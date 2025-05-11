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Çocuk Sağlığında Alarm Zilleri

60. Türk Pediatri Kongresi'nde beslenme bozuklukları ve çevresel riskler tartışıldı.

11.05.2025 12:57
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(ANKARA) - 60. Türk Pediatri Kongresi'nde çocuk sağlığını tehdit eden beslenme bozuklukları, obezite, hekim yetersizliği ve çevresel riskler masaya yatırıldı; uzmanlar, çocuklara yönelik sağlık hizmetlerinde alarm veren tabloya dikkat çekti.

Türk Pediatri Kurumu'nun en köklü ve prestijli etkinliklerinden olan Türk Pediatri Kongresi, bu yıl 60. kez pediatri camiasını bir araya getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen kongrenin bu yılki teması "Pediatri'nin Değişen ve Zorlaşan Yüzü" oldu. 2 binden fazla çocuk hekiminin katıldığı kongrede, 300'ün üzerinde konuşmacı ve oturum başkanı görev aldı.

Kongrede, pediatri alanındaki artan zorluklara dikkat çekilirken, Türkiye genelinde çocuklarla ilgili yapılan bilimsel bir çalışmanın sonuçları da paylaşıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, çocuk sağlığıyla ilgili sorunların tüm dünyada yaşandığını ancak Türkiye'nin özgün koşulları nedeniyle bu sorunların daha da derin olduğunu ifade etti.

Beslenme bozukluğu yüzde 16'ya ulaştı

Prof. Dr. Kasapçopur, çocukların entelektüel ve fiziksel gelişiminde hayati öneme sahip ilk 5 yaşta beslenmenin kritik olduğunu belirterek, Türkiye'de beslenme bozukluğu oranının yüzde 16'ya ulaştığını açıkladı.

Çalışmada yer alan Prof. Dr. Fügen Çollu Çokuğraş da, 1,5 yıl önce başlatılan bu çalışmanın sonuçlarının önümüzdeki hafta yurt dışında da paylaşılacağını söyledi. Kasapçopur, Türkiye'de 7 binin üzerinde çocuk hekiminin bulunduğuna ve kongrede hem hekimlerin hem de çocukların geleceğinin tartışıldığına dikkat çekti.

Her 5 çocuktan 1'i beslenme bozukluğu yaşıyor

Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Beşer ise beslenme bozukluğunun yetersiz beslenme ve sağlıksız içeriklere sahip besinlerin tüketimi olmak üzere iki yönü olduğunu belirtti. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye'de her 5 çocuktan 1'inin malnütrisyon yaşadığını, bu oranın yüzde 10-15'lik kısmının ise obeziteye bağlı olduğunu anlatan Beşer, "Bu oran ABD seviyelerinde. Özellikle deprem bölgelerinde daha da yüksek" dedi.

"Pediatri artık daha az tercih ediliyor"

Kongre Başkanı Prof. Dr. Nur Canpolat, pediatrinin artık hekim adayları tarafından daha az tercih edilen bir branş haline geldiğini vurgulayarak, "Eskiden yüksek puanla tercih edilen bir daldı, artık alt sıralara düştü. Bu durumu analiz edip çözüm üretmemiz gerekiyor" dedi. Ayrıca dijital yaşamın çocuklarda duruş bozukluğu, obezite, fiziksel ve ruhsal sorunlara yol açtığını belirtti. Canpolat, iklim krizinin çocuk sağlığı üzerindeki etkilerinin de kongrede ele alındığını ekledi.

Hekimlere çift mecburi hizmet yükü

Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, çocuk hekimlerinin karşılaştığı ciddi sorunlara dikkat çekerek, mecburi hizmetin pediatri uzmanlarını iki kez etkilediğini söyledi. "Hem hekim olarak hem de yan dal uzmanı olarak mecburi hizmet yapıyoruz. Bu şartlarda hekimlerin aile kurması, çocuk yetiştirmesi çok zor" ifadelerini kullandı.

Hava kirliliği ve genetik hastalıklar da gündemdeydi

Kurumun yönetim kurulu üyeleri, artan hava kirliliğinin çocuklarda astım ve enfeksiyon hastalıklarını artırdığını belirtti. Ayrıca bazı ateşli hastalıkların genetik kaynaklı olabileceği ve bu durumun göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Prof. Dr. Kenan Barut, artan şiddet eğilimlerinin çocuklara akran zorbalığı olarak yansıdığını ifade ederek, bu konuda ailelere, hekimlere ve devlete önemli görevler düştüğünü söyledi ve "Topluma yansıyan doğru davranışların temeli çocuklara gösterdiğimiz örneklerde yatıyor" dedi.

Pestisit kullanımı ve olası zararları...

Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım, Türkiye'de Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde pestisit kullanıldığını belirtti, pestisitlerin toprakta ve suda uzun yıllar kaldığını ve çocuklarda zeka geriliği, dikkat eksikliği ve hatta otizm gibi etkiler doğurabileceğini söyledi.

"Bu gidişle çocuklarımıza bakacak hekim bulamayacağız"

Kongre Başkanı Prof. Dr. Nur Canpolat da Türkiye'de çocuk hekimlerinin sayısında düşüş yaşandığını, hatta hiç tercih edilmeyen iller olduğunu belirterek, "Bu gidişle çocuklarımıza bakacak hekim bulamayacağız" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Kenan Barut ise Sağlık Bakanlığının bu konuda farkındalık gösterdiğini belirterek, bazı tıp fakültelerinin pediatri bölümlerinin kapanma noktasına geldiğini, çözüm için Avrupa ve ABD modellerinin incelendiğini söyledi ve "Ancak bunun için önce hekimlerin özlük haklarının güvence altına alınması gerekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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