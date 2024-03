Çoklu Açılış ve Tapu Dağıtım Töreninde Konuşan İmamoğlu: "Rantçılık, Partizanlık Değil, Mis Gibi Belediyecilik Yaptığımız İçin Bize Güveniyorlar"

Güncel

OKTAY YILDIRIM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Kartaltepe Mahallesi Şehit Kamil Balkan Cami, Meydan Açılışı ve Bayrampaşa Günışığı Konutları Tapu Teslim Töreni'nde konuştu. İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada "Belediyecilikte bana rakip olacak birini bulamadıkları için, bu seçimi yerel seçim sathından çıkartıp, başka yerlere kaydırmaya gayret ediyorlar. Kumpaslar kuruyorlar, filmler çekiyorlar. Bir sürü iftira atacaklar. Milleti kandırmaya çalışacaklar. Ama bu kumpasçılar ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Çünkü ben, vatandaşımın gerçekleri gördüğüne inanıyorum. Onların en yakınlarındaki eşleri, çocukları bile kendilerine gizlediği gerçekleri söyleyecekler. Çocukları bile kendi söylediklerine inanmayacak. 'Yanlış söylüyorsun, yalan söylüyorsun'u içinden geçirecek ya da yüzüne söyleyecek. 'Yukarıda Allah var, Ekrem çok çalıştı' diyecekler. Biz, bu güveni, çok çalıştığımız için kazandık. Vatandaşlarımızın da adaletli, şeffaf ve ortak akılla iş yaptığımız için bize güvendiklerini görüyorum. Rantçılık, partizanlık değil, mis gibi belediyecilik yaptığımız için bize güveniyorlar" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kartaltepe Mahallesi Şehit Kamil Balkan Cami, Meydan Açılışı ve Bayrampaşa Günışığı Konutları Tapu Teslim Töreni"nde konuştu. İmamoğlu'na törende; eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte, CHP milletvekilleri Tekin Bingöl, Yunus Emre, CHP Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu ve CHP Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Onur Soytürk eşlik etti. Konuşmasını bir espriyle başlatan İmamoğlu'nun "Benim çok sevdiğim Bayrampaşa'dayız. Şimdi Bayrampaşalılarla buluşmak çok güzel. Diyeceksiniz ki, 'Her yerde bir anısı var bu insanın. Ama var; ne yapayım? İBB Başkanı olmadan önce de var. Dilek, senin ablan Bayrampaşa'da oturuyordu değil mi? Gülme. Niye burada ablandan çıkışta buluşmuştuk, beraber okula gitmiştik. Yani ilk buluşmalarımızdan birini Bayrampaşa'da yaptık. Yalan değil. Ne yapayım yani. Söylemeyeyim mi? Bak, birkaç yerde daha enişte olduk" sözleri gülüşmelere neden oldu.

İmamoğlu konuşmasında şunları söyledi:

"YAPTIĞIMIZ İŞLERİN, HİZMETLERİMİZİN HIZINA BİLE YETİŞEMEZLER: İstanbul'a her gün yeni bir eser, hizmet ve proje kazandırıyoruz. İnanın; şu ilçesine, bu ilçesine bakmıyoruz. İstanbul'un her yerine hizmet götürüyoruz. Bakın; her gün yaptığımız işlerin, hizmetlerimizin hızına bile yetişemezler. Bugüne özel değil bu. 5 yıldır böyle çalışıyoruz. ve size mahcup olmamak adına, var gücümüzle çalışıyoruz. Örneğin; 2 yıl önce, '150 günde 150 proje' diye bir süreç başlatmıştık. Böyle bir hedef koymuştuk ve yaptık. Sonra vitesi yükselttik. '300 günde 300 proje' dedik. Tamamını hayata geçirdik. Onun için siyasi sebeplerle bana oy vermeyeceğini söyleyen vatandaşlarımız bile ne diyorlar biliyor musunuz? 'Yukarıda Allah var. Ekrem çok çalıştı' diyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü yaptıklarımızı görüyorlar. Bizzat yaşıyorlar. Faydalanıyorlar, içine giriyorlar, hissediyorlar. 'Orada yoktu, şimdi var' diyorlar. Diyecekler. Gerçeği görüp, bu anlamda insanları dile getiren herkesten, gerçekten Allah razı olsun.

BELEDİYECİLİKTE BANA RAKİP OLACAK BİRİNİ BULAMADIKLARI İÇİN: Biz, bu işi iyi yaparız. Belediyecilikte bana rakip olacak birini bulamadıkları için de bu seçimi yerel seçim sathından çıkartıp, başka yerlere kaydırmaya gayret ediyorlar. Kumpaslar kuruyorlar, filmler çekiyorlar. Bir sürü iftira atacaklar. Göreceksiniz; inancımızı suistimal edecekler, istismar edecekler -ne yazık ki üzülerek söylüyorum güzel caminin açılışında- birtakım iftira, gıybet her şeyi yapacaklar. Milleti kandırmaya çalışacaklar. Ama bu kumpasçılar ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Çünkü ben, vatandaşımın gerçekleri gördüğüne inanıyorum. Onların en yakınlarındaki eşleri, çocukları bile kendilerine gizlediği gerçekleri söyleyecekler. Her evde adalet vardır, söyleyeyim. Ben inanıyorum. Çocukları bile kendi söylediklerine inanmayacak. 'Yanlış söylüyorsun, yalan söylüyorsun'u içinden geçirecek ya da yüzüne söyleyecek. 'Yukarıda Allah var, Ekrem çok çalıştı' diyecekler. Yani bu kadar net.

KENTSEL DÖNÜŞÜM, CAMİ, GÜNIŞIĞI KONUTLARI: 2.473 konut ve dükkandan oluşan örnek bir kentsel dönüşüm projesini bütün sıkıntılarıyla ele aldık, tamamladık. Bugün de Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'ne, işte gördüğünüz meydan, eğitim ve seminer salonları kazandırıyoruz. Şehit Kamil Balkan Camiimiz ve yaz aylarında da zemin altı otoparkımız burada hizmete açılacak. Çok az bir işi kaldı. Bu bölgeye değer katacak bir yer haline geldi. Bugün aynı zamanda Bayrampaşa Günışığı Konutları tapu teslim törenini de gerçekleştireceğiz. İsmet Paşa Mahallesi'nde, 2016 yılında 'kentsel dönüşüm ve gelişme alanı' ilan edilen bu bölgede yaşayan hak sahiplerimiz, deprem riski, can ve mal güvenliği tehdidi altındaydılar. 2020'nin başında, kentsel dönüşüm ofisini burada faaliyete geçirdik. Halk sahipleriyle konut uzlaşma oranı, yüzde 60'lardaydı. 2020'den itibaren çok çalıştık. Günışığı Konutları'na taşınma sürecini başlattık. Bir yandan yeniden imar çalışmalarını yaptık. İskan alınırken, bir yandan da Tuna Meydanı düzenlemesi ve çocuk parklarını tamamladık. Oraya market getirdik. Banka şubesi getirdik. Belediyemizin birimlerini açtık. Hayat bir an önce canlansın istedik. İstihdam Ofisi'ni, Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerini, özellikle kurslarımızın olduğu Enstitü İstanbul İSMEK'i, Mahalle Evi'ni ve çok detaylı, güzel bir kütüphane açtık orada. Bu hizmetlerin tümünü İsmetpaşa Mahallesi sakinlerinin kullanımına sunduk.

BÜTÜN BUNLARI YAPARKEN, RANT BEKLENTİSİ İÇERİSİNDE OLMADIK: Bütün bunları yaparken, rant beklentisi içerisinde olmadık. Kat mülkiyetine geçilmesinin ardından, kesin sözleşmeleri imzalanmaya başlandı. Dönüşüm alanındaki o riskli binaların yıkımına geçildi. 2023 itibariyle, ilk tapu trampa işlemi yapıldı. Eş zamanlı olarak da kentsel dönüşüm alanındaki riskli yapıların yıkım ve muvafakatları hak sahipleri tarafından imzalanmaya başlandı. ve bugün itibarıyle, konutlarda uzlaşma oranının yüzde 90'ı geçtiğini duymak, beni çok mutlu etti. Yaklaşık 700 hak sahibiyle kesin sözleşme imzalanmış ve tapu süreci başlanmıştır. Ticari alan iyileştirmelerinin ardından, ticari bağımsız birim hak sahipleriyle de uzlaşma çalışmaları sürecek. Proje alanında bulunan, toplam 2 bin 269 konutun 1.774 bağımsız bölüm anahtar teslimi yapıldı. 150'nin üzerinde bağımsız bölümün tapu takası yapıldı. Dönüşüm alanında 1,436 bağımsız birimin de tahliyesi gerçekleşti. Günışığı Konutları'nda 7 bini aşkın hak sahibi, yeni evlerinde yaşamaktadır. Bu bizim için değerli bir sonuçtur.

BU GÜVENİ ÇOK ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN KAZANDIK: Bugün tamamladığımız bu takas süreciyle, hak sahiplerimiz, zorlu ve endişeli bir süreci de geri bırakıyor olacaklar. Biz, bu güveni inanın çok çalıştığımız için kazandık. Vatandaşlarımızın da adaletli, şeffaf ve ortak akılla iş yaptığımız için bize güvendiklerini görüyorum. ve rantçılık, partizanlık değil, mis gibi belediyecilik yaptığımız için bize güveniyorlar. Hep söylüyorum. Biz bütün arkadaşlarımla meseleye şöyle bakıyoruz: Vatandaşlarımızın sorununu çözmek adına, kendisini bu sürece adamış yönetici arkadaşlarıma hep şunu yapın diyorum. Vatandaşın sorununu çözebilecek gücünüz, bilginiz, birikiminiz, deneyiminiz, yasal uygunluğunuz var ise, sonuna kadar onun sorununu çözmek için çalışacaksınız. ve bunu çözeceksiniz. Bir kere bu net. Önünüzde hiçbir engel yok. 'O dedi, bu dedi, bu talimat verdi, şu vermedi' yok. 'O partili, bu partili' yok. Bunu sileceksiniz hafızanızdan. Şükürler olsun, arkadaşlarımla böyle çalıştık. Ha bir işin olmazı mı var? Olmuyor mu yani? Bu yasal olarak mümkün mü değil? Niye olmadığını anlatacaksınız. Farklı çözümler bulma konusunda da vatandaşla iş birliği yapacaksınız. Bunu yaptığınız zaman, bu güveni asla boşa çıkarmazsınız ve biz asla bu güveni boşa çıkarmayacağız. Hızımızı artırarak, gücümüzü büyüterek çalışacağız. 5 yılda, birçok konuda 25 yıla bedel iş yaptık. 10 yılda bu bir avuç insanın hafızası, aklı, beyni dönecek. 10 yılda, Allah'ın izniyle 50 yıllık iş yapacağız bu şehre. Sizlerle beraber yapacağız. Hızımızı arttırarak, büyüterek devam ettireceğiz. Tabii bunların olması için 31 Mart'ta sizden destek istiyoruz.

"ECEVİT VE ERBAKAN'I ANDI"

Yanına Mutlu ve Soytürk'ü davet eden İmamoğlu, "Biz nasıl arkadaşız biliyor musunuz? Ben onun bilgisine hürmet ederim, o benim bilgime hürmet eder. Ben onun deneyimine kendimi emanet ederim, o benim deneyimime kendini emanet eder. Biz talimatla değil, bir masada, ortak akılla uzlaşıyla iş yaparız. Biz, sosyal demokratız. Böyle bakarız dünyaya. İnşallah sizlerle beraber 'tam yol ileri' deyip yürüyeceğiz" dedi. Bayrampaşa'ya, tüm detayları düşünülerek tasarlanmış güzel bir cami kazandırdıklarının altını çizen İmamoğlu, "Bir yandan da Bayrampaşa'nın gururu olmuş, Kıbrıs'ta şehit olmuş, şehit Kamil Balkan'ın isminin de camiye verilmesi, buranın evladının isminin buraya verilmesi, bizim için de bir gurur vesilesi oldu" diye konuştu. Yaşamının 2 yılının KKTC'de geçtiğini hatırlatan İmamoğlu, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında dönemin hükümetine ortak olan, Türkiye siyaset tarihinin sembol isimleri merhum Bülent Ecevit ve merhum Necmettin Erbakan'ı andı. "O önemli mücadelede birlikte karar aldılar" diyen İmamoğlu, "Kamil Balkan'ın şehit olduğu, buranın evladının şehit olduğu, benim yaşadığım Kıbrıs şehidinin adına İstanbul'da bir cami yapılmasına vesile olmak, bu güzel toprakların, Atatürk Cumhuriyeti'nin nimeti. Onun için ben çok borçluyum hem Atatürk Cumhuriyetine hem de bu şehrin ve bu milletin güzel evlatlarına. 16 milyon insanımıza, 86 milyon yurttaşımıza bu duygularla hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu törenin ardından, açılışını yaptığı Kartaltepe Mahallesi Şehit Kamil Balkan Cami'nde cemaatle birlikte öğle namazı kıldı.