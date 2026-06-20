Erdoğan: Akışa yön veren gençlik yetiştireceğiz

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendimizi başkalarının ürettiği bilgi ve kavramlarla anlamaya, tarif ve tahlil etmeye çalışmayacağız. Tarihimize, kimliğimize, kültür ve medeniyet kıymetlerimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Bunun için de kendisini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki "TÜRGEV 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, aradan geçen 30 yılda TÜRGEV'in bir kurumsal birikim oluşturduğunu ve eşsiz bir başarı hikayesine imza attığını söyledi. Erdoğan, "Eğitim, burs ve ihtisas programlarıyla, yurt hizmetleriyle TÜRGEV çağa köklerinden kopmadan istikamet veren nitelikli bir kuşağın yetişmesine öncülük etmiştir" dedi. TÜRGEV yurtlarının kapısının bugüne kadar 47 bin 542 öğrenciye açıldığını dile getiren Erdoğan, TÜRGEV'in halihazırda dokuz ilde, altı bin 500 kişi kapasiteli 24 öğrenci yurduyla gençlere hizmet verdiğini söyledi.

Gençlerin TÜRGEV'de aldıkları eğitimlerle aynı zamanda dünya çapında önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Erdoğan, Reyyan Çiftçi'nin Amerika'da düzenlenen ISEF-2025 Yarışması'nda geliştirdiği projeyle genetik ve biyoloji alanında dünya dördüncüsü olduğunu anımsattı.

Erdoğan, 2023'ten itibaren yüzlerce Filistinli öğrenciye TÜRGEV tarafından çeşitli düzeylerde burs, barınma imkanı ve psikososyal destek verildiğini kaydederek, "Gazze'de eğitim hayatı kesintiye uğrayan öğrenciler TÜRGEV çatısı altında yeniden okulla buluşturuldu. Suriye'de 13,5 yıl süren savaştan etkilenen genç kardeşlerimize eğitim, sosyal hayata uyum ve barınma destekleri sağlandı. Büyük bir titizlikle yürütülen tüm bu faaliyetler için TÜRGEV ailesinin her bir mensubuna bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"LGBT GİBİ SAPKINLIKLAR GENÇ ZİHİNLERE ENJEKTE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Hemen her çağda önemli değişim ve dönüşümler yaşandığına değinen Erdoğan, asırlar boyunca insanı insan yapan hasletlerin tek tek muhasara altına alındığını belirtti. Erdoğan, aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumların belli çevreler tarafından hedef tahtasına konulduğunu söyleyerek, "LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor. Eş zamanlı olarak yapay zeka ve dijital teknolojiler sunduğu avantajlarla birlikte yeni risk ve tehditleri de beraberinde getiriyor" diye konuştu. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendini hukukun ve toplumun üstünde gören elitist bir azınlık, kurdukları gizli cemiyetlerle, ellerine geçirdikleri asimetrik güçle, teknolojinin sağladığı imkanlarla insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor. Burada şu noktayı da özellikle dikkatinize getirmek isterim. Doğrudan insana ve insanlığa yönelen bu tehdit karşısında istisnasız hepimiz müteyakkız olmak, tedbirlerimizi almak zorundayız."

Bunun için evvel emirde kendi kaynaklarımıza, özümüzü teşkil eden kendi değerler manzumemize sahip çıkmak durumundayız. Kendimize başkalarının merceğinden bakmayacağız. Kendimizi başkalarının ürettiği bilgi ve kavramlarla anlamaya, tarif ve tahlil etmeye çalışmayacağız. Tarihimize, kimliğimize, kültür ve medeniyet kıymetlerimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Bunun için de kendisini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz.

Bu bakımdan TÜRGEV'in üstlendiği misyonu çok ama çok kıymetli buluyorum. Şunu da vurgulamakta fayda görüyorum. Kendinizi tanımanın bir yolu da size husumet besleyenlerin kim olduğuna bakmaktır. Size düşmanlık edenler, iftira atanlar, sizin kuyunuzu kazmaya çalışanlar kim olduğunuzu anlama noktasında adeta bir ayna işlevi görür. O aynada hem kendinizi hem de size saldıranların suretini görürsünüz. TÜRGEV, geride bıraktığımız 30 yılda bu açıdan bir mihenk taşı oldu.

Milli iradeye düşmanlık edenler hedef tahtasına TÜRGEV'i de koydu. Ahlaklı, nitelikli, şuurlu, özgüven ve misyon sahibi bir gençliğin yetişmesini istemeyenler TÜRGEV'e de diş biledi. Ağına düşürdüğü gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, TÜRGEV'e işte bunun için alçakça saldırdı. 28 Şubatçı, vesayet heveslileri TÜRGEV'i işte bunun için hedef aldı. CHP zihniyeti eline geçirdiği her fırsatı TÜRGEV'i yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla işte bunun için kullandı.

"LİYAKATI AĞIZLARINDAN DÜŞÜRMEYENLERİN BELEDİYELERİ NASIL AKRABA ÇİFTLİĞİNE ÇEVİRDİĞİNE HEP BERABER TANIKLIK ETTİK"

Çok açık söylüyorum. Bunların rahatsızlığı TÜRGEV değildir, vakfın temsilcisi olduğu misyondur. Bunların asıl rahatsızlığı TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleridir. Türk gençliğini ifsat eden marjinal yapılara destek verirken yerli ve milli kuruluşların kapısına dikilmelerinin gerisinde sadece ideolojileri değil, aynı zamanda millete ve milletin değerlerine karşı duydukları işte bu öfke vardır. Son 1,5 yılda ortaya saçılanlar, bunların gençleri nasıl gördüklerini, gençlere hangi çarpık gözle baktıklarını hepimize göstermiştir. Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin de gençleri kimlerin, hangi tuzaklara düşürmek istediğinin farkında olduğunu söyleyerek, "Bunların ne millet ne de gençler nazarında makes bulması artık mümkün değildir. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız" dedi. Bu millete ve ümmete karşı büyük bir mesuliyet taşıdıklarını belirten Erdoğan, "Ulaşamadığımız her genç hem sizin hem bizim için bir kayıptır. Marjinal örgütlere, gayrimilli ideolojilere, zehir tacirlerine, terör ve suç örgütlerine kaptırdığımız her evladımız hepimiz için büyük bir kayıptır. Onun için daha fazla gencimize ulaşmak, daha fazla gencimizin elinden tutmak için hep beraber daha çok çalışacağız. Karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek bu kutlu dava uğrunda mücadele etmeye inşallah sabırla devam edeceğiz. Sizlerden de aynı kararlılığı ve samimiyeti bekliyorum. Eğitim ve gençlik hizmetlerinizi en güzel, en kapsamlı, en kuşatıcı şekilde ifa edeceğinizden hiçbir şüphe duymuyorum" şeklinde konuştu.