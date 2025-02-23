Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti 8. Olağan Kongresi'nde Konuştu: "Enflasyondaki Düşüş Hızlanarak Devam Edecek.

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyondaki düşüş hızlanarak devam edecek. Enflasyon düştükçe alım gücü yükselecek ve 85 milyonun hepsi bundan etkilenecek. İnşallah biraz daha sabredip hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

Erdoğan, partisinin Ankara Kapalı Spor Salonunda düzenlenen 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada, daha fazla yatırım, üretim ve ihracat prensibiyle dolar cinsi milli geliri 6 kat artırdıklarını, Türkiye'yi trilyon dolarlık ekonomiler ligine taşıdıklarını, dünya ekonomisinden alınan payın, yüzde 0,7'den yüzde 1,1'e yükseldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kişi başı gelirimiz 3 bin 600 dolardan 2023 itibariyle 13 bin 243 dolara çıktı. Geçen yılın verileri açıklandığında, 15 bin doları aşacağız. Dünyanın en büyük 11'inci, Avrupa'nın ise dördüncü büyük ekonomisi olduk. Savunma sanayinden otomotive, tarımdan turizme kadar her sektörde gücümüzü tahkim ettik. Bugün insansız hava araçları üretiminde dünyada birinciyiz. Yeni ekonomi politikalarının etkisini görmeye başladık. Merkez Bankası rezervleri Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Üretim ve yatırımla birlikte istihdam oranımız da artıyor. Asrın felaketinin yaralarını sarmak için son 2 yılda 75 milyar dolarlık kaynak kullandık. Mali disiplinden taviz vermedik. Enflasyondaki düşüş hızlanarak devam edecek. Enflasyon düştükçe alım gücü yükselecek ve 85 milyonun hepsi bundan etkilenecek. İnşallah biraz daha sabredip hedeflerimize ulaşacağız."

"Kira ve konut fiyatlarını dengeye getireceğiz"

Türkiye Yüzyılı reform planını hazırladıklarını, bu program ile önemli atılımlar yapacaklarını anlatan Erdoğan, "Programımızı ekonomik dönüşüm, yeşil dönüşüm, yargı ve temel haklar, siyasi ve idari düzenlemeler ile milletimizin beklentimizin anlayışına cevap verecek şekilde hazırladık. Yeni yatırım teşvik sistemi ve kalkınma hamlesi ile üretim gücü ve refah seviyesinin arttığını göreceğiz. Kira ve konut fiyatlarını dengeye getireceğiz. Deprem bölgesinin imarı başta olmak üzere diğer şehirlerimizdeki kentsel dönüşüm projelerimiz de hızlanarak devam edecek" dedi.

Kadınların ve gençlerin istihdama daha yoğun katılımlarını temin edeceklerini, yüksek öğretim sisteminde revizyona giderek, üniversitelerin şehirlerle birleştiği ve üretim süreçlerine aktif olarak katıldığı yeni bir model tesis edeceklerini aktaran Erdoğan, "Alarm veren nüfus artış hızımızı yükseltecek, demografik bünyemizi güçlendireceğiz. Yargıda ihtisaslaşmayı sağlayacak, bilirkişilik müessesesini revize ederek, makul sürede yargılanma hakkını güçlendireceğiz. Ceza, infaz sisteminde değişikliğe giderek, suç, yaptırım ve infaz dengesini iyileştireceğiz. Demokrasimizi yeni, sivil ve kuşatıcı bir anayasayla taçlandırma hedefimizi muhafaza ediyoruz."

Divan Başkanlığına AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler seçildi

AK Parti Kongresi, divan başkanı ve üyelerinin seçimiyle başladı. Divan Başkanlığına, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Divan Başkan Yardımcılığına Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Divan Üyeliklerine İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ile Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş seçildi.

Siyasi partilerden kongreye katılım

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel konuk oldu.

Kongreye ayrıca, Anavatan Partisi genel başkan yardımcıları Semih Narlı ve Umut Çınar, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları Tevfik Eren ile Nihat Gürbüz, CHP Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Volkan Demir, Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal ve Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Aydoğmuş, Hür Dava Partisi Genel Başkan Vekili Şehzade Demir ve Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Bozdaş, İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan ile Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcıları Zühal Topçu ve Yaşar Yıldırım, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir ile Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ile yabancı siyasi parti ve misyon temsilcileri katıldı.

Erdoğan parti rozetlerini taktı

Kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, partiye katılanlara rozetleri takıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman ve Salim Ensarioğlu ile Gelecek Parti'den istifa eden Serap Yazıcı Özbudun'a, AK Parti rozetlerini takarak, kürsüde yeni milletvekilleriyle poz verdi.

Tüzük değişiklik tekliflerinin okunması ve oylanmasıyla devam eden Kongre, faaliyet raporunun okunmasıyla sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tek genel başkan adayı

AK Parti 8. Olağan Kongresinde, Parti Tüzüğü'nün 66 ve 68. maddelerine göre, genel başkan adayı, merkez karar ve yönetim kurulu, genel merkez hakem kurulu, siyasi erdem etik kurulu seçimleri yapılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek genel başkan adayı olduğu kongrede, bin 607 delegenin oy kullanması bekleniyor.

(SON)