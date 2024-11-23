Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka Silahlı Saldırıda Öldürüldü - Son Dakika
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Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka Silahlı Saldırıda Öldürüldü

Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka Silahlı Saldırıda Öldürüldü

TÜRKİYE 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka, Edirne'de düzenlenen bir silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı ve cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

23.11.2024 10:51  Güncelleme: 10:53
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TÜRKİYE 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka'nın (46), silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin Edirne'de düzenlenen operasyonda, aralarında tabancayı kullanan ve azmettirenin de bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

Çorluspor 1947 futbol takımı teknik direktörü Ersin Aka, dün Muhittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde yürürken silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, saldırgan arkadan gelip yanında bir kişi ile yürüyen Ersin Aka'ya tabanca ile ateş edip kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Aka, ağır yaralandı. Saldırgan 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Aka, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ersin Aka'nın öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışmada, olayda kullanılan otomobil Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde terk edilmiş olarak bulundu. Polisin Edirne'de düzenlediği operasyonlarda cinayette tabancayı kullanan ve azmettiren kişinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Çorlu 1947 Spor Kulübü Teknik Direktörü E.A.'nın 22.11.2024 tarihinde I.T.l. tarafından Tekirdağ'da vurularak öldürülmesi olayı kapsamında yapılan çalışmalarda; Edirne ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan titiz çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların muhtemel kullandıkları ve beraber hareket ettikleri değerlendirilen şahısların araçları tespit edilmiş, Ö.Y., O.K., F.Y. ve S.Y isimli şahıslar araçları ile seyir halinde iken Havsa ilçesinde, D.Y. isimli şahıs Havsa ilçesinde bulunan ikametinde, Y.K., M.C.D. ve K.Z. isimli şahıslar Edirne ili Mithatpaşa Mahallesi'nde yaya vaziyette yakalanmıştır. Ekiplerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde firari şahısların bulunduğu adreste Edirne Cumhuriyet Bassavcılığı'nca verilen arama kararına istinaden sabah saatlerinde yapılan operasyon neticesinde bahse konu adreste olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet glock marka silah ve şarjöre takılı 10 adet fişek ile firari şüpheliler I.T.I., M.P., O.E.A. ile M.K., S.K. isimli şahıslar yakalanmıştır. Yakalanan toplam 13 şüpheli ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü Tekirdağ'a götürüldü. Öldürülen Ersin Aka'nın cenazesi de Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka Silahlı Saldırıda Öldürüldü - Son Dakika

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