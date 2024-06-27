Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'ye tam üyelik stratejik hedefimizdir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'ye tam üyelik stratejik hedefimizdir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karisi ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında; "AB'ye tam üyelik stratejik hedefimizdir. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

27.06.2024 19:16
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında "AB'ye tam üyelik stratejik hedefimizdir. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karisi Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Erdoğan, toplantıda şunları söyledi:

"Görüşmelerimizde bu alanda tecrübelerin paylaşımı üzerinde durduk. NATO bünyesindeki dayanışmamızın sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum. Türkiye-AB ilişkileri, güncel, bölgesel, küresel meseleleri ele aldık. AB'ye tam üyelik stratejik hedefimizdir. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum.

" Rusya'sız çözüm olmaz"

Görüşmelerimizde Ukrayna'daki savaşı ele aldık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine desteğimizin altını bir kez daha çizdim. Yıkımın bir an evvel son bulması, adil, nihai çözüme ulaşılması ancak diplomasiyle mümkündür. Taraflara yönelik telkinlerimizi sürdürüyoruz. Rusya'nın dışlandığı girişimlerin arzu edilen sonuçları vermeyeceğine dair düşüncelerimizi koruyoruz.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar küresel güvenliği de tehdit etmektedir. Bu barbarlığın sorumluları uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için öncelikle acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması ihtiyacı devam ediyor. Türkiye olarak bu konularda elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım."

"Türkiye-Estonya dostluk anlaşması çerçevesinde çalışmalarımızı gerçekleştirdik"

Estonya Cumhurbaşkanı Karisi de Erdoğan'a karşılama ve ev sahipliği için teşekkür etti. "Burada son derece önemli vesile ile bulunuyoruz. Türkiye-Estonya dostluğunun 100. yıldönümünü kutluyoruz. İyi ilişkilerin devamı, dostluğumuzun devamı bizim için çok kıymetli" diyen Karisi, özetle şunları kaydetti:

"Kültür alanındaki paylaşımlar ilişkilerimizi daha da güçlü kılıyor. Türkiye'deki dostlarımıza bir hediye olarak birkaç hafta önce Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde özel bir konser düzenledik. Estonya Flormoni Oda Orkestrası eserler sergiledi. Gerçekten güzel bir dönemden geçiyoruz. Aynı zamanda bu vesile ile harika Türk lezzetlerini tadabileceğimiz bir akşam yemeği yiyeceğiz. 1 Aralık 1924 tarihinde imzalanan Türkiye-Estonya dostluk anlaşması çerçevesinde çalışmalarımızı gerçekleştirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB\'ye tam üyelik stratejik hedefimizdir
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'ye tam üyelik stratejik hedefimizdir - Son Dakika

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