Çorumlu Şeker Pancarı Üreticileri: "Safi Şeker Kendi Hatasından Kaynaklanan Zararı Yine Bize Yüklüyor.

Çorum'da şeker fabrikasının 2018 yılında özelleştirilerek Safi Holding'e satılması nedeniyle mağdur olduklarını belirten çiftçiler, "Normalde 100 ton pancar vereceğiz diye yazıldıysak 90 güne kadar tarlada bekleyen pancar yüzde 40, yüzde 60 oranında fire veriyor. Böyle olunca da kota açığımız oluşuyor. Kota açığı nedeniyle de bize ceza kesiyor. Yani firma kendi hatasından kaynaklanan zararı yine bize yüklüyor. Bu zararı Konya'dan şeker pancarı alarak fireyi kapatmaya çalışıyoruz. Parası olan bunu yapıyor. Parası olmayan da 200-300 bin lira ceza ödüyor. Safi Holding'in yetkililerine ulaşamıyoruz. Karşımızda muhatap bulamıyoruz" dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum'un Alaca ilçesi Kızıllı köyündeki şeker pancarı üreticilerini ziyaret etti. Şeker pancarı üreticileri, sorunlarını Mehmet Tahtasız'a anlattı.

Çorum Şeker Fabrikası, 2018 yılında özelleştirilerek 528 milyon TL bedelle Safi Holding'e satıldı. Çorum'da şeker pancarı üretimi yapan çiftçiler, ürünlerini Safi Şeker'e satmak zorunda kaldı. Çorumlu şeker pancarı üreticileri, mağduriyetlerini dile getirmek ve çözüm bulmak için imza toplayarak Çorum Valiliği'ne dilekçe verdi. Çiftçiler karşılarında muhatap bulamadıklarını belirterek bilinçli bir şekilde zarar ettirildiklerini ileri sürdü.

Kızıllı köyünde yıllardır şeker pancarı üretimi yapan bir çiftçi, şunları söyledi:

"FİRMA KENDİ HATASINDAN KAYNAKLANAN ZARARI YİNE BİZE YÜKLÜYOR. BU ZARARI KONYA'DAN ŞEKER PANCARI ALARAK FİREYİ KAPATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Safi Şeker, bize şeker pancarlarını sökmemiz için program yaptı. Program dahilinde biz şeker pancarlarını söküyoruz. Söktükten sonra 7 gün içerisinde pancarları kaldırması gerekirken çeşitli bahanelerle pancarı 40 ila 90 gün arasında tarlada bekletiyor. Tarlada bekleyen pancar fire veriyor. Normalde 100 ton pancar vereceğiz diye yazıldıysak 90 güne kadar tarlada bekleyen pancar yüzde 40, yüzde 60 oranında fire veriyor. Böyle olunca da kota açığımız oluşuyor. Kota açığı nedeniyle de bize ceza kesiyor. Yani firma kendi hatasından kaynaklanan zararı yine bize yüklüyor. Bu zararı Konya'dan şeker pancarı alarak fireyi kapatmaya çalışıyoruz. Parası olan bunu yapıyor. Parası olmayan da 200-300 bin lira ceza ödüyor. Kapatamadığı zaman da firma kendi hatasını çiftçiye yüklüyor ve çiftçiden para kesiyor. Hem pancarını düşük fiyata alıyor hem de kotadan dolayı yüzde 33 oranında ceza kesiyor. Safi Holding'in yetkililerine de ulaşamıyoruz. Karşımızda muhatap bulamıyoruz. Şimdi telefonlarımıza da dahi çıkmıyorlar."

Tahtasız ise şöyle konuştu:

"SAFİ ŞEKER'İN TALİMATI İLE SÖKTÜĞÜ ŞEKER PANCARINI SAFİ ŞEKER TARLADAN BİR HAFTA İÇERİSİNDE ALMAYINCA TARLADAKİ PANCAR ÇÜRÜYOR, FİRE VERİYOR"

"2018 yılında Çorum Şeker Fabrikası özelleştirildi ve Safi Holding'e satıldı. O dönem biz Türkiye'nin dört bir yanında eylem yaptık. 'Şeker vatandır, satılamaz' dedik. Ama bu hükümet sattı. Çiftçiyi özel sektörün insafına bıraktı. O gün bugündür Çorumlu pancar üreticimiz mağdur ediliyor. Safi Holding çiftçilerimize bir üretim kotası veriyor. Çiftçimiz aslında o kotayı tutturuyor. Ama Safi Şeker'in talimatı ile söktüğü şeker pancarını Safi Şeker tarladan bir hafta içerisinde almayınca ve 90 günü bulan sürelerde bekletince tarladaki pancar çürüyor, fire veriyor. Sonra da bunun cezasını çiftçiye kesiyor. Kimse de buna dur demiyor."

Şeker pancarı üreticisi Murat Bayrak ise şunları söyledi:

"ÇİFTÇİYİ DE ÖZELLEŞTİRİN, ÇİFTÇİYİ DE KENDİ HALİNE BIRAKIN"

"Şeker pancarının şefi aradı. Biz hakkımızı aradığımız için önümüzdeki yıl şeker pancarı eksek de almayacağını söyledi. Biz diyoruz ki madem fabrika özelleşti. Devletin olmaktan çıktı. Çiftçiyi de özelleştirin, çiftçiyi de kendi haline bırakın. Hangi özel şirket ile anlaşırsa çiftçi oraya eksin. Biz Safi Şeker'in talimatları doğrultusunda ekim yapabiliyoruz ve ürünümüzü yalnızca onlara satabiliyoruz. Biz istediğimiz şirketle anlaşmak istiyoruz. Aksi takdirde bizi modern köle olarak kullanıyorlar."

Tahtasız, sözlerine şöyle devam etti:

"ATATÜRK DÖNEMİNDE KURULAN ŞEKER FABRİKALARI SAYESİNDE HEM ÜLKEMİZİN İHTİYACINI GÖRÜP HEM DE YURT DIŞINA ŞEKER SATARKEN BUGÜN ŞEKER İTHAL EDİYORUZ"

"Çiftçimiz sonuna kadar haklı. Safi Şeker madem bu ürünü ektiriyor ve madem tek alıcı kendisi, o halde söz verdiği şartlarda ürünü almalıdır. Pancar söküldükten bir hafta sonra pancarları toplamalıdır. Ama teslim süresi 40 ila 90 günü bulunca çiftçinin ürünü yüzde 20 ile yüzde 60 fire veriyor. Bunun zararı da çiftçiye ödettiriliyor. Biz CHP olarak çiftimiz hangi ürünü ekiyorsa ekmeden önce onun fiyatını bilmelidir diyoruz. Belli olmalı ki siz bunu o fiyata göre ekmelisiniz. Devlet Planlama Teşkilatı'nı kapatan bu hükümet, şeker pancarını ektirmemeye çalışıyor. Yurt dışından şeker ithal ediyor. Atatürk döneminde kurulan şeker fabrikaları sayesinde hem ülkemizin ihtiyacını görüp hem de yurt dışına şeker satarken bugün şeker ithal ediyoruz."