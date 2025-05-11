Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

11.05.2025 13:49
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Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Mayıs gece yarısı Moskova'da bir bilgilendirme toplantısında gazetecilere konuşurken, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan barış görüşmelerinin 'yeniden başlatılmasını' önererek Türkiye'yi işaret etti. Bu açıklamanın ardından Erdoğan peş peşe Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

ERDOĞAN İLE MACRON'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

Erdoğan'ın Macron ile görüşmesiyle ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini, Türkiye'nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesinde iş birliğini sürdürmenin önemli olduğunu belirtti." denildi.

BİR GÖRÜŞME DE PUTİN İLE

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresinin aralandığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını belirtti." ifadelerine yer verildi.

GÖRÜŞME 15 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" diyerek, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi.

Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, bugüne atıfla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı. Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA'DAN YANIT

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes açıklaması ve 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşme teklifine yanıt verdi.

Zelenski, X hesabından İngilizce ve Ukraynaca yaptığı paylaşımda, "Rusların sonunda savaşı bitirmeyi değerlendirmeye başlaması olumlu bir işaret. Tüm dünya, çok uzun bir zamandır bunu bekliyor. Herhangi bir savaşı gerçek anlamda bitirmenin ilk adımı ise ateşkestir" dedi.

Zelenski sözlerini şöyle sürdürdü: "Tek bir gün daha öldürmeye devam etmenin anlamı yok. Rusya'nın yarından, 12 Mayıs'tan itibaren - tam, kalıcı ve güvenilir - bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz; Ukrayna görüşmeye hazırdır."

KREMLİN'DEN YENİ AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Mayıs'ta İstanbul'da Kiev yönetimiyle doğrudan görüşmeler yapılması yönündeki önerisinin, barışçıl çözüm bulma yönündeki gerçek niyetini teyit ettiğini söyledi.

TRUMP: BÜYÜK BİR HAFTA OLACAK!

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social'dan açıklamada "Büyük bir hafta geliyor!" dedi. Trump'ın açıklaması şöyle:

Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün! Bu hiç bitmeyen 'kan banyosunun' nihayet sona ermesiyle kurtulacak yüz binlerce hayatı düşünün. Bu, yepyeni ve çok daha iyi bir DÜNYA olacak. Bunun gerçekleşmesini sağlamak için her iki tarafla da çalışmaya devam edeceğim. Amerika Birleşik Devletleri artık bunun yerine Yeniden İnşa ve Ticaret konularına odaklanmak istiyor. BÜYÜK bir hafta geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Putin\'in teklifine yanıt: İstanbul\'da ev sahipliğine hazırız

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Unal Sevım:
    Niye İSTANBUL başka şehir olmaz mı ? inşallah İstanbul’la ilgili bir planı yokturdur 8 19 Yanıtla
  • Jack Personel:
    Türkiye Rusya konusunda Tarihi anları yaşıyor! Bu nedenle PUTiN bu bölgenin mumla aranacak adamıdır bu nedenle hayatta iken değerini hem Rusya halkı hem de Türkiye bilmelidir. Batı'nın canını okuyacak adamlar arasında Putin var,Reis ile birleşirse ne olur? :) 18 7 Yanıtla
  • Jack Personel:
    Türkiye Rusya ile Batı'nın karın ağrısını giderebilir! Çünkü canını okuyacak iki büyük güç!? Bu nedenle bu tarihi süreci dikkatlice he iki ülkenin çıkarları korunarak, batıyı bu bölgeden def edecek güçler olduğunu bilmelidir! Bunu şimdilik Putin varken Reis varken yapılır, sonrası ne olur,onu ALLAH bilir. Bu nedenle Putin'e Reis e sahip çıkmalıdır! Her iki güçlü Devletler! Rusya -Türkiye bu bölgenin bodyguard i ( korumasıdır) Urra! Bravo Putin! Bravo Reisi Cumhur RTE? 9 5 Yanıtla
  • Jack Personel:
    Ey! Batı,ey! İblisler; korktunuz mu şiz? TRUMP korktun mu şen? :) korkun bakalım. 8 6 Yanıtla
  • Murat Ozdemir:
    Kimler kimlerle beraber görmüyorsun kasketli Hüsnü Recep neden Filistin için çabalamıyor bop projesi tıkır tıkır 5 4 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    bu zelenski’ni görünce aklıma Ekrem yalanoğlu geliyor 5 3 Yanıtla
  • Jack Personel:
    Ey! Batı korktun mu şen? :) Haklılar:p 5 0 Yanıtla
  • Ademkunt29!:
    helak olsun bee 3 2 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    Ama dikkat ettiniz mi? bölgesel güçlü Türkiyeyi. PKK bitti, Suriye tamda bizim istediğimiz gibi şekillendi, Azerbaycan Karabağ’ı aldı, hintliler pakistandan tırstı pakistan bize teşekkür etti, Rusya Ukrayna’da kendi gücümüzle konumunuzu koruduk taraf olmadık ikiside bize güveniyor. Beyler, Hanımlar Devlet yönetiliyor Devlet öyle bir kaç şakrabanın eline bırakılmayacak devlet. herkes kendine gelsin. 3 1 Yanıtla
  • 8647:
    ulan köftehör 3 1 Yanıtla
  • Jack Personel:
    Rusya -Türkiye yakınlaşması batıyı delirtiyor Muş;) Korktunuz mu şiz? :) Ey! Amele Amerika korktunuz mu şiz? Ey! Fransa macaroni,korktun mu şen? :) Ey! İngilizce anahtarı, bozuldun mu şen? :) Ey! Almanya korktun mu şen? :) KORKUN İBLİSLER! GAME IS OVER! OYUN BİTTİ... 3 0 Yanıtla
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