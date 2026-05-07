Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cezayir ile İş Birliğimizi Her Alanda İlerleteceğiz

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz. Cezayir'le kazan-kazan anlayışı içinde dostluk ve iş birliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Tebbun, ikili görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Strateji Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Program kapsamında iki ülke arasında anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi. Erdoğan ve Tebbun, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan basın toplantısında şöyle konuştu:

"Sayın Tebbun'la son olarak 21 Kasım 2023 tarihinde Cezayir'de bir araya gelmiş, iş birliği konseyi mekanizmamızı bir üst seviyeye çıkaran kararla Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyimizi ilan etmiştik. Hamdolsun bugün kendileriyle beraber Stratejik İş Birliği Konseyimizin ilk toplantısına başkanlık ettik. Kardeşliğimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık."

Türkiye-Cezayir ilişkilerinin lokomotifini ortak tarihimizden kaynaklanan karşılıklı saygı ve sevgi teşkil ediyor. Bu dayanışma ruhunu bugün sadece ikili münasebetlerimizde değil, birçok uluslararası meselede benimsediğimiz ortak tavırda da görüyoruz.

"10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız"

Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir'le iş birliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız. 2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız.

"Cezayir'de 1600'ü aşkın firmamız önemli proje ve yatırımlara imza atıyor"

Cezayir'de 1600'ü aşkın firmamız, 8 milyar dolarlık yatırımlarıyla sanayi, madencilik, tarım, inşaat, ilaç sanayi ve altyapı alanlarında önemli proje ve yatırımlara imza atıyor. Bugün Ankara'da düzenlenen iş forumunda özel sektör temsilcilerimiz bir araya geldiler. Yeni iş birliği fırsatlarını görüştüler. İnşallah önümüzdeki dönemde beraberce çalışarak karşılıklı yatırımlara ve özel sektör iş birliklerine yenilerini ekleyeceğiz.

"Enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli iş birliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz"

Değerli basın mensupları; İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Türkiye olarak Cezayir'le de yıllar önce güvenilir, istikrarlı ve sürdürülebilir enerji iş birlikleri kurduk, geliştirdik. Gelinen aşamada doğal gaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli iş birliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz. Yenilenebilir enerji ve yeni teknolojiler alanlarında da ortaklık imkanlarını değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Madencilik sektöründeki iş birliği potansiyelini de müşterek yatırımlar ve karşılıklı tecrübe paylaşımı yoluyla hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.

"Cezayir'in tarımsal refahına katkı sağlamaya hazırız"

Günümüzün en kritik konularından biri haline gelen tarım ve gıda güvenliği alanında Cezayir'in tarımsal refahına katkı sağlamaya hazırız.

Savunma sanayi alanında iş birliğimizin hem ülkelerimizin hem de bölgemizin güvenliğine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Aramızdaki kardeşlik bağlarını perçinleyecek kültür merkezlerinin karşılıklı olarak faaliyete geçmesine de büyük önem veriyoruz.

Kıymetli basın mensupları; Sayın Tebbun'la bugün bölgesel ve uluslararası meselelere dair fikir teatisinde bulunduk. Cezayir'le Afrika'yı ve bölgemizi ilgilendiren temel meselelerde benzer yaklaşımlara sahip olduğumuzu görmekten memnuniyet duydum.

"Cezayir'in, Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşıladık"

Filistin'de iki devletli çözümün en güçlü savunucuları arasındayız. 15 Kasım 1988 tarihinde Filistin Devleti'nin kuruluşu biliyorsunuz Cezayir'de ilan edildi. Cezayir'in geçtiğimiz iki yılda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği sırasında Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşıladık. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı, bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir.

"Suriye'nin yeniden inşasına katkılarımızı sürdüreceğiz"

Bölgesel sahiplenme anlayışımız gereğince Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz. Suriye'nin yeniden inşasına katkılarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz. Cezayir'le kazan-kazan anlayışı içinde dostluk ve iş birliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken istişarelerimizin ve imzaladığımız belgelerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

"Çok önemli sayıda anlaşmaya imza attık"

Erdoğan'dan sonra konuşan Tebbun ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu ziyaretimiz sırasında da ilişkilerimizi ekonomik alanda çeşitlendirmeyi, ortaklığımızı sektörler bazında geliştirmeyi hedefledik. Özellikle yenilenebilir enerji, sanayi, tarım, madencilik ile kültürel ve insani alanlarda ikili iş birliğinin desteklenmesini, ortak tarihi ve medeni mirasımıza sahip çıkmayı amaçlıyoruz. Ben çok mutluyum ki görüşmelerimiz gerçekten çok güzel ve verimli sonuçlarla taçlandırıldı. Çok önemli sayıda anlaşmaya imza attık."