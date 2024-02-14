Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için Mısır ile temaslarımızı artırma kararlılığındayız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için Mısır ile temaslarımızı artırma kararlılığındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için Mısır ile temaslarımızı artırma kararlılığındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla Mısır ile yapılan temasların her seviyede artırılacağını belirtti. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için çaba gösterdiklerini ve bu çerçevede diyalog kanallarını açık tutacaklarını ifade etti.

14.02.2024 17:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için Mısır ile temaslarımızı her seviyede artırma kararlılığındayız"

Kaynak: AA

Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için Mısır ile temaslarımızı artırma kararlılığındayız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için Mısır ile temaslarımızı artırma kararlılığındayız - Son Dakika
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