Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı\'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kim hangi dolabı çevirirse çevirsin, kim hangi engeli çıkartırsa çıkartsın, sizlere terörün olmadığı bir Türkiye'yi inşallah biz teslim edeceğiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'na katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, Siirt'te okuduğu bir şiir nedeniyle Pınarhisar Cezaevi'ne girerken gençlere, "2000'li yılların Türkiye'si sizin aydınlık ve güzel Türkiye'niz olacak ama bunun için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Ben kendi adıma içeride çok çalışacağıma söz veriyorum. Siz de okullarınızda sıkı çalışın. İyi mühendisler, iyi öğretmenler, iyi doktorlar, iyi yöneticiler, bilhassa iyi hukukçular olmak için çok iyi çalışın. Ben şimdi ödevimi yapmaya gidiyorum. Sizler de ödevlerinizi iyi yapın." şeklinde seslendiğini hatırlattı.

Gençlerin verdikleri söze sadık kaldığını ve ödevlerini iyi yaptıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rabb'ime hamdolsun ki şahsıma sizin gibi mücadele arkadaşları verdi. Siyasi hayatım boyunca gençlerle yol yürümeyi şeref saydım. Sizin varlığınızda daima huzur buldum. Size baktıkça güven duydum. Sizi yanımda gördükçe millete hizmet davamıza daha bir sıkı sarıldım. Bakın yaklaşık yarım asırdır siyaset sahnesindeyiz. 23 yıldır Türkiye'yi yönetiyoruz. İnşallah yarın 24'üncü yaşımızı gururla kutlayacağız. Gençler, bu zorlu yolculukta engelleri birlikte aştık. Saldırıları birlikte göğüsledik. İhanetleri birlikte püskürttük. Badireleri birlikte atlattık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. Üstat Necip Fazıl, 'Gençlik yaş işi değil, ruh işidir' derken mukaddes emanetin bilincinde olan, değerlerini koruyan ve kollayan bir iradeyi işaret etmişti. Allah'a hamdolsun, yola çıkarken nasıl bir heyecan içindeysek, bugün de aynı heyecanla gece gündüz çalışıyoruz. Gözlerimizi ufuktan bir an olsun ayırmıyoruz."

"Terörsüz Türkiye'yi sabırla, cesaretle, samimiyetle inşa ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ürettikleri eserlerle, yatırımlarla, projelerle, hizmetlerle ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıdıklarını vurgulayarak, "Sizlere bırakacağımız en büyük miras olarak, Terörsüz Türkiye'yi sabırla, cesaretle, samimiyetle inşa ediyoruz. Lafa her başladıklarında karamsarlık zerk edenlere aldırmayacağız. 'Yapamazsınız, başaramazsınız' diyenlere kulak asmayacağız. Kim hangi dolabı çevirirse çevirsin, kim hangi engeli çıkartırsa çıkartsın, sizlere terörün olmadığı bir Türkiye'yi inşallah biz teslim edeceğiz." diye konuştu.

AK Gençlik'in 81 vilayetin her metrekaresinde kurduğu hakimiyetin, muhalefeti özellikle ana muhalefet partisini endişelendirdiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı partisini saran yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet düzeniyle uğraşmayı bıraktı, AK Parti Gençlik Kollarını hedef almaya başladı. Yatıyor, kalkıyor, sürekli AK Gençlik'e laf atıyor, sizlere sataşıyor. Kendince polemik üretmeye çalışıyor. Bunu da her işi gibi son derece iptidai bir şekilde yapıyor. Söylemlerine bakıyoruz, hiçbir derinlik yok. Argümanlarına bakıyoruz, hiçbir tutarlılık yok. Kurduğu cümlelere bakıyoruz, hiçbir mantık örgüsü yok. Siyasetin kalitesini artıracak, gençlere ufuk çizecek, millete umut verecek hiçbir beyanını maalesef bulamıyoruz. Beyefendi çok konuşuyor ama genellikle boş konuşuyor. Hakareti, tehdidi, sağa sola çamur atmayı siyaset yapmak zannediyor. Aslında ortada bir siyasi söylem değil, üçüncü sınıf bir laf salatası var. Gaflarıyla, kırdığı potlarla, kaş yapayım derken göz çıkardığı sakarlıklarıyla, kimsenin ciddiye almadığı, hatta kendi partisinde bile itibarı, saygınlığı kalmamış bir siyaset acemisiyle karşı karşıyayız."

CHP Genel Başkanı Özel'in bir ara elinde sürekli kırmızı kartla dolaştığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Grup kürsüsünden önüne gelene kırmızı kart gösteriyordu. Sonra ne olduysa bu dahiyane fikrini, bu çığır açan eylemini aniden terk etti. Ardından banka soyguncularının sloganlarıyla devrimcilik oynadı. Bunda da istikrar sağlayamadı. Burada şunu da tüm samimiyetimle söylemek isterim. Biz CHP Genel Başkanı'nın yaşadığı bu ikilemin, bu istikrarsızlığın, bu savrukluğun sebeplerini çok iyi biliyoruz. Bir tarafta itiraflarla gün yüzüne çıkan soygunun büyüklüğü, diğer tarafta diyet borcundan dolayı bu soygunu savunmak zorunda kalmanın utancı, görüyoruz ki Sayın Özel'in dengesini fena halde bozuyor. 100 yıllık partinin düşürüldüğü işler acısı durumdan, pek çok CHP'li gibi Sayın Özel'in de memnun olmadığı anlaşılıyor. Yatırıma, hizmete, esere, icraata gitmesi gereken halkın parasının bir avuç açgözlü tarafından yağmalanması, inanıyorum ki onu da huzursuz ediyor, tedirgin ediyor, iç dünyasında sorgulamalara neden oluyor. Bantla kapatılmayan yolsuzlukları, her gün lafla kapatmaya çabalamak elbette kolay bir iş olmasa gerek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in ahvalinin, "Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık" şeklinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Baklava kutularından, çantalarından, poşetlerinden, valizlerden, balya balya rüşvet paraları fışkırıyorken halen turpların büyüğünü sorması pişkinlik değilse utanma duygusunun ciddi erozyona uğradığının bir işaretidir. Mevla kimseyi böyle bir cenderede bırakmasın diyorum. Aslında biraz cesareti olsa, biraz kendine güvense, biraz vicdanına kulak verse, zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmadığını kendisi de görecek ama yapamıyor, o iradeyi gösteremiyor. Belli ki kendisini uyaran, kulağına gerçekleri fısıldayan bir dostu da yok. Sayın Özel hiç merak etmesin. Yolsuzluk operasyonları neticesinde belediyeler rüşvetçi çetelerden, CHP ahtapotun kollarından, Türkiye safralarından, kendisi de prangalarından kurtulacak. Adalet tecelli ettiğinde sadece kendisi değil, bir avuç muhterisi savunmak için oradan oraya sürüklediği CHP'li vatandaşlarımız da rahat edecek. CHP Genel Başkanı şunu da unutmasın. Sataştığı AK Gençlik hem siyasi kalibre hem de çalışkanlık itibarıyla Sayın Özel'i çırak çıkartır."

"Sayın Genel Başkan, AK Gençlik'le uğraşmaktan artık vazgeçsin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Gençlik'in ufkunun, siyasi becerisinin, bilgisinin ve vatan sevdasının, "CHP'li kodamanlardan fersah fersah ileride" olduğunu vurgulayarak, "Batılı televizyon kanallarına ülkesini şikayet edenler, kusura bakmasınlar ama AK Gençlik'e ne ahlak dersi ne de vatan dersi verebilir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Sayın Genel Başkan, AK Gençlik'le uğraşmaktan artık vazgeçsin. En iyi bildiği iş olan suç örgütlerinin getir götürünü yapmaya devam etsin. Tabii bir de şayet patronlarından müsaade alabilirse gitsin, ellerinde su bidonlarıyla saatlerce güneşin altında beklettikleri İzmirli seçmenlerinin derdiyle dertlensin. 2025 Türkiye'sinde iş bilmezliklerinden dolayı Kerbela susuzluğuna mahkum ettikleri kardeşlerimizin sorunlarıyla ilgilensin." dedi.

"24 yılın birikimleriyle çok daha güçlü bir şekilde yola devam edeceğiz"

Erdoğan, yarın AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağına değinerek, bu kapsamda partinin emektarlarıyla bir araya geleceklerini ve dayanışmayı daha da güçlendireceklerini söyledi.

"AK kadrolar olarak 24 yılın birikimleriyle, tecrübesiyle çok daha güçlü bir şekilde yola devam edeceğiz." diyen Erdoğan, "Rabb'im bizi millete, memlekete ve ümmete hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Her birinize aşkınız ve ahde vefanız için tekrar teşekkür ediyorum. Sizlerle her zaman gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şarkıcı Kıraç'ın "Endamın Yeter" şarkısı eşliğinde kürsüye çıktı.

Yurdun dört bir yanından kampa katılmak üzere Ankara'ya gelen AK Parti'li gençler, Erdoğan'ı sevgi gösterileri ve tezahüratlarla karşıladı.

Genel Merkez Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Yardımcısı Kübra Ezgi Güler'i bebeği Ömer Asaf Güler ile beraber sahneye çağıran Erdoğan, bebeği kucağına alarak bir süre sevdi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş programın sonunda sahneye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve gençlerle özçekim yaptı.

