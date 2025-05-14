Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan 4\'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu turunda ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görüştü.

ERDOĞAN ÇEVRİM İÇİ KATILDI

Trump ve Şara'nın buluşması, ABD ve Suriye liderlerinin 25 yıl sonra gerçekleşen ilk görüşmesi oldu. ABD Başkanı Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın görüşmesine Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da eşlik etti. 25 yıl sonra gerçekleşen tarihi zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da çevrim içi katıldı.

ERDOĞAN'DAN ZİRVEYE İLİŞKİN İLK MESAJ

Erdoğan Suriye zirvesine ilişkin yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu sabah ABD Başkanı Sayın Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara ile dörtlü bir görüşme yaptık. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını yakında göreceğiz. Geçen hafta yaptığımız telefon görüşmesini müteakip dün Suudi Arabistan'da Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını açıklayan ABD Başkanı Sayın Trump'a teşekkür ediyorum. Gazze'de artık vahşet boyutuna varan insani trajediye son verilmesi amacıyla yürüttüğümüz çabalarda da dostum Trump'ın desteğine güveniyorum. İnşallah Gazze'yle ilgili de yakında yüreklere su serpen müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz."

"YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI DİĞER ÜLKELERE ÖRNEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye çevrim içi toplantısında Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirtti. Erdoğan ayrıca, ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararının yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını ifade etti.

TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKİYE'DEN DESTEK

Erdoğan toplantıda Türkiye'nin, Suriye'nin bölge ülkeleri ile birlikte çalışan, komşularına tehdit oluşturmayan, istikrarlı, refah üreten bir ülke olmasını arzuladığını ve bunun için gayret gösterdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam yönetiminin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini, DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu tutukevlerinin yönetimi ve güvenliği konusunda da desteğe hazır olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE BARIŞ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki şiddet sarmalını durdurmak için Türkiye'nin gayretlerinin devam ettiğini, Gazze'deki insani trajediye son verme zamanının geldiğini söyledi. Erdoğan toplantıda, Rusya- Ukrayna savaşında liderler ve teknik düzeyde ateşkes ve barış görüşmelerinin derhal başlamasının faydalı olacağını, Türkiye'nin barış için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.

GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI

Erdoğan, AK Parti grup toplantısında ise, "Türkiye'de huzurun, kardeşliğin, dayanışmanın daha da güçlenmesi için büyük bir gayretle çalışırken, bölgemiz ve ötesinde de barış çabalarına aktif katkı veriyoruz. Bugün ülkemiz barış diplomasisinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde desteği, yardımı, arabuluculuğu aranan ülkelerden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir. İşte bu sabah Sayın Trump'la, Suudi Arabistan Veliaht Prensiyle ve Ahmet Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Tabii bu görüşmemizin altında yatan neydi? Özellikle bölge barışını nasıl daha güçlü hale getirebiliriz? Buydu. Türkiye sahip olduğu binlerce yıllık devlet tecrübesi, güçlü siyasi liderliği ve yetişmiş diplomatlarıyla bu alanda istisnai bir konumdadır. Hepsinden önemlisi, bölgesel barış ve istikrar için attığımız adımlarda tüm tarafların güvenine mazhar olabiliyoruz" ifadelerini kullandı.