon tartışmasının başından beri açık bir çarpıtma ve manipülasyon var. Bakın dil şöyle kuruluyor: 'Bu teklifi hazırlayanlar çocukları seviyor, onların acılarını yaşıyor; biz yaşamıyoruz. Onlar gerçekçi, biz pembe gözlüklü. Onlar çocukları düşünüyor, biz düşünmüyoruz.' Bu olabilecek bir şey mi sizce?" diye tepki gösterdi.

Karaca'nın konuşması sırasında teklifin ilk imzacılarından AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, komisyondan kısa bir süreliğine ayrıldı. Karaca, "Bu çok saygısızca bir tutum. Açıkça benim kendisini ifade ettiğim bir söz üzerinden yalan yanlış açıklamalarda bulunup şimdi cevap veriyorum ve dinlemiyor. Bu kabul edilebilir bir şey mi?" ifadelerini kullandı.

Daha önce de benzer yöntemlerin kullanıldığını öne süren Karaca, şunları söyledi:

"Bu çarpıtmayı, bu manipülasyonu daha önce de yaptınız. Hayvan Katliamı Yasası'nda yaptınız. Çocukları ölen aileleri getirdiniz, hayvan hakları savunucularının önüne diktiniz, 'Çocuklara düşmansınız' dedirttiniz. Akbelen'de köylüler geldiler, karşılarına Yatağan Termik Santrali işçilerini getirdiniz. Yine birbirine kırdırdınız. Şimdi yine burada, ölen çocukların acılı ailelerinin acıları üzerinden manipülasyon yapıyorsunuz. Böyle bir şeye seyirci kalmamızı kimse bekleyemez."

Teklife yönelik itirazlarının çocuk hakları temelinde olduğunu belirten Karaca, "Biz zaten açıkça bütün çocukların hakları için böyle bir cezalandırma mümkün değildir, böyle bir kapatma, cezaevine tıkma bütün çocukların haklarını aynı zamanda yok etmek anlamına gelir, acıları daha da büyütür ve mağduriyetleri daha da arttırır diye burada itirazlarımızı yükseltiyoruz. Diyoruz ki; eğer bunu yaparsanız suç oranları düşmez, daha fazla artar. Daha fazla çocuk katliamı yaşarız ve daha fazla ailenin gözlerinin yaşlı olmasına neden olursunuz. Sizi uyarıyoruz" dedi. Karaca, "Bu ülkede kısasa kısasın bu kadar tartışılması bu iktidar yüzünden. Çünkü bu ülkede adalet duygusunu açık bir biçimde yok eden sizsiniz. Ama adalet duygusunun yok edilmişliği üzerinden ailelerin isyanını yine hak gaspına dayanak eden de sizsiniz. Böyle bir şey olamaz" dedi.

"SİZİN KURDUĞUNUZ DÜZENDE İSTİSMAR NORMAL ÇÜNKÜ İSTİSMARCILAR ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYARAK DOLAŞIYOR"

Kadına yönelik şiddet ve çocuklara yönelik suçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaca, şunları kaydetti:

"Hanımefendi çıktı, 'Örnekler vardı, canice suçlar, canice suçlar' dedi. Sizin kurduğunuz düzende kadın cinayeti o kadar normal ki arkadaşlar, kadın katillerine türlü türlü o kadar çok indirim var ki, tabii ki 15 yaşındaki bir çocuk, kız arkadaşını okul bahçesinde öldürdükten sonra başında sigara içebiliyor. Çünkü aynısını yapan yetişkin bir erkeğe siz haksız tahrik indirimi verdiniz bu memlekette ve o çocuk bunu öğrendi. Bu memlekette kadın katillerine, çocuk katillerine hiçbir ceza yok bilgisini bu devlet, bu iktidarın kendisi verdi o çocuklara. Böyle bir yargı yokmuş gibi kalkıp elinizi yıkayıp gömleğinizin ucundaki kanı temizleyemezsiniz. Sizin kurduğunuz düzende istismar normal çünkü istismarcılar ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor."

Konuşmasında çeşitli çocuk istismarı ve çocuk işçiliği örneklerine de yer veren Karaca, "Çocuklar yetişkinler gibi cezalandırılsın istiyorsunuz da kendi öz çocuğunu istismar eden, sonra annesiyle birlikte öldüren, Kur'an'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler hapiste mi şimdi? 6 yaşındaki H.K.G.'yi istismar eden, İsmailağa Cemaati bağlantılı Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edilmedi mi? Bu çocuk değersiz mi? 12 yaşındaki Suriyeli çocuk Ahmed Haskiro iş yerinde çalıştırılıp asansörde sıkışıp öldü. Patronları bir gün ceza almadı" dedi.

Dilovası'nda yaşanan iş cinayetine de değinen Karaca, "Dilovası'nda parfüm fabrikasında üç çocuk işçinin ölümüne sebep olan kamu görevlilerinin tamamı geçen gün tahliye edildiler. Nilay Esmer, 7 yaşından beri babası tarafından istismar ediliyor. Jandarma suçüstü yapıyor, sonra yargılanıyor, 13 yıl ceza alıyor. Ne hikmetse sonra bu karar bozuluyor, adam şu an aramızda dolaşıyor ve kendi öz çocuğunu ve arkasında duran annesini de üstelik tehdit edebiliyor. Bu çocuklar değersiz mi?" diye konuştu.

Toplumun çocukların korunmasına ilişkin başka talepleri de bulunduğunu söyleyen Karaca, şu değerlendirmede bulundu:

"'Biz toplumun talebine karşılık veriyoruz bu yasayla' diyorsunuz. Ben soruyorum size; çocukların korunması için bu toplumun başka talepleri de var. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek için biz bu Meclis'e yüz binlerce imza getirdik. Bütün muhalefet partileri aynı ortak önergeyle bu Meclis'e dedi ki; çocukları korumak için, okulda tutmak için, şiddetten korumak için, uzaklaşmalarını engellemek, suça karışmalarını önlemek için bilimsel bir şeydir, okullarda bir öğün ücretsiz yemek sağlarsanız eğer çocukların suça karışma oranları da düşer."

İLK İKİ MADDE KABUL EDİLDİ

Konuşmaların ardından teklifin birinci ve ikinci maddeleri kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a eklenecek 13/A maddesiyle bireysel silahlanmada muhafaza yükümlülüğü sıkılaştırılıyor. Buna göre, ateşli silahların gerekli güvenlik tedbirleri alınmaksızın ev, araç gibi ortamlarda bulundurulması sonucu çocuklar tarafından ele geçirilmesini önlemek amacıyla, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan kişiler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor ve bu fiil müstakil suç olarak düzenleniyor.

ÇOCUKLARA UYGULANAN YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ İNDİRİMLERİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesinde değişiklik yapılarak suça sürüklenen çocukların yaş gruplarına göre yaş küçüklüğü indirim oranları yeniden düzenleniyor, hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılıyor. Buna göre, 12 yaşını doldurmuş ancak 15 yaşını doldurmamış çocuklar bakımından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren fiillerde verilecek cezanın alt ve üst sınırı 12-15 yıldan 13-18 yıla çıkarılıyor. Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 9-11 yıl yerine 10-12 yıl hapis cezası öngörülüyor. Diğer suçlarda ise her fiil için uygulanabilecek 7 yıllık üst sınır 9 yıla yükseltiliyor.

Teklifin ilk iki maddesinin kabul edilmesinin ardından görüşmelere 21 Temmuz Salı günü saat 15.00'te devam edilmesi karar verildi.