Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1967 Sınırları Temelinde, Toprak Bütünlüğü Haiz Filistin Devletinin Kurulması Daha Fazla Geciktirilemez

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devletinin kurulması daha fazla geciktirilemez. Bunu aşındıracak her türlü adım, her türlü teklif ve proje bizim nazarımızda gayrimeşrudur, daha fazla çatışma, daha fazla kan ve istikrarsızlık demektir. Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto tarafından Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Subianto Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'na başkanlık etti.

"Endonezya ve Türkiye arasındaki ortaklığı güçlendirmeye kararlıyız"

Toplantının ardından anlaşmaların imza törenine geçildi. Ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto konuşmasında, "Endonezya ve Türkiye'nin bağlılığı Osmanlı'dan beri çok güçlü şekilde devam ediyor. Bugün Endonezya ve Türkiye arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısıdır. Bu, iki ülke arasındaki en yüksek düzeyli seviye. Birinci toplantı samimi ve verimli bir şekilde gerçekleşti. Endonezya ve Türkiye arasındaki ortaklığı güçlendirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Ticaret ve ekonomi sektöründeki hedeflerine ulaşmak için kararlı olduklarını vurgulayan Subianto, "Endonezya ve Türkiye savunma ve savunma sanayi iş birliği için daha çok destek vermek istiyoruz" dedi.

Filistin konusundaki kararlılıklarını dile getiren Subianto, "İki ülke arasındaki işbirliğimiz devam edecek. Bariz olarak Ukrayna ve Suriye konusunda biz destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75'inci yıl dönümünü idrak ediyoruz

Endonezya'yı G-20 Liderler Zirvesi vesilesiyle 2022'de ziyaret ettiğini, bugün de Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin birinci toplantısı için bir arada olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şöyle konuştu:

"Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75'inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Ancak Endonezya ile tarihi ve beşeri bağlarımız bundan 400 yıl öncesine kadar uzanıyor. İşte bu güçlü yakınlıktan ilham alan ilişkilerimizi 2011 yılında ilan ettiğimiz stratejik ortaklığımızla taçlandırdık.

Bugünkü Konsey toplantımızla münasebetlerimizi daha da kurumsallaştırmış olduk. Gerek değerli kardeşim Prabowo ile görüşmemizde gerekse heyetler arası istişarelerde ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ayrıca Filistin ve Suriye başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Bu çerçevede enerji, tarım, ticaret ve savunma sanayi, iletişim, eğitim gibi çeşitli alanlarda 12 mutabakat metnini huzurlarınızda imzaladık. Ayrıca ilişkilerimizin geleceğine yön veren kapsamlı bir ortak bildiriyi değerli kardeşlerimle kabul ettik. Savunma sanayinde mevcut projeleri ve ilave işbirliği imkanlarını gözden geçirdik. Görüşmelerimizde ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine ve dengeli hale getirilmesine yönelik yapabileceğimiz çalışmaları ele aldık. Ekonomik ilişkilerimizin sağlık, inşaat, enerji, gıda ve helal ürünler alanlarında çeşitlendirilmesine önem veriyoruz.

"Yeni başkentin inşa sürecinde inşaat firmalarımızın yer almasını arzu ediyoruz"

Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara'nın inşa sürecinde dünya çapında başarılı projelere imza atmış inşaat firmalarımızın yer almasını arzu ediyoruz. İki turizm ülkesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki beşeri temasların sıklaştırılmasının önemine değindik. Bayrak taşıyıcı havayollarımızın sefer sayılarının artırılması gereğine vurgu yaptık. Geçtiğimiz yıl Endonezya'dan ülkemizi 203 bin, ülkemizden Endonezya'yı ise yaklaşık 50 bin turist ziyaret etti. Bu rakamlar sevindirici olmakla birlikte potansiyelimizin çok çok altındadır.

Endonezyalı gençlerin Türkiye burslarına artan ilgisini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Ülkemizde eğitim almış yaklaşık 5 bin Endonezyalı kardeşimizin her birini kültür elçileri olarak görüyoruz. Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ve TİKA bu alanlardaki işbirliğimize katkıda bulunmaya devam edeceklerdir.

ASEAN ve üyeleriyle münasebetlerimizi geliştirmekte kararlıyız. ASEAN Sekreteryası'na ev sahipliği yapan Endonezya'nın ülkemizin ASEAN ile iş birliğinin güçlenmesine desteğine güveniyoruz. Görüşmelerimizde ayrıca Birleşmiş Milletler, G20, MİKTA, D-8 ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çok taraflı platformlardaki münasebetlerimizi artırma hususunda mutabık kaldık.

"Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz"

Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum; 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devletinin kurulması daha fazla geciktirilemez. Bunu aşındıracak her türlü adım, her türlü teklif ve proje bizim nazarımızda gayrimeşrudur, daha fazla çatışma, daha fazla kan ve istikrarsızlık demektir. Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir. İsrail'in 15 ay süren saldırıları neticesinde oluşan zararın toplamı 100 milyar dolara yaklaşıyor. Şunu unutmayalım, hukukta prensip zararın müsebbibinden tahsil edilmesidir."